https://crimea.ria.ru/20250730/krymskie-veterany-svo-srazhalis-za-kubok-zaschitnikov-otechestva-1148359336.html

Крымские бойцы и ветераны СВО сразились за "Кубок защитников Отечества"

Крымские бойцы и ветераны СВО сразились за "Кубок защитников Отечества" - РИА Новости Крым, 30.07.2025

Крымские бойцы и ветераны СВО сразились за "Кубок защитников Отечества"

Юрий Жуков, немного прищурившись, глядит в прицел пневматической винтовки. Сегодня у него выходной. Его он проводит в спортивных соревнованиях, отстаивая честь... РИА Новости Крым, 30.07.2025

2025-07-30T16:52

2025-07-30T16:52

2025-07-30T16:59

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. Юрий Жуков, немного прищурившись, глядит в прицел пневматической винтовки. Сегодня у него выходной. Его он проводит в спортивных соревнованиях, отстаивая честь своей команды на "Кубке защитников Отечества" в Симферополе.В обычной жизни Юрий - военный авиационный техник, обслуживает вертолеты и самолеты.Юрий – один из множества ветеранов СВО, которые со всего Крыма съехались в Симферополь, чтобы отстаивать честь своей команды.Бойцы, в том числе и имеющие инвалидность, должны набрать максимальное количество баллов: в командном зачете -- по стрельбе из лука, армрестлингу и настольному теннису, в личном – в пулевой стрельбе, пауэрлифтингу и спортивном метании ножа.Если стрелять бойцы умеют хорошо, то некоторые другие упражнения даются им не сразу."Нож не кидается, а метается: его надо заставить вращаться, он сам вращаться не будет. До тех пор, пока вы это в голове не провернете, у вас ничего получаться не будет. Вы будете его бросать как бумажку в мусорное ведро или гранату, или мяч в баскетболе. Рука должна быть свободна, не напряжена, и рука с ножом не должна уходить ниже плеча", - слушают ветераны главного судью соревнований, главного тренера сборной Крыма по спортивному метанию ножа Сергея Бунчука.В соседнем зале стреляют из лука. Интересно, что инструкторами у суровых парней – нежные женщины-лучницы. Пару предложений объяснения, как держать пальцы на стреле и натягивать тетиву, зачетный выстрел получается "в яблочко".Руководитель крымского филиала Государственного Фонда "Защитники Отечества" Владимир Тригуб, открывая соревнования, с восхищением говорит о тех, кто, несмотря на ранения, полученные на поле боя, остались не сломленными:В этом уверенна и министр спорта Крыма Ольга Торубарова. Она пожелала каждому из участников соревнований победы и сказала, что лучшие из лучших крымчан представят полуостров на окружных соревнованиях "Кубка защитников Отечества" в Краснодаре в сентябре.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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