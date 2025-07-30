https://crimea.ria.ru/20250730/kiselev-nazval-bezosnovatelnymi-obvineniya-v-adres-sputnik-azerbaydzhan-1148321881.html

Киселев назвал безосновательными обвинения в адрес Sputnik Азербайджан

Киселев назвал безосновательными обвинения в адрес Sputnik Азербайджан - РИА Новости Крым, 30.07.2025

Киселев назвал безосновательными обвинения в адрес Sputnik Азербайджан

РИА Новости Крым, 30.07.2025

2025-07-30T09:00

2025-07-30T09:00

2025-07-30T09:05

дмитрий киселев

международная медиагруппа "россия сегодня"

азербайджан

sputnik азербайджан

сми

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл - РИА Новости Крым. Освобождение двух российских журналистов Игоря Картавых и Евгения Белоусова, которые уже месяц находятся в азербайджанском СИЗО, могло бы стать заметным шагом для восстановления отношений между Россией и Азербайджаном. Об этом заявил генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев."Сегодня ровно месяц, как наши коллеги-журналисты Игорь Картавых и Евгений Белоусов, граждане России, по безосновательным обвинениям находятся за решеткой в Азербайджане. Хотел бы вновь акцентировать внимание на том, что редакционная политика всего Агентства, включая наше подразделение Sputnik, всегда была направлена на укрепление дружеских и союзнических связей со странами нашего присутствия. Те, кто сознательно предпринял этот шаг, прекрасно понимали, что при отсутствии каких-либо объективных претензий к работе журналистов, он неизбежно приведет к осложнению межгосударственных отношений между Россией и Азербайджаном", - сказал Киселев.30 июня азербайджанские силовики в Баку задержали главу редакции Sputnik Азербайджан Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова. 1 июля азербайджанские СМИ сообщили о задержании в Баку восьми граждан России, которые, как утверждает азербайджанская сторона, связаны с транзитом наркотиков из Ирана и киберпреступлениями, они арестованы на четыре месяца.Позже стало известно, что пятерых сотрудников Sputnik Азербайджан с гражданством этой страны отпустили под подписку о невыезде.Медиагруппа "Россия сегодня" назвала действия азербайджанских силовиков необоснованными, а обвинения - надуманными. "Россия сегодня" потребовала беспрекословного соблюдения законодательства со стороны правоохранительных органов Азербайджана и немедленного освобождения людей, которые исполняли свой профессиональный долг. Гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев считает, что происходящее с журналистами Sputnik Азербайджан выглядит, как намеренный шаг с целью ухудшить отношения двух стран.В Кремле рассчитывают, что задержанных в Баку журналистов в самое ближайшее время удастся освободить в ходе прямых контактов с азербайджанской стороной.Ранее российские силовики задержали в Екатеринбурге участников преступной группы. По версии следствия, фигуранты, входившие в состав этнической преступной группы, причастны к нескольким убийствам и покушениям на убийство в 2001, 2010 и 2011-м годах. В этой связи Азербайджан отменил все связанные с Россией мероприятия, в том числе визит первого вице-спикера парламента Азербайджана в Москву.В МИД России заявили, что действия российских силовиков в Екатеринбурге были законны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Киселев: Sputnik не сможет продолжать деятельность в Азербайджане"Верните наших ребят": Sputnik выступил с призывом к властям АзербайджанаКонсул встретился с главой редакции Sputnik Азербайджан и шеф-редактором

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий киселев, международная медиагруппа "россия сегодня", азербайджан, sputnik азербайджан, сми, новости