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Армия России движется вперед – ВСУ теряют людей и технику - РИА Новости Крым, 30.07.2025
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Армия России движется вперед – ВСУ теряют людей и технику
Армия России движется вперед – ВСУ теряют людей и технику - РИА Новости Крым, 30.07.2025
Армия России движется вперед – ВСУ теряют людей и технику
Еще 1310 боевиков ВСУ уничтожены в зоне спецоперации за сутки, также разбиты вражеские техника, вооружение, склады и транспортная инфраструктура, сообщается в... РИА Новости Крым, 30.07.2025
2025-07-30T12:45
2025-07-30T13:01
новости сво
министерство обороны рф
потери всу
вооруженные силы россии
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. Еще 1310 боевиков ВСУ уничтожены в зоне спецоперации за сутки, также разбиты вражеские техника, вооружение, склады и транспортная инфраструктура, сообщается в среду в сводке Минобороны России.Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение, ликвидировали свыше 190 боевиков ВСУ, танк, боевую бронированную машину, два автомобиля, артиллерийское орудие, станцию радиоэлектронной борьбы, три склада боеприпасов и четыре склада материальных средств.Подразделения группировки "Запад" улучшили положение по переднему краю. Потери противника превысили 240 человек, две боевые бронированные машины, 12 автомобилей, три станции радиоэлектронной борьбы и восемь складов боеприпасов.Подразделения "Южной" группировки заняли более выгодные рубежи и позиции. Противник потерял до 200 солдат, шесть автомобилей, два артиллерийских орудия западного производства, станцию радиоэлектронной борьбы, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы, два склада боеприпасов и три склада материальных средств.Военнослужащие "Центра" улучшили тактическое положение, разбили до 410 военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, чешскую реактивную систему залпового огня Vampire, три артиллерийских орудия и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы.Бойцы группировки "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. ВСУ потеряли более 210 боевиков, три боевые бронированные машины, десять автомобилей, артиллерийское орудие западного производства, два склада боеприпасов и склад материальных средств.Группа "Днепр" уничтожила до 55 украинских неонацистов, два автомобиля, артиллерийское орудие, четыре станции радиоэлектронной борьбы, две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы, два склада боеприпасов и пять складов материальных средств.Также российские военные поразили транспортную инфраструктуру, используемую в интересах ВСУ, склад робототехнических комплексов, пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 156 районах. Средства ПВО сбили две управляемые авиационные бомбы и 133 беспилотников самолетного типа.Всего с начала спецоперации уничтожены 664 самолета, 283 вертолета, 73 522 беспилотных летательных аппарата, 624 зенитных ракетных комплекса, 24 384 танка и других боевых бронированных машины,1 584 боевые машины реактивных систем залпового огня, 27 956 орудий полевой артиллерии и минометов, 38 892 единицы специальной военной автомобильной техники.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Искандер" ударил по лагерю учебного центра сухопутных войск ВСУАрмия России оставила ВСУ без связи и заняла новые позиции по фронтуВ чем значение освобождения Зеленого Гая в ДНР
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новости сво, министерство обороны рф, потери всу , вооруженные силы россии, новости, инфографика
Армия России движется вперед – ВСУ теряют людей и технику

1310 боевиков ВСУ уничтожены в зоне спецоперации за сутки

12:45 30.07.2025 (обновлено: 13:01 30.07.2025)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. Еще 1310 боевиков ВСУ уничтожены в зоне спецоперации за сутки, также разбиты вражеские техника, вооружение, склады и транспортная инфраструктура, сообщается в среду в сводке Минобороны России.
Сводка Минобороны РФ из зоны спецоперации за 30 июля 2025Сводка Минобороны РФ из зоны спецоперации за 30 июля 2025
Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение, ликвидировали свыше 190 боевиков ВСУ, танк, боевую бронированную машину, два автомобиля, артиллерийское орудие, станцию радиоэлектронной борьбы, три склада боеприпасов и четыре склада материальных средств.
Подразделения группировки "Запад" улучшили положение по переднему краю. Потери противника превысили 240 человек, две боевые бронированные машины, 12 автомобилей, три станции радиоэлектронной борьбы и восемь складов боеприпасов.
Подразделения "Южной" группировки заняли более выгодные рубежи и позиции. Противник потерял до 200 солдат, шесть автомобилей, два артиллерийских орудия западного производства, станцию радиоэлектронной борьбы, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы, два склада боеприпасов и три склада материальных средств.
Военнослужащие "Центра" улучшили тактическое положение, разбили до 410 военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, чешскую реактивную систему залпового огня Vampire, три артиллерийских орудия и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы.
Бойцы группировки "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. ВСУ потеряли более 210 боевиков, три боевые бронированные машины, десять автомобилей, артиллерийское орудие западного производства, два склада боеприпасов и склад материальных средств.
Группа "Днепр" уничтожила до 55 украинских неонацистов, два автомобиля, артиллерийское орудие, четыре станции радиоэлектронной борьбы, две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы, два склада боеприпасов и пять складов материальных средств.
Также российские военные поразили транспортную инфраструктуру, используемую в интересах ВСУ, склад робототехнических комплексов, пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 156 районах. Средства ПВО сбили две управляемые авиационные бомбы и 133 беспилотников самолетного типа.
Всего с начала спецоперации уничтожены 664 самолета, 283 вертолета, 73 522 беспилотных летательных аппарата, 624 зенитных ракетных комплекса, 24 384 танка и других боевых бронированных машины,1 584 боевые машины реактивных систем залпового огня, 27 956 орудий полевой артиллерии и минометов, 38 892 единицы специальной военной автомобильной техники.
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