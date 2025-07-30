https://crimea.ria.ru/20250730/izmenilos-vremya-perekrytiya-trassy-simferopol--krasnoperekopsk-1148360484.html

Изменилось время перекрытия трассы Симферополь – Красноперекопск

Изменилось время перекрытия трассы Симферополь – Красноперекопск - РИА Новости Крым, 30.07.2025

Изменилось время перекрытия трассы Симферополь – Красноперекопск

Время перекрытия движения на участке автодороги Симферополь – Красноперекопск в районе села Укромное сдвинулось на сутки, сообщает служба автомобильных дорог... РИА Новости Крым, 30.07.2025

2025-07-30T21:52

2025-07-30T21:52

2025-07-30T21:52

симферополь

красноперекопский район

новости крыма

транспорт

ограничение движения

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. Время перекрытия движения на участке автодороги Симферополь – Красноперекопск в районе села Укромное сдвинулось на сутки, сообщает служба автомобильных дорог РК.Накануне в министерстве транспорта Крыма сообщили, что на участке будут производиться работы по монтажу пролетного строения надземного пешеходного перехода.Теперь движение будет ограничено с 23:00 30 июля до 3:00 31 июля 2025 года.На месте установлены предупреждающие щиты и дорожные знаки. Объезд организован через села Укромное и Совхозное согласно схеме организации движения.Ранее сообщалось, что в Крыму ограничили движение тяжеловесного транспорта на участках автодорог Таврида – Золотое и Керчь – Чистополье – Новоотрадное.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На дороге Симферополь – Красноперекопск перекроют движениеВ Крыму ограничили движение тяжеловесного транспортаВ центре Балаклавы изменят дорожное движение – причины и сроки

симферополь

красноперекопский район

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

симферополь, красноперекопский район, новости крыма, транспорт, ограничение движения