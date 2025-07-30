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Крымский мост сейчас – проезда ждать больше двух часов - РИА Новости Крым, 30.07.2025
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Крымский мост сейчас – проезда ждать больше двух часов
Крымский мост сейчас – проезда ждать больше двух часов - РИА Новости Крым, 30.07.2025
Крымский мост сейчас – проезда ждать больше двух часов
У Крымского моста сейчас перед пунктами досмотра со стороны Керчи растет очередь со стороны Керчи. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной... РИА Новости Крым, 30.07.2025
2025-07-30T12:11
2025-07-30T12:13
ситуация на дорогах крыма
крым
крымский мост
очереди на крымском мосту
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. У Крымского моста сейчас перед пунктами досмотра со стороны Керчи растет очередь со стороны Керчи. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте к 12:00.При этом въезд в Крым свободен – со стороны Тамани пробок перед пунктом досмотра нет.Движение по Крымскому мосту в настоящее время разрешено автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 километров. Ориентировочное время в пути составляет семь часов.По прогнозам экспертов, самые загруженные дни для проезда в Крым в августе будут с 1 по 5, а также 10, 11, 15, 16, 18 и 31 числа.Жителям и гостям полуострова рекомендуют заранее планировать свои поездки с учетом актуальной обстановки на автоподходах, а также иметь достаточный запас воды и топлива на случай длительного ожидания.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь &gt;&gt;&gt;&gt;Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крым, крымский мост, очереди на крымском мосту, транспорт, логистика, керчь, тамань, новости, новости крыма
Крымский мост сейчас – проезда ждать больше двух часов

Крымский мост сейчас – со стороны Керчи в очереди стоят 630 машин

12:11 30.07.2025 (обновлено: 12:13 30.07.2025)
 
© Пресс-служба администрации КерчиОчереди перед Крымским мостом
Очереди перед Крымским мостом
© Пресс-служба администрации Керчи
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. У Крымского моста сейчас перед пунктами досмотра со стороны Керчи растет очередь со стороны Керчи. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте к 12:00.

"В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находятся 630 транспортных средств. Время ожидания более двух часов", - говорится в сообщении.

При этом въезд в Крым свободен – со стороны Тамани пробок перед пунктом досмотра нет.
Движение по Крымскому мосту в настоящее время разрешено автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 километров. Ориентировочное время в пути составляет семь часов.
По прогнозам экспертов, самые загруженные дни для проезда в Крым в августе будут с 1 по 5, а также 10, 11, 15, 16, 18 и 31 числа.
Жителям и гостям полуострова рекомендуют заранее планировать свои поездки с учетом актуальной обстановки на автоподходах, а также иметь достаточный запас воды и топлива на случай длительного ожидания.
Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>
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