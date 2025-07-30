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"Искандер" ударил по лагерю учебного центра сухопутных войск ВСУ

"Искандер" ударил по лагерю учебного центра сухопутных войск ВСУ - РИА Новости Крым, 30.07.2025

"Искандер" ударил по лагерю учебного центра сухопутных войск ВСУ

Около 200 военных ВСУ уничтожены или ранены в Черниговской области в результате удара оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" по лагерю учебного... РИА Новости Крым, 30.07.2025

2025-07-30T09:21

2025-07-30T09:21

2025-07-30T09:21

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл - РИА Новости Крым. Около 200 военных ВСУ уничтожены или ранены в Черниговской области в результате удара оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" по лагерю учебного центра сухопутных войск. Об этом сообщили в среду в Минобороны РФ, передает РИА Новости.Военное ведомство опубликовало кадры нанесения ударов двумя ракетами "Искандер" по месту дислокации лагеря 169-го учебного центра сухопутных войск стратегического резерва ВСУ в районе населенного пункта Гончаровское.Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Российской Федерации нанесли очередной групповой удар по военной инфраструктуре Украины, в результате которого поражены аэродром и несколько военных складов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Десант ВСУ пытался высадиться на Тендровской косеГрупповые удары по Украине: какие объекты поражены за неделюУдары по Украине – уничтожены три пусковые установки Patriot

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2025

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Удар "Искандером" по лагерю учебного центра сухопутных войск ВСУ в Черниговской области Российские военные нанесли удар "Искандером" по лагерю учебного центра сухопутных войск ВСУ в районе Гончаровского Черниговской области. Потери ВСУ вследствие этого удара составили около 200 человек убитыми и ранеными, сообщили в Минобороны России. 2025-07-30T09:21 true PT0M43S

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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