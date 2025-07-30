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Киев готовит провокации в Азербайджане руками релокантов из России – МИД - РИА Новости Крым, 30.07.2025
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Киев готовит провокации в Азербайджане руками релокантов из России – МИД
Киев готовит провокации в Азербайджане руками релокантов из России – МИД - РИА Новости Крым, 30.07.2025
Киев готовит провокации в Азербайджане руками релокантов из России – МИД
Украинские спецслужбы планируют антироссийские провокации в Азербайджане руками перебежчиков из России. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости Крым, 30.07.2025
2025-07-30T14:10
2025-07-30T14:10
мария захарова
министерство иностранных дел рф (мид рф)
новости
азербайджан
провокации
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. Украинские спецслужбы планируют антироссийские провокации в Азербайджане руками перебежчиков из России. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в среду.Дипломат отметила, что, по имеющимся у российской стороны данным, "Служба безопасности Украины намерена использовать российско-азербайджанские противоречия нынешнего момента для разжигания ненависти и вражды на национальной почве".По ее словам, замысел состоит в том, чтобы в случае успешной реализации таких провокаций распространить вирусную информацию о некоей "российской агрессии" в азербайджанском, турецком и европейском медиа-пространстве."Это еще раз свидетельствует о том, что Запад и киевский режим пытаются использовать любые мало-мальски имеющиеся возможности и поводы для дестабилизации отношений России с ее ближайшими партнерами и соседями", - добавила официальный представитель МИД РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Киселев назвал безосновательными обвинения в адрес Sputnik АзербайджанРФ будет защищать интересы своих граждан в Азербайджане - Кремль Баку не предъявлял претензий к офису Sputnik Азербайджан - МИД
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мария захарова, министерство иностранных дел рф (мид рф), новости, азербайджан, провокации, россия
Киев готовит провокации в Азербайджане руками релокантов из России – МИД

СБУ планирует задействовать перебежчиков из РФ для провокаций в Азербайджане – Захарова

14:10 30.07.2025
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© РИА Новости . Максим Блинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. Украинские спецслужбы планируют антироссийские провокации в Азербайджане руками перебежчиков из России. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в среду.
Дипломат отметила, что, по имеющимся у российской стороны данным, "Служба безопасности Украины намерена использовать российско-азербайджанские противоречия нынешнего момента для разжигания ненависти и вражды на национальной почве".
"В частности, нам известно о планах задействовать перебежчиков из России, готовых за вознаграждение под российским флагом совершать диверсии в отношении граждан, представительств и культурных объектов Азербайджана", - уточнила Захарова.
По ее словам, замысел состоит в том, чтобы в случае успешной реализации таких провокаций распространить вирусную информацию о некоей "российской агрессии" в азербайджанском, турецком и европейском медиа-пространстве.
"Это еще раз свидетельствует о том, что Запад и киевский режим пытаются использовать любые мало-мальски имеющиеся возможности и поводы для дестабилизации отношений России с ее ближайшими партнерами и соседями", - добавила официальный представитель МИД РФ.
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Мария ЗахароваМинистерство иностранных дел РФ (МИД РФ)НовостиАзербайджанПровокацииРоссия
 
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