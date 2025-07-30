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Более 70 улиц в Евпатории и Алуште обесточены из-за аварий - РИА Новости Крым, 30.07.2025
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Более 70 улиц в Евпатории и Алуште обесточены из-за аварий
Более 70 улиц в Евпатории и Алуште обесточены из-за аварий - РИА Новости Крым, 30.07.2025
Более 70 улиц в Евпатории и Алуште обесточены из-за аварий
Евпатория и Алушта в среду днем частично остались без света из-за аварий на сетях. Как сообщает пресс-служба компании "Крымэнерго", ремонтники уже приступили к... РИА Новости Крым, 30.07.2025
2025-07-30T11:38
2025-07-30T11:38
крым
алушта
евпатория
отключение электроэнергии в крыму
электросети
жкх крыма и севастополя
гуп рк "крымэнерго"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. Евпатория и Алушта в среду днем частично остались без света из-за аварий на сетях. Как сообщает пресс-служба компании "Крымэнерго", ремонтники уже приступили к устранению неполадок.Отключение света в ЕвпаторииВ Евпатории обесточены улицы Бартенева, Буслаевых, Водоразборная, Володарского, Героев Десанта, Демышева, Дмитрия Ульянова, Дубинина, Ефета, Иванова, Интернациональная, Караимская, Колхозная, Комиссаровская, Комсомольская, Краевского, Красноармейская, Краснофлотская, Крымская, Миллера, Назаровская, Нижняя, Приморская, Просмушкиных, Пролетарская, Профсоюзная, Революции, Рыбацкая, Северная, Степовая, Хозяйственная.Кроме того, без энергоснабжения евпаторийские переулки Банный, Голикова, Коленный, Колхозный, Комсомольский, Тихий, Училищный.Аварии на сетях в АлуштеВ Алуште без всета из-за аварии остались улицы Платановая, Ленина, Пограничная, Карла Маркса, Багликова, Партизанская, Гвардейская, 15 Апреля, Симферопольская, Пионерская, Свердлова, Хромых, Береговая, Кипарисная, Пуцатова, Таврическая, Горького, Пограничная, Снежковой, Энгельса, Урицкого, Люксембург, Береговая, Красноармейская, Володарского, Краснофлотская, Верхняя. Кроме того, переулки Спортивный, Базарный, Колядина, Крапивного, Гвардейский, Пограничный, Урицкого, Овражный и Генуэзский тупик.Перебои с электроснабжением – не редкость в условиях крымской аномальной жары, однако проблемы вызваны не высокими температурами, а с увеличивающейся нагрузкой на сети, пояснял ранее инженер регионального подразделения международной медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе Юрий Артамонов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Коктебеле открыли крупную электроподстанциюВ Крыму в этом году заменят порядка 200 трансформаторных подстанцийОбъекты "Крымэнерго" передали в федеральную собственность
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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крым, алушта, евпатория, отключение электроэнергии в крыму, электросети, жкх крыма и севастополя, гуп рк "крымэнерго"
Более 70 улиц в Евпатории и Алуште обесточены из-за аварий

Масштабное отключение света произошло в Евпатории и Алуште

11:38 30.07.2025
 
© Пресс-служба администрации СимферополяРемонт ЛЭП
Ремонт ЛЭП
© Пресс-служба администрации Симферополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. Евпатория и Алушта в среду днем частично остались без света из-за аварий на сетях. Как сообщает пресс-служба компании "Крымэнерго", ремонтники уже приступили к устранению неполадок.
Отключение света в Евпатории
В Евпатории обесточены улицы Бартенева, Буслаевых, Водоразборная, Володарского, Героев Десанта, Демышева, Дмитрия Ульянова, Дубинина, Ефета, Иванова, Интернациональная, Караимская, Колхозная, Комиссаровская, Комсомольская, Краевского, Красноармейская, Краснофлотская, Крымская, Миллера, Назаровская, Нижняя, Приморская, Просмушкиных, Пролетарская, Профсоюзная, Революции, Рыбацкая, Северная, Степовая, Хозяйственная.
Кроме того, без энергоснабжения евпаторийские переулки Банный, Голикова, Коленный, Колхозный, Комсомольский, Тихий, Училищный.
"Планируемое время восстановления электроснабжения – 3 часа", – проинформировали в компании.
Аварии на сетях в Алуште
В Алуште без всета из-за аварии остались улицы Платановая, Ленина, Пограничная, Карла Маркса, Багликова, Партизанская, Гвардейская, 15 Апреля, Симферопольская, Пионерская, Свердлова, Хромых, Береговая, Кипарисная, Пуцатова, Таврическая, Горького, Пограничная, Снежковой, Энгельса, Урицкого, Люксембург, Береговая, Красноармейская, Володарского, Краснофлотская, Верхняя. Кроме того, переулки Спортивный, Базарный, Колядина, Крапивного, Гвардейский, Пограничный, Урицкого, Овражный и Генуэзский тупик.
"Под отключением 16 трансформаторных подстанций. Бригады "Крымэнерго" работают над устранением аварии", – написала глава администрации Алушты Галина Огнева в своем Telegram-канале.
Перебои с электроснабжением – не редкость в условиях крымской аномальной жары, однако проблемы вызваны не высокими температурами, а с увеличивающейся нагрузкой на сети, пояснял ранее инженер регионального подразделения международной медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе Юрий Артамонов.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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КрымАлуштаЕвпаторияОтключение электроэнергии в КрымуЭлектросетиЖКХ Крыма и СевастополяГУП РК "Крымэнерго"
 
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