К чему приведет возможная замена Зеленского на Залужного
Замена Зеленского на Залужного может обострить отношения Украины с США – политолог
© AP Photo Pascal BastienВладимир Зеленский выступает с речью в Совете Европы
© AP Photo Pascal Bastien
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. Замена Владимира Зеленского на посла Украины в Лондоне Валерия Залужного во главе киевского режима может привести к ухудшению отношений Киева и Вашингтона. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог Вадим Петров.
Служба внешней разведки РФ ранее сообщила, что представители США и Великобритании провели в Альпах встречу с высокопоставленными украинскими чиновниками, на которой обсудили замену Зеленского. По данным ведомства, американцы и британцы сообщили о решении выдвинуть экс-главкома ВСУ Залужного на пост украинского лидера.
"Можно сказать одно: Залужный не умнее Зеленского. Если первого можно условно назвать агентом Штатов, то Залужный – однозначно агент Британии. В этом контексте замена лидера для Киева вряд ли чем-то будет отличаться в лучшую сторону. Недавние заявления Залужного о том, что нужно обеспечить защиту национального достояния, в том числе полезных ископаемых – это камешек в огород (президента США Дональда) Трампа и той сделки, которую он заключил с Украиной в апреле", – сказал Петров.
В то же время говорить о Залужном как о "стопроцентном кандидате" на пост президента Украины, по мнению политолога, не приходится, так как особой популярностью на Украине, в том числе в армии, он уже не пользуется.
"Так или иначе, появление такой информации (о смене главы киевского режима – ред.) говорит о том, что над Зеленским серьезно сгущаются тучи, и его уход вполне вероятен", - добавил эксперт.
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