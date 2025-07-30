Крымские бойцы и ветераны СВО сразились за "Кубок защитников Отечества"
В Крыму бойцы и ветераны СВО сразились за "Кубок защитников Отечества"
16:52 30.07.2025 (обновлено: 16:59 30.07.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. Юрий Жуков, немного прищурившись, глядит в прицел пневматической винтовки. Сегодня у него выходной. Его он проводит в спортивных соревнованиях, отстаивая честь своей команды на "Кубке защитников Отечества" в Симферополе.
В обычной жизни Юрий - военный авиационный техник, обслуживает вертолеты и самолеты.
"Стараюсь развивать как физическую активность, так и умственную, совмещать это с обычной деятельностью. Так сложилось, что в стрельбе у меня получается показывать неплохой результат", - говорит он.
Юрий – один из множества ветеранов СВО, которые со всего Крыма съехались в Симферополь, чтобы отстаивать честь своей команды.
Бойцы, в том числе и имеющие инвалидность, должны набрать максимальное количество баллов: в командном зачете -- по стрельбе из лука, армрестлингу и настольному теннису, в личном – в пулевой стрельбе, пауэрлифтингу и спортивном метании ножа.
Если стрелять бойцы умеют хорошо, то некоторые другие упражнения даются им не сразу.
"Нож не кидается, а метается: его надо заставить вращаться, он сам вращаться не будет. До тех пор, пока вы это в голове не провернете, у вас ничего получаться не будет. Вы будете его бросать как бумажку в мусорное ведро или гранату, или мяч в баскетболе. Рука должна быть свободна, не напряжена, и рука с ножом не должна уходить ниже плеча", - слушают ветераны главного судью соревнований, главного тренера сборной Крыма по спортивному метанию ножа Сергея Бунчука.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ Крыму провели региональный этап "Кубка Защитников Отечества"
1 из 9
В Крыму провели региональный этап "Кубка Защитников Отечества"
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ Крыму провели региональный этап "Кубка Защитников Отечества"
2 из 9
В Крыму провели региональный этап "Кубка Защитников Отечества"
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ Крыму провели региональный этап "Кубка Защитников Отечества"
3 из 9
В Крыму провели региональный этап "Кубка Защитников Отечества"
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Юрий Жуков
4 из 9
Юрий Жуков
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ Крыму провели региональный этап "Кубка Защитников Отечества"
5 из 9
В Крыму провели региональный этап "Кубка Защитников Отечества"
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ Крыму провели региональный этап "Кубка Защитников Отечества"
6 из 9
В Крыму провели региональный этап "Кубка Защитников Отечества"
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Стрельба из лука
7 из 9
Стрельба из лука
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ Крыму провели региональный этап "Кубка Защитников Отечества"
8 из 9
В Крыму провели региональный этап "Кубка Защитников Отечества"
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Метание ножей
9 из 9
Метание ножей
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
1 из 9
В Крыму провели региональный этап "Кубка Защитников Отечества"
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
2 из 9
В Крыму провели региональный этап "Кубка Защитников Отечества"
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
3 из 9
В Крыму провели региональный этап "Кубка Защитников Отечества"
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
4 из 9
Юрий Жуков
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
5 из 9
В Крыму провели региональный этап "Кубка Защитников Отечества"
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
6 из 9
В Крыму провели региональный этап "Кубка Защитников Отечества"
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
7 из 9
Стрельба из лука
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
8 из 9
В Крыму провели региональный этап "Кубка Защитников Отечества"
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
9 из 9
Метание ножей
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
В соседнем зале стреляют из лука. Интересно, что инструкторами у суровых парней – нежные женщины-лучницы. Пару предложений объяснения, как держать пальцы на стреле и натягивать тетиву, зачетный выстрел получается "в яблочко".
Руководитель крымского филиала Государственного Фонда "Защитники Отечества" Владимир Тригуб, открывая соревнования, с восхищением говорит о тех, кто, несмотря на ранения, полученные на поле боя, остались не сломленными:
"Вы вдвойне герои. В первую очередь как участники СВО вы доблестно выполнили свой долг на полях сражений. И сегодня, присутствуя на этом спортивном мероприятии, своим примером показываете, что спорт - это в первую очередь поддержка друг друга".
В этом уверенна и министр спорта Крыма Ольга Торубарова. Она пожелала каждому из участников соревнований победы и сказала, что лучшие из лучших крымчан представят полуостров на окружных соревнованиях "Кубка защитников Отечества" в Краснодаре в сентябре.
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