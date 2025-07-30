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Крымский мост: оперативная обстановка вечером в среду
Крымский мост: оперативная обстановка вечером в среду - РИА Новости Крым, 30.07.2025
Крымский мост: оперативная обстановка вечером в среду
На подъездах к досмотровым пунктам перед Крымским мостом в среду вечером в очереди на выезде с полуострова 92 авто. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной... РИА Новости Крым, 30.07.2025
2025-07-30T22:06
2025-07-30T22:06
2025-07-30T22:06
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
крым
керчь
тамань
краснодарский край
очереди на крымском мосту
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. На подъездах к досмотровым пунктам перед Крымским мостом в среду вечером в очереди на выезде с полуострова 92 авто. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.По прогнозам экспертов, самые загруженные дни для проезда в Крым в августе будут с 1 по 5, а также 10, 11, 15, 16, 18 и 31 числа.Жителям и гостям полуострова рекомендуют заранее планировать свои поездки с учетом актуальной обстановки на автоподходах, а также иметь достаточный запас воды и топлива на случай длительного ожидания.Движение по Крымскому мосту в настоящее время разрешено автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 километров. Ориентировочное время в пути составляет семь часов.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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крымский мост, крым, керчь, тамань, краснодарский край, очереди на крымском мосту
Крымский мост: оперативная обстановка вечером в среду
Крымский мост – проезда ждут 92 автомобиля на выезде с полуострова