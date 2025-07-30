https://crimea.ria.ru/20250730/k-chemu-privedet-vozmozhnaya-zamena-zelenskogo-na-zaluzhnogo-1148363921.html

К чему приведет возможная замена Зеленского на Залужного

К чему приведет возможная замена Зеленского на Залужного - РИА Новости Крым, 30.07.2025

К чему приведет возможная замена Зеленского на Залужного

Замена Владимира Зеленского на посла Украины в Лондоне Валерия Залужного во главе киевского режима может привести к ухудшению отношений Киева и Вашингтона... РИА Новости Крым, 30.07.2025

2025-07-30T20:52

2025-07-30T20:52

2025-07-30T20:52

радио "спутник в крыму"

мнения

вадим петров

политика

владимир зеленский

валерий залужный

сша

великобритания

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. Замена Владимира Зеленского на посла Украины в Лондоне Валерия Залужного во главе киевского режима может привести к ухудшению отношений Киева и Вашингтона. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог Вадим Петров.Служба внешней разведки РФ ранее сообщила, что представители США и Великобритании провели в Альпах встречу с высокопоставленными украинскими чиновниками, на которой обсудили замену Зеленского. По данным ведомства, американцы и британцы сообщили о решении выдвинуть экс-главкома ВСУ Залужного на пост украинского лидера.В то же время говорить о Залужном как о "стопроцентном кандидате" на пост президента Украины, по мнению политолога, не приходится, так как особой популярностью на Украине, в том числе в армии, он уже не пользуется."Так или иначе, появление такой информации (о смене главы киевского режима – ред.) говорит о том, что над Зеленским серьезно сгущаются тучи, и его уход вполне вероятен", - добавил эксперт.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новый законопроект о НАБУ и САП: чего на самом деле боится ЗеленскийУкраина долго не продержится - громкое заявление ЗалужногоЗалужный призвал Украину не надеяться на возвращение границ

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мнения, вадим петров, политика, владимир зеленский, валерий залужный, сша, великобритания