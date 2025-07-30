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Изменилось время перекрытия трассы Симферополь – Красноперекопск - РИА Новости Крым, 30.07.2025
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Изменилось время перекрытия трассы Симферополь – Красноперекопск
Изменилось время перекрытия трассы Симферополь – Красноперекопск - РИА Новости Крым, 30.07.2025
Изменилось время перекрытия трассы Симферополь – Красноперекопск
Время перекрытия движения на участке автодороги Симферополь – Красноперекопск в районе села Укромное сдвинулось на сутки, сообщает служба автомобильных дорог... РИА Новости Крым, 30.07.2025
2025-07-30T21:52
2025-07-30T21:52
симферополь
красноперекопский район
новости крыма
транспорт
ограничение движения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. Время перекрытия движения на участке автодороги Симферополь – Красноперекопск в районе села Укромное сдвинулось на сутки, сообщает служба автомобильных дорог РК.Накануне в министерстве транспорта Крыма сообщили, что на участке будут производиться работы по монтажу пролетного строения надземного пешеходного перехода.Теперь движение будет ограничено с 23:00 30 июля до 3:00 31 июля 2025 года.На месте установлены предупреждающие щиты и дорожные знаки. Объезд организован через села Укромное и Совхозное согласно схеме организации движения.Ранее сообщалось, что в Крыму ограничили движение тяжеловесного транспорта на участках автодорог Таврида – Золотое и Керчь – Чистополье – Новоотрадное.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На дороге Симферополь – Красноперекопск перекроют движениеВ Крыму ограничили движение тяжеловесного транспортаВ центре Балаклавы изменят дорожное движение – причины и сроки
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РИА Новости Крым
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симферополь, красноперекопский район, новости крыма, транспорт, ограничение движения
Изменилось время перекрытия трассы Симферополь – Красноперекопск

Время перекрытия трассы Симферополь – Красноперекопск сдвинули на сутки

21:52 30.07.2025
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкДорожный знак
Дорожный знак - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© РИА Новости . Максим Блинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. Время перекрытия движения на участке автодороги Симферополь – Красноперекопск в районе села Укромное сдвинулось на сутки, сообщает служба автомобильных дорог РК.
Накануне в министерстве транспорта Крыма сообщили, что на участке будут производиться работы по монтажу пролетного строения надземного пешеходного перехода.
Теперь движение будет ограничено с 23:00 30 июля до 3:00 31 июля 2025 года.
"В указанный период на участке производства работ движение всех транспортных средств будет запрещено", – подчеркнули в организации.
На месте установлены предупреждающие щиты и дорожные знаки. Объезд организован через села Укромное и Совхозное согласно схеме организации движения.
Ранее сообщалось, что в Крыму ограничили движение тяжеловесного транспорта на участках автодорог Таврида – Золотое и Керчь – Чистополье – Новоотрадное.
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