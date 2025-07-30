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Когда достроят крытый ледовый каток в Севастополе
Когда достроят крытый ледовый каток в Севастополе - РИА Новости Крым, 30.07.2025
Когда достроят крытый ледовый каток в Севастополе
Строительство крытого катка с искусственным льдом в Севастополе выполнено на 75%, объект откроют к Новому году. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 30.07.2025
2025-07-30T21:14
2025-07-30T21:14
2025-07-30T21:14
севастополь
михаил развожаев
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ледовый дворец в севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. Строительство крытого катка с искусственным льдом в Севастополе выполнено на 75%, объект откроют к Новому году. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.По словам Развожаева, на сегодняшний день строители завершили монтаж металлоконструкций ферм, смонтировали лифтовое оборудование. Сейчас ведутся отделочные работы в самом здании: оштукатуривание стен, покраска потолков, устройство керамических полов.Параллельно продолжаются электромонтажные работы, монтаж слаботочных кабельных линий. Строительная бригада продолжает монтаж систем фасада по периметру объекта.Трехэтажный каток общей площадью более 10 тысяч квадратных метров возводят в районе пересечения улицы Генерала Мельника и Лабораторного шоссе. Здесь будут проходить тренировки и соревнования по хоккею, фигурному катанию и другим зимним видам спорта. На трибунах смогут расположиться до 750 зрителей.В марте этого года правительство России выделило 289 миллионов рублей на завершение строительства объекта.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Регионы Крыма получат еще 6 млрд рублей на благоустройство и ремонтыЛед круглый год – в Керчи открыли дворец зимних видов спортаГлава Минстроя РФ проверил строительство объектов в Крыму и Севастополе
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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севастополь, михаил развожаев, новости севастополя, спорт, ледовый дворец в севастополе
Когда достроят крытый ледовый каток в Севастополе
Крытый ледовый каток в Севастополе на 10 тысяч" квадратов" откроют к Новому году – власти
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. Строительство крытого катка с искусственным льдом в Севастополе выполнено на 75%, объект откроют к Новому году. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"Вместе с заместителем министра строительства и ЖКХ Алмазом Шаукатовичем Хусаиновым проинспектировали стройплощадку крытого катка с искусственным льдом... Готовность объекта – 75%, мы планируем открыть его к новому году. Работы идут по графику", – написал градоначальник в своем Telegram-канале.
По словам Развожаева, на сегодняшний день строители завершили монтаж металлоконструкций ферм, смонтировали лифтовое оборудование. Сейчас ведутся отделочные работы в самом здании: оштукатуривание стен, покраска потолков, устройство керамических полов.
Параллельно продолжаются электромонтажные работы, монтаж слаботочных кабельных линий. Строительная бригада продолжает монтаж систем фасада по периметру объекта.
Трехэтажный каток общей площадью более 10 тысяч квадратных метров возводят в районе пересечения улицы Генерала Мельника и Лабораторного шоссе. Здесь будут проходить тренировки и соревнования по хоккею, фигурному катанию и другим зимним видам спорта. На трибунах смогут расположиться до 750 зрителей.
В марте этого года
правительство России выделило 289 миллионов рублей на завершение строительства объекта.
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