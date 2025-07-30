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Аварии на магистральных водоводах в Керчи – город остался без воды - РИА Новости Крым, 30.07.2025
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Аварии на магистральных водоводах в Керчи – город остался без воды
Аварии на магистральных водоводах в Керчи – город остался без воды - РИА Новости Крым, 30.07.2025
Аварии на магистральных водоводах в Керчи – город остался без воды
Несколько районов Керчи в среду днем остались без водоснабжение сразу из-за трех аварий, которые произошли на магистральных водоводах. Об этом сообщает в среду... РИА Новости Крым, 30.07.2025
2025-07-30T11:44
2025-07-30T11:44
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. Несколько районов Керчи в среду днем остались без водоснабжение сразу из-за трех аварий, которые произошли на магистральных водоводах. Об этом сообщает в среду пресс-служба компании "Вода Крыма".По данным предприятия, из-за порыва водовода на пересечении улиц Энгельса и Розы Люксембург воды нет у жителей улиц Войкова, Спартака, Генерала Петрова, Славы. Район Аршинцево может испытывать проблемы с водой из-за аварии на Промводоводе. Серьезная авария на магистральном водоводе оставила без водоснабжения абонентов по улицам Борзенко и Самойленко.Сейчас аварийные бригады работают на мете порыва по Энгельса, далее рабочие перейдут на другие участки. Пока потребителей обеспечивают привозной водой.Больше 50 улиц Феодосии и два садовых некоммерческих товарищества, а также жители Берегового до утра среды оставались без водоснабжения в связи с аварийными и плановыми работами на водоводе, сообщалось ранее.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Какое водохранилище стратегически важно для КрымаВ Крыму растет потребление питьевой воды: на сколько хватит запасовЗапасы водохранилищ Крыма: эксперты оценили ситуацию по итогам июля
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Аварии на магистральных водоводах в Керчи – город остался без воды

В Керчи из-за трех масштабных аварий на водоводе нет воды

11:44 30.07.2025
 
© РИА Новости . Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанкНа набережной Керчи в Крыму
На набережной Керчи в Крыму - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© РИА Новости . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. Несколько районов Керчи в среду днем остались без водоснабжение сразу из-за трех аварий, которые произошли на магистральных водоводах. Об этом сообщает в среду пресс-служба компании "Вода Крыма".
По данным предприятия, из-за порыва водовода на пересечении улиц Энгельса и Розы Люксембург воды нет у жителей улиц Войкова, Спартака, Генерала Петрова, Славы. Район Аршинцево может испытывать проблемы с водой из-за аварии на Промводоводе. Серьезная авария на магистральном водоводе оставила без водоснабжения абонентов по улицам Борзенко и Самойленко.
Сейчас аварийные бригады работают на мете порыва по Энгельса, далее рабочие перейдут на другие участки. Пока потребителей обеспечивают привозной водой.
"Что касается качества воды, за ночь показатели улучшились, будут продолжены работы по промывке сетей водоснабжения, а также продолжаются работы по внеплановой промывке и дополнительному обеззараживанию на водоочистной станции", – сказано в сообщении.
Больше 50 улиц Феодосии и два садовых некоммерческих товарищества, а также жители Берегового до утра среды оставались без водоснабжения в связи с аварийными и плановыми работами на водоводе, сообщалось ранее.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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