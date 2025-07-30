https://crimea.ria.ru/20250730/kiev-gotovit-provokatsii-v-azerbaydzhane-rukami-relokantov-iz-rossii--mid-1148355214.html

Киев готовит провокации в Азербайджане руками релокантов из России – МИД

Киев готовит провокации в Азербайджане руками релокантов из России – МИД - РИА Новости Крым, 30.07.2025

Киев готовит провокации в Азербайджане руками релокантов из России – МИД

Украинские спецслужбы планируют антироссийские провокации в Азербайджане руками перебежчиков из России. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости Крым, 30.07.2025

2025-07-30T14:10

2025-07-30T14:10

2025-07-30T14:10

мария захарова

министерство иностранных дел рф (мид рф)

новости

азербайджан

провокации

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. Украинские спецслужбы планируют антироссийские провокации в Азербайджане руками перебежчиков из России. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в среду.Дипломат отметила, что, по имеющимся у российской стороны данным, "Служба безопасности Украины намерена использовать российско-азербайджанские противоречия нынешнего момента для разжигания ненависти и вражды на национальной почве".По ее словам, замысел состоит в том, чтобы в случае успешной реализации таких провокаций распространить вирусную информацию о некоей "российской агрессии" в азербайджанском, турецком и европейском медиа-пространстве."Это еще раз свидетельствует о том, что Запад и киевский режим пытаются использовать любые мало-мальски имеющиеся возможности и поводы для дестабилизации отношений России с ее ближайшими партнерами и соседями", - добавила официальный представитель МИД РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Киселев назвал безосновательными обвинения в адрес Sputnik АзербайджанРФ будет защищать интересы своих граждан в Азербайджане - Кремль Баку не предъявлял претензий к офису Sputnik Азербайджан - МИД

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мария захарова, министерство иностранных дел рф (мид рф), новости, азербайджан, провокации, россия