https://crimea.ria.ru/20250730/iskander-udaril-po-lageryu-uchebnogo-tsentra-sukhoputnykh-voysk-vsu-1148338554.html
"Искандер" ударил по лагерю учебного центра сухопутных войск ВСУ
"Искандер" ударил по лагерю учебного центра сухопутных войск ВСУ - РИА Новости Крым, 30.07.2025
"Искандер" ударил по лагерю учебного центра сухопутных войск ВСУ
Около 200 военных ВСУ уничтожены или ранены в Черниговской области в результате удара оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" по лагерю учебного... РИА Новости Крым, 30.07.2025
2025-07-30T09:21
2025-07-30T09:21
2025-07-30T09:21
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл - РИА Новости Крым. Около 200 военных ВСУ уничтожены или ранены в Черниговской области в результате удара оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" по лагерю учебного центра сухопутных войск. Об этом сообщили в среду в Минобороны РФ, передает РИА Новости.Военное ведомство опубликовало кадры нанесения ударов двумя ракетами "Искандер" по месту дислокации лагеря 169-го учебного центра сухопутных войск стратегического резерва ВСУ в районе населенного пункта Гончаровское.Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Российской Федерации нанесли очередной групповой удар по военной инфраструктуре Украины, в результате которого поражены аэродром и несколько военных складов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Десант ВСУ пытался высадиться на Тендровской косеГрупповые удары по Украине: какие объекты поражены за неделюУдары по Украине – уничтожены три пусковые установки Patriot
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Удар "Искандером" по лагерю учебного центра сухопутных войск ВСУ в Черниговской области
Российские военные нанесли удар "Искандером" по лагерю учебного центра сухопутных войск ВСУ в районе Гончаровского Черниговской области. Потери ВСУ вследствие этого удара составили около 200 человек убитыми и ранеными, сообщили в Минобороны России.
2025-07-30T09:21
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РИА Новости Крым
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новости сво, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , новости, министерство обороны рф, украина, черниговская область, видео
"Искандер" ударил по лагерю учебного центра сухопутных войск ВСУ
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл - РИА Новости Крым. Около 200 военных ВСУ уничтожены или ранены в Черниговской области в результате удара оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" по лагерю учебного центра сухопутных войск. Об этом сообщили в среду в Минобороны РФ, передает РИА Новости.
2025-07-30T09:21
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"Искандер" ударил по лагерю учебного центра сухопутных войск ВСУ
ВС России нанесли удар "Искандером" по лагерю учебного центра сухопутных войск ВСУ