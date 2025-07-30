https://crimea.ria.ru/20250730/armiya-rossii-dvizhetsya-vpered--vsu-teryayut-lyudey-i-tekhniku-1148350083.html

Армия России движется вперед – ВСУ теряют людей и технику

Армия России движется вперед – ВСУ теряют людей и технику - РИА Новости Крым, 30.07.2025

Армия России движется вперед – ВСУ теряют людей и технику

Еще 1310 боевиков ВСУ уничтожены в зоне спецоперации за сутки, также разбиты вражеские техника, вооружение, склады и транспортная инфраструктура, сообщается в... РИА Новости Крым, 30.07.2025

2025-07-30T12:45

2025-07-30T12:45

2025-07-30T13:01

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потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. Еще 1310 боевиков ВСУ уничтожены в зоне спецоперации за сутки, также разбиты вражеские техника, вооружение, склады и транспортная инфраструктура, сообщается в среду в сводке Минобороны России.Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение, ликвидировали свыше 190 боевиков ВСУ, танк, боевую бронированную машину, два автомобиля, артиллерийское орудие, станцию радиоэлектронной борьбы, три склада боеприпасов и четыре склада материальных средств.Подразделения группировки "Запад" улучшили положение по переднему краю. Потери противника превысили 240 человек, две боевые бронированные машины, 12 автомобилей, три станции радиоэлектронной борьбы и восемь складов боеприпасов.Подразделения "Южной" группировки заняли более выгодные рубежи и позиции. Противник потерял до 200 солдат, шесть автомобилей, два артиллерийских орудия западного производства, станцию радиоэлектронной борьбы, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы, два склада боеприпасов и три склада материальных средств.Военнослужащие "Центра" улучшили тактическое положение, разбили до 410 военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, чешскую реактивную систему залпового огня Vampire, три артиллерийских орудия и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы.Бойцы группировки "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. ВСУ потеряли более 210 боевиков, три боевые бронированные машины, десять автомобилей, артиллерийское орудие западного производства, два склада боеприпасов и склад материальных средств.Группа "Днепр" уничтожила до 55 украинских неонацистов, два автомобиля, артиллерийское орудие, четыре станции радиоэлектронной борьбы, две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы, два склада боеприпасов и пять складов материальных средств.Также российские военные поразили транспортную инфраструктуру, используемую в интересах ВСУ, склад робототехнических комплексов, пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 156 районах. Средства ПВО сбили две управляемые авиационные бомбы и 133 беспилотников самолетного типа.Всего с начала спецоперации уничтожены 664 самолета, 283 вертолета, 73 522 беспилотных летательных аппарата, 624 зенитных ракетных комплекса, 24 384 танка и других боевых бронированных машины,1 584 боевые машины реактивных систем залпового огня, 27 956 орудий полевой артиллерии и минометов, 38 892 единицы специальной военной автомобильной техники.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Искандер" ударил по лагерю учебного центра сухопутных войск ВСУАрмия России оставила ВСУ без связи и заняла новые позиции по фронтуВ чем значение освобождения Зеленого Гая в ДНР

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, потери всу , вооруженные силы россии, новости, инфографика