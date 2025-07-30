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"Искандер" ударил по лагерю учебного центра сухопутных войск ВСУ - РИА Новости Крым, 30.07.2025
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"Искандер" ударил по лагерю учебного центра сухопутных войск ВСУ
"Искандер" ударил по лагерю учебного центра сухопутных войск ВСУ - РИА Новости Крым, 30.07.2025
"Искандер" ударил по лагерю учебного центра сухопутных войск ВСУ
Около 200 военных ВСУ уничтожены или ранены в Черниговской области в результате удара оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" по лагерю учебного... РИА Новости Крым, 30.07.2025
2025-07-30T09:21
2025-07-30T09:21
новости сво
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
новости
министерство обороны рф
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл - РИА Новости Крым. Около 200 военных ВСУ уничтожены или ранены в Черниговской области в результате удара оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" по лагерю учебного центра сухопутных войск. Об этом сообщили в среду в Минобороны РФ, передает РИА Новости.Военное ведомство опубликовало кадры нанесения ударов двумя ракетами "Искандер" по месту дислокации лагеря 169-го учебного центра сухопутных войск стратегического резерва ВСУ в районе населенного пункта Гончаровское.Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Российской Федерации нанесли очередной групповой удар по военной инфраструктуре Украины, в результате которого поражены аэродром и несколько военных складов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Десант ВСУ пытался высадиться на Тендровской косеГрупповые удары по Украине: какие объекты поражены за неделюУдары по Украине – уничтожены три пусковые установки Patriot
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60
Удар "Искандером" по лагерю учебного центра сухопутных войск ВСУ в Черниговской области
Российские военные нанесли удар "Искандером" по лагерю учебного центра сухопутных войск ВСУ в районе Гончаровского Черниговской области. Потери ВСУ вследствие этого удара составили около 200 человек убитыми и ранеными, сообщили в Минобороны России.
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новости сво, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , новости, министерство обороны рф, украина, черниговская область, видео
"Искандер" ударил по лагерю учебного центра сухопутных войск ВСУ
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл - РИА Новости Крым. Около 200 военных ВСУ уничтожены или ранены в Черниговской области в результате удара оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" по лагерю учебного центра сухопутных войск. Об этом сообщили в среду в Минобороны РФ, передает РИА Новости.
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"Искандер" ударил по лагерю учебного центра сухопутных войск ВСУ

ВС России нанесли удар "Искандером" по лагерю учебного центра сухопутных войск ВСУ

09:21 30.07.2025
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл - РИА Новости Крым. Около 200 военных ВСУ уничтожены или ранены в Черниговской области в результате удара оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" по лагерю учебного центра сухопутных войск. Об этом сообщили в среду в Минобороны РФ, передает РИА Новости.
Военное ведомство опубликовало кадры нанесения ударов двумя ракетами "Искандер" по месту дислокации лагеря 169-го учебного центра сухопутных войск стратегического резерва ВСУ в районе населенного пункта Гончаровское.
"Место размещения техники и личного состава украинских националистов было вскрыто расчетом российского разведывательного дрона. Затем по координатам цели были последовательно нанесены удары ракетами с кассетной и фугасной боевой частью соответственно. По данным разведки, потери ВСУ вследствие данного удара составили около 200 военнослужащих убитыми и ранеными", - говорится в сообщении МО РФ.
Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Российской Федерации нанесли очередной групповой удар по военной инфраструктуре Украины, в результате которого поражены аэродром и несколько военных складов.
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Новости СВОВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУНовостиМинистерство обороны РФУкраинаЧерниговская область
 
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