Крымский мост сейчас – проезда ждать больше двух часов
Крымский мост сейчас – со стороны Керчи в очереди стоят 630 машин
12:11 30.07.2025 (обновлено: 12:13 30.07.2025)
© Пресс-служба администрации КерчиОчереди перед Крымским мостом
© Пресс-служба администрации Керчи
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. У Крымского моста сейчас перед пунктами досмотра со стороны Керчи растет очередь со стороны Керчи. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте к 12:00.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находятся 630 транспортных средств. Время ожидания более двух часов", - говорится в сообщении.
При этом въезд в Крым свободен – со стороны Тамани пробок перед пунктом досмотра нет.
Движение по Крымскому мосту в настоящее время разрешено автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 километров. Ориентировочное время в пути составляет семь часов.
По прогнозам экспертов, самые загруженные дни для проезда в Крым в августе будут с 1 по 5, а также 10, 11, 15, 16, 18 и 31 числа.
Жителям и гостям полуострова рекомендуют заранее планировать свои поездки с учетом актуальной обстановки на автоподходах, а также иметь достаточный запас воды и топлива на случай длительного ожидания.
Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>
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