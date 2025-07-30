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Крымский мост сейчас – обстановка к утру среды - РИА Новости Крым, 30.07.2025
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Крымский мост сейчас – обстановка к утру среды
Крымский мост сейчас – обстановка к утру среды - РИА Новости Крым, 30.07.2025
Крымский мост сейчас – обстановка к утру среды
У Крымского моста сейчас начала расти очередь перед пунктами досмотра со сторон Керчи. Такие данные публикует Telegram-канал оперативной информации о ситуации... РИА Новости Крым, 30.07.2025
2025-07-30T07:17
2025-07-30T07:27
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крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. У Крымского моста сейчас начала расти очередь перед пунктами досмотра со сторон Керчи. Такие данные публикует Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте по состоянию на 7 часов утра среды.Въезд в Крым свободен – со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет.Специалисты напоминают, что оптимальное время проезда Крымского моста с 1.00 до 7.00 – в эти часы в очереди меньше всего машин. Также можно планировать проезд в понедельник, с 8 до 16. Самые напряженные часы – с 17.00 до 23.00, дни – пятница, суббота и воскресенье. На самом мосту всегда свободно.Однако, стоит учитывать, что по прогнозам экспертов, самые загруженные дни для проезда в Крым в августе будут с 1 по 5, а также 10, 11, 15, 16, 18 и 31 числа.Кроме того, на Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Сейчас здесь поставили 110 пунктов досмотра с обеих сторон – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.Движение по Крымскому мосту в настоящее время разрешено автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 километров. Ориентировочное время в пути составляет семь часов.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь &gt;&gt;&gt;&gt;Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Четыре крымских курорта вошли в топ-10 самых экономных направлений РФОтветственный туризм: безопасность на природе в летний периодВ Крым и по Крыму на автобусе: какие рейсы популярны и доступны летом
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РИА Новости Крым
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96
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крым, крымский мост, очереди на крымском мосту, транспорт, логистика, керчь, тамань, новости, новости крыма
Крымский мост сейчас – обстановка к утру среды

У Крымского моста сейчас проезда ждут 265 авто со стороны Керчи

07:17 30.07.2025 (обновлено: 07:27 30.07.2025)
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваКрымский мост
Крымский мост
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. У Крымского моста сейчас начала расти очередь перед пунктами досмотра со сторон Керчи. Такие данные публикует Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте по состоянию на 7 часов утра среды.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 265 транспортных средств. Время ожидания около часа", – сказано в сообщении.
Въезд в Крым свободен – со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет.
Специалисты напоминают, что оптимальное время проезда Крымского моста с 1.00 до 7.00 – в эти часы в очереди меньше всего машин. Также можно планировать проезд в понедельник, с 8 до 16. Самые напряженные часы – с 17.00 до 23.00, дни – пятница, суббота и воскресенье. На самом мосту всегда свободно.
Однако, стоит учитывать, что по прогнозам экспертов, самые загруженные дни для проезда в Крым в августе будут с 1 по 5, а также 10, 11, 15, 16, 18 и 31 числа.
Кроме того, на Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Сейчас здесь поставили 110 пунктов досмотра с обеих сторон – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.
Движение по Крымскому мосту в настоящее время разрешено автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 километров. Ориентировочное время в пути составляет семь часов.
Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>
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