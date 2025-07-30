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Аварии на магистральных водоводах в Керчи – город остался без воды

Аварии на магистральных водоводах в Керчи – город остался без воды - РИА Новости Крым, 30.07.2025

Аварии на магистральных водоводах в Керчи – город остался без воды

Несколько районов Керчи в среду днем остались без водоснабжение сразу из-за трех аварий, которые произошли на магистральных водоводах. Об этом сообщает в среду... РИА Новости Крым, 30.07.2025

2025-07-30T11:44

2025-07-30T11:44

2025-07-30T11:44

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. Несколько районов Керчи в среду днем остались без водоснабжение сразу из-за трех аварий, которые произошли на магистральных водоводах. Об этом сообщает в среду пресс-служба компании "Вода Крыма".По данным предприятия, из-за порыва водовода на пересечении улиц Энгельса и Розы Люксембург воды нет у жителей улиц Войкова, Спартака, Генерала Петрова, Славы. Район Аршинцево может испытывать проблемы с водой из-за аварии на Промводоводе. Серьезная авария на магистральном водоводе оставила без водоснабжения абонентов по улицам Борзенко и Самойленко.Сейчас аварийные бригады работают на мете порыва по Энгельса, далее рабочие перейдут на другие участки. Пока потребителей обеспечивают привозной водой.Больше 50 улиц Феодосии и два садовых некоммерческих товарищества, а также жители Берегового до утра среды оставались без водоснабжения в связи с аварийными и плановыми работами на водоводе, сообщалось ранее.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Какое водохранилище стратегически важно для КрымаВ Крыму растет потребление питьевой воды: на сколько хватит запасовЗапасы водохранилищ Крыма: эксперты оценили ситуацию по итогам июля

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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