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Крымский мост сейчас – обстановка к утру среды

Крымский мост сейчас – обстановка к утру среды - РИА Новости Крым, 30.07.2025

Крымский мост сейчас – обстановка к утру среды

У Крымского моста сейчас начала расти очередь перед пунктами досмотра со сторон Керчи. Такие данные публикует Telegram-канал оперативной информации о ситуации... РИА Новости Крым, 30.07.2025

2025-07-30T07:17

2025-07-30T07:17

2025-07-30T07:27

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крым

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новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. У Крымского моста сейчас начала расти очередь перед пунктами досмотра со сторон Керчи. Такие данные публикует Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте по состоянию на 7 часов утра среды.Въезд в Крым свободен – со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет.Специалисты напоминают, что оптимальное время проезда Крымского моста с 1.00 до 7.00 – в эти часы в очереди меньше всего машин. Также можно планировать проезд в понедельник, с 8 до 16. Самые напряженные часы – с 17.00 до 23.00, дни – пятница, суббота и воскресенье. На самом мосту всегда свободно.Однако, стоит учитывать, что по прогнозам экспертов, самые загруженные дни для проезда в Крым в августе будут с 1 по 5, а также 10, 11, 15, 16, 18 и 31 числа.Кроме того, на Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Сейчас здесь поставили 110 пунктов досмотра с обеих сторон – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.Движение по Крымскому мосту в настоящее время разрешено автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 километров. Ориентировочное время в пути составляет семь часов.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Четыре крымских курорта вошли в топ-10 самых экономных направлений РФОтветственный туризм: безопасность на природе в летний периодВ Крым и по Крыму на автобусе: какие рейсы популярны и доступны летом

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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