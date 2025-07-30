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Крымские бойцы и ветераны СВО сразились за "Кубок защитников Отечества" - РИА Новости Крым, 30.07.2025
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Крымские бойцы и ветераны СВО сразились за "Кубок защитников Отечества"
Крымские бойцы и ветераны СВО сразились за "Кубок защитников Отечества" - РИА Новости Крым, 30.07.2025
Крымские бойцы и ветераны СВО сразились за "Кубок защитников Отечества"
Юрий Жуков, немного прищурившись, глядит в прицел пневматической винтовки. Сегодня у него выходной. Его он проводит в спортивных соревнованиях, отстаивая честь... РИА Новости Крым, 30.07.2025
2025-07-30T16:52
2025-07-30T16:59
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. Юрий Жуков, немного прищурившись, глядит в прицел пневматической винтовки. Сегодня у него выходной. Его он проводит в спортивных соревнованиях, отстаивая честь своей команды на "Кубке защитников Отечества" в Симферополе.В обычной жизни Юрий - военный авиационный техник, обслуживает вертолеты и самолеты.Юрий – один из множества ветеранов СВО, которые со всего Крыма съехались в Симферополь, чтобы отстаивать честь своей команды.Бойцы, в том числе и имеющие инвалидность, должны набрать максимальное количество баллов: в командном зачете -- по стрельбе из лука, армрестлингу и настольному теннису, в личном – в пулевой стрельбе, пауэрлифтингу и спортивном метании ножа.Если стрелять бойцы умеют хорошо, то некоторые другие упражнения даются им не сразу."Нож не кидается, а метается: его надо заставить вращаться, он сам вращаться не будет. До тех пор, пока вы это в голове не провернете, у вас ничего получаться не будет. Вы будете его бросать как бумажку в мусорное ведро или гранату, или мяч в баскетболе. Рука должна быть свободна, не напряжена, и рука с ножом не должна уходить ниже плеча", - слушают ветераны главного судью соревнований, главного тренера сборной Крыма по спортивному метанию ножа Сергея Бунчука.В соседнем зале стреляют из лука. Интересно, что инструкторами у суровых парней – нежные женщины-лучницы. Пару предложений объяснения, как держать пальцы на стреле и натягивать тетиву, зачетный выстрел получается "в яблочко".Руководитель крымского филиала Государственного Фонда "Защитники Отечества" Владимир Тригуб, открывая соревнования, с восхищением говорит о тех, кто, несмотря на ранения, полученные на поле боя, остались не сломленными:В этом уверенна и министр спорта Крыма Ольга Торубарова. Она пожелала каждому из участников соревнований победы и сказала, что лучшие из лучших крымчан представят полуостров на окружных соревнованиях "Кубка защитников Отечества" в Краснодаре в сентябре.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
фонд "защитники отечества", крым, новости крыма, армия и флот, новости сво, ветераны сво, участники сво, видео, минспорта крыма, ольга торубарова
Крымские бойцы и ветераны СВО сразились за "Кубок защитников Отечества"

В Крыму бойцы и ветераны СВО сразились за "Кубок защитников Отечества"

16:52 30.07.2025 (обновлено: 16:59 30.07.2025)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. Юрий Жуков, немного прищурившись, глядит в прицел пневматической винтовки. Сегодня у него выходной. Его он проводит в спортивных соревнованиях, отстаивая честь своей команды на "Кубке защитников Отечества" в Симферополе.
В обычной жизни Юрий - военный авиационный техник, обслуживает вертолеты и самолеты.
"Стараюсь развивать как физическую активность, так и умственную, совмещать это с обычной деятельностью. Так сложилось, что в стрельбе у меня получается показывать неплохой результат", - говорит он.
Юрий – один из множества ветеранов СВО, которые со всего Крыма съехались в Симферополь, чтобы отстаивать честь своей команды.
Бойцы, в том числе и имеющие инвалидность, должны набрать максимальное количество баллов: в командном зачете -- по стрельбе из лука, армрестлингу и настольному теннису, в личном – в пулевой стрельбе, пауэрлифтингу и спортивном метании ножа.
Если стрелять бойцы умеют хорошо, то некоторые другие упражнения даются им не сразу.
"Нож не кидается, а метается: его надо заставить вращаться, он сам вращаться не будет. До тех пор, пока вы это в голове не провернете, у вас ничего получаться не будет. Вы будете его бросать как бумажку в мусорное ведро или гранату, или мяч в баскетболе. Рука должна быть свободна, не напряжена, и рука с ножом не должна уходить ниже плеча", - слушают ветераны главного судью соревнований, главного тренера сборной Крыма по спортивному метанию ножа Сергея Бунчука.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ Крыму провели региональный этап "Кубка Защитников Отечества"
В Крыму провели региональный этап Кубка Защитников Отечества
1 из 9
В Крыму провели региональный этап "Кубка Защитников Отечества"
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ Крыму провели региональный этап "Кубка Защитников Отечества"
В Крыму провели региональный этап Кубка Защитников Отечества
2 из 9
В Крыму провели региональный этап "Кубка Защитников Отечества"
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ Крыму провели региональный этап "Кубка Защитников Отечества"
В Крыму провели региональный этап Кубка Защитников Отечества
3 из 9
В Крыму провели региональный этап "Кубка Защитников Отечества"
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Юрий Жуков

В Крыму провели региональный этап Кубка Защитников Отечества
4 из 9

Юрий Жуков

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ Крыму провели региональный этап "Кубка Защитников Отечества"
В Крыму провели региональный этап Кубка Защитников Отечества
5 из 9
В Крыму провели региональный этап "Кубка Защитников Отечества"
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ Крыму провели региональный этап "Кубка Защитников Отечества"
В Крыму провели региональный этап Кубка Защитников Отечества
6 из 9
В Крыму провели региональный этап "Кубка Защитников Отечества"
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Стрельба из лука

В Крыму провели региональный этап Кубка Защитников Отечества
7 из 9

Стрельба из лука

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ Крыму провели региональный этап "Кубка Защитников Отечества"
В Крыму провели региональный этап Кубка Защитников Отечества
8 из 9
В Крыму провели региональный этап "Кубка Защитников Отечества"
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Метание ножей

В Крыму провели региональный этап Кубка Защитников Отечества
9 из 9

Метание ножей

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
1 из 9
В Крыму провели региональный этап "Кубка Защитников Отечества"
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
2 из 9
В Крыму провели региональный этап "Кубка Защитников Отечества"
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
3 из 9
В Крыму провели региональный этап "Кубка Защитников Отечества"
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
4 из 9

Юрий Жуков

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
5 из 9
В Крыму провели региональный этап "Кубка Защитников Отечества"
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
6 из 9
В Крыму провели региональный этап "Кубка Защитников Отечества"
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
7 из 9

Стрельба из лука

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
8 из 9
В Крыму провели региональный этап "Кубка Защитников Отечества"
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
9 из 9

Метание ножей

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
В соседнем зале стреляют из лука. Интересно, что инструкторами у суровых парней – нежные женщины-лучницы. Пару предложений объяснения, как держать пальцы на стреле и натягивать тетиву, зачетный выстрел получается "в яблочко".
Руководитель крымского филиала Государственного Фонда "Защитники Отечества" Владимир Тригуб, открывая соревнования, с восхищением говорит о тех, кто, несмотря на ранения, полученные на поле боя, остались не сломленными:
"Вы вдвойне герои. В первую очередь как участники СВО вы доблестно выполнили свой долг на полях сражений. И сегодня, присутствуя на этом спортивном мероприятии, своим примером показываете, что спорт - это в первую очередь поддержка друг друга".
В этом уверенна и министр спорта Крыма Ольга Торубарова. Она пожелала каждому из участников соревнований победы и сказала, что лучшие из лучших крымчан представят полуостров на окружных соревнованиях "Кубка защитников Отечества" в Краснодаре в сентябре.
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Фонд Защитники Отечества - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
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