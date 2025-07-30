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К чему приведет возможная замена Зеленского на Залужного - РИА Новости Крым, 30.07.2025
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К чему приведет возможная замена Зеленского на Залужного
К чему приведет возможная замена Зеленского на Залужного - РИА Новости Крым, 30.07.2025
К чему приведет возможная замена Зеленского на Залужного
Замена Владимира Зеленского на посла Украины в Лондоне Валерия Залужного во главе киевского режима может привести к ухудшению отношений Киева и Вашингтона... РИА Новости Крым, 30.07.2025
2025-07-30T20:52
2025-07-30T20:52
радио "спутник в крыму"
мнения
вадим петров
политика
владимир зеленский
валерий залужный
сша
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. Замена Владимира Зеленского на посла Украины в Лондоне Валерия Залужного во главе киевского режима может привести к ухудшению отношений Киева и Вашингтона. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог Вадим Петров.Служба внешней разведки РФ ранее сообщила, что представители США и Великобритании провели в Альпах встречу с высокопоставленными украинскими чиновниками, на которой обсудили замену Зеленского. По данным ведомства, американцы и британцы сообщили о решении выдвинуть экс-главкома ВСУ Залужного на пост украинского лидера.В то же время говорить о Залужном как о "стопроцентном кандидате" на пост президента Украины, по мнению политолога, не приходится, так как особой популярностью на Украине, в том числе в армии, он уже не пользуется."Так или иначе, появление такой информации (о смене главы киевского режима – ред.) говорит о том, что над Зеленским серьезно сгущаются тучи, и его уход вполне вероятен", - добавил эксперт.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новый законопроект о НАБУ и САП: чего на самом деле боится ЗеленскийУкраина долго не продержится - громкое заявление ЗалужногоЗалужный призвал Украину не надеяться на возвращение границ
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мнения, вадим петров, политика, владимир зеленский, валерий залужный, сша, великобритания
К чему приведет возможная замена Зеленского на Залужного

Замена Зеленского на Залужного может обострить отношения Украины с США – политолог

20:52 30.07.2025
 
© AP Photo Pascal BastienВладимир Зеленский выступает с речью в Совете Европы
Владимир Зеленский выступает с речью в Совете Европы - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© AP Photo Pascal Bastien
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. Замена Владимира Зеленского на посла Украины в Лондоне Валерия Залужного во главе киевского режима может привести к ухудшению отношений Киева и Вашингтона. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог Вадим Петров.
Служба внешней разведки РФ ранее сообщила, что представители США и Великобритании провели в Альпах встречу с высокопоставленными украинскими чиновниками, на которой обсудили замену Зеленского. По данным ведомства, американцы и британцы сообщили о решении выдвинуть экс-главкома ВСУ Залужного на пост украинского лидера.

"Можно сказать одно: Залужный не умнее Зеленского. Если первого можно условно назвать агентом Штатов, то Залужный – однозначно агент Британии. В этом контексте замена лидера для Киева вряд ли чем-то будет отличаться в лучшую сторону. Недавние заявления Залужного о том, что нужно обеспечить защиту национального достояния, в том числе полезных ископаемых – это камешек в огород (президента США Дональда) Трампа и той сделки, которую он заключил с Украиной в апреле", – сказал Петров.

В то же время говорить о Залужном как о "стопроцентном кандидате" на пост президента Украины, по мнению политолога, не приходится, так как особой популярностью на Украине, в том числе в армии, он уже не пользуется.
"Так или иначе, появление такой информации (о смене главы киевского режима – ред.) говорит о том, что над Зеленским серьезно сгущаются тучи, и его уход вполне вероятен", - добавил эксперт.
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Радио "Спутник в Крыму"МненияВадим ПетровПолитикаВладимир ЗеленскийВалерий ЗалужныйСШАВеликобритания
 
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