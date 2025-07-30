Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост сейчас – очередь растет с двух сторон - РИА Новости Крым, 30.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20250730/krymskiy-most-seychas--ochered-rastet-s-dvukh-storon-1148341486.html
Крымский мост сейчас – очередь растет с двух сторон
Крымский мост сейчас – очередь растет с двух сторон - РИА Новости Крым, 30.07.2025
Крымский мост сейчас – очередь растет с двух сторон
На Крымском мосту перед досмотровыми пунктами утром в среду стоят 460 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте. РИА Новости Крым, 30.07.2025
2025-07-30T09:12
2025-07-30T09:12
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
очереди на крымском мосту
транспорт
логистика
керчь
тамань
новости крыма
крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/11/1148023985_98:0:960:485_1920x0_80_0_0_5a8a00bfff6660db68fd9d9d3738a3b4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. На Крымском мосту перед досмотровыми пунктами утром в среду стоят 460 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.Время ожидания составляет около двух часов. Со стороны Тамани своей очереди на проезд по транспортному переходу ждут 60 машин.Движение по Крымскому мосту в настоящее время разрешено автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 километров. Ориентировочное время в пути составляет семь часов.По прогнозам экспертов, самые загруженные дни для проезда в Крым в августе будут с 1 по 5, а также 10, 11, 15, 16, 18 и 31 числа.Жителям и гостям полуострова рекомендуют заранее планировать свои поездки с учетом актуальной обстановки на автоподходах, а также иметь достаточный запас воды и топлива на случай длительного ожидания.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь &gt;&gt;&gt;&gt;Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На границе Крыма с Херсонской областью в 5 раз ускорили досмотр автоПлатная трасса Краснодар - Крымский мост: что нужно знатьСухопутный маршрут в Крым – дорожные работы ускорят
крымский мост
керчь
тамань
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/11/1148023985_0:61:570:489_1920x0_80_0_0_cce47dd203aadf7931405f5506d599e9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крымский мост, очереди на крымском мосту, транспорт, логистика, керчь, тамань, новости крыма, крым
Крымский мост сейчас – очередь растет с двух сторон

Крымский мост сейчас - в очереди стоят 460 авто с двух сторон

09:12 30.07.2025
 
© Официальный канал главы администрации города Керчи Олега КаторгинаОчередь перед Крымским мостом
Очередь перед Крымским мостом
© Официальный канал главы администрации города Керчи Олега Каторгина
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. На Крымском мосту перед досмотровыми пунктами утром в среду стоят 460 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.

"В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находятся 400 транспортных средств", – сказано в сообщении.

Время ожидания составляет около двух часов.
Со стороны Тамани своей очереди на проезд по транспортному переходу ждут 60 машин.
Движение по Крымскому мосту в настоящее время разрешено автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 километров. Ориентировочное время в пути составляет семь часов.
По прогнозам экспертов, самые загруженные дни для проезда в Крым в августе будут с 1 по 5, а также 10, 11, 15, 16, 18 и 31 числа.
Жителям и гостям полуострова рекомендуют заранее планировать свои поездки с учетом актуальной обстановки на автоподходах, а также иметь достаточный запас воды и топлива на случай длительного ожидания.
Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
На границе Крыма с Херсонской областью в 5 раз ускорили досмотр авто
Платная трасса Краснодар - Крымский мост: что нужно знать
Сухопутный маршрут в Крым – дорожные работы ускорят
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостОчереди на Крымском мостуТранспортЛогистикаКерчьТаманьНовости КрымаКрым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:38Землетрясение на Камчатке и четыре волны цунами – какие последствия
09:21"Искандер" ударил по лагерю учебного центра сухопутных войск ВСУ 0:43
09:12Крымский мост сейчас – очередь растет с двух сторон
09:00Киселев назвал безосновательными обвинения в адрес Sputnik Азербайджан
08:24"Большая опасность": как в Крыму спасают сапбордистов и туристов в лесах
08:05Три человека погибли при столкновении ВАЗ и мотоцикла на Кубани
07:44Режим ЧС ввели на Камчатке после цунами и 30 повторных подземных толчков
07:39В Феодосии строят самый большой в мире крокодиляриум
07:17Крымский мост сейчас – обстановка к утру среды
07:10Названы самые востребованные профессии у студентов колледжей Севастополя
06:37В Крыму оценили идею передавать коллекторам долги граждан за услуги ЖКХ
06:07Цунами обрушилось на Камчатку после мощного землетрясения
00:01Погода в Крыму в среду: днем местами пройдут кратковременные дожди
00:00Какой сегодня праздник: 30 июля
22:42Беспилотник в Минске и замена Зеленскому: главное за день
22:21На Запорожской АЭС опровергли фейк о повышенном радиационном фоне
22:08Крымский мост: оперативная информация к вечеру вторника
21:52При атаке на Ростовскую область погибли трое и повреждены десятки домов
21:31Две группы детей с симптомами пищевой инфекции сняли с поезда на Кубани
21:16Доверие в сети: крымчане за неделю отдали аферистам 18 миллионов рублей
Лента новостейМолния