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Жуткое ДТП с фурой на трассе "Дон" – погиб ребенок и трое взрослых
Жуткое ДТП с фурой на трассе "Дон" – погиб ребенок и трое взрослых - РИА Новости Крым, 29.07.2025
Жуткое ДТП с фурой на трассе "Дон" – погиб ребенок и трое взрослых
Четыре человека, в том числе ребенок, погибли и еще шестеро пострадали на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области в результате выезда на встречную полосу груженой РИА Новости Крым, 29.07.2025
2025-07-29T09:21
2025-07-29T09:21
2025-07-29T09:52
ростовская область
дтп
происшествия
госавтоинспекция ростовской области
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл – РИА Новости Крым. Четыре человека, в том числе ребенок, погибли и еще шестеро пострадали на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области в результате выезда на встречную полосу груженой фуры. Об этом сообщил врио начальника управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Ростовской области Сергей Сасин, видеосообщение с места аварии публикует ведомство.По информации ГАИ, авария произошла в полвторого ночи на 1025 километре автодороги М-4 "Дон" в Аксайском районе.С вылетевшей на "встречку" фурой столкнулись три легковых автомобиля: Peugeot, Volkswagen Passat и Lada Vesta, уточнил он."В результате ДТП на месте погибли четыре человека. Водитель грузового автомобиля Mercedes, водитель и два пассажира Volkswagen, среди которых один несовершеннолетний", – добавил представитель ведомства.Кроме того, пострадали и были доставлены в медицинское учреждение города Шахты шестеро человек: водитель Peugeot, а также водитель и пассажиры Lada, в том числе двое детей, уточнил Сасин.По его словам, на месте ДТП работает следственно-оперативная группа, выясняются обстоятельства произошедшего.По уточненной информации Госавтоинспекции по Ростовской области, центральное металлическое барьерное ограждение на месте аварии уже деблокировали. В районе дорожного инцидента организовано реверсивное движение, "сотрудники ГАИ пустили направление в сторону Москвы по встречной полосе".Ранее массовое ДТП произошло на трассе сухопутного маршрута в Крым –автодороге Р-280 Симферополь – Ростов-на-Дону ("Новороссия") в Херсонской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Машина сбила насмерть велосипедиста в Севастополе Лобовое столкновение на встречке: в Крыму двое в больнице после ДТП За неделю на дорогах Крыма погиб один человек и 29 пострадали
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Кадры с места ДТП с грузовиком на трассе М-4 "Дон" под Ростовом
Четыре человека погибли, шесть пострадали в ДТП с грузовиком на трассе М-4 "Дон" под Ростовом, сообщили в Госавтоинспекции.
2025-07-29T09:21
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ростовская область, дтп, происшествия, госавтоинспекция ростовской области, новости, видео
Жуткое ДТП с фурой на трассе "Дон" – погиб ребенок и трое взрослых
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл – РИА Новости Крым. Четыре человека, в том числе ребенок, погибли и еще шестеро пострадали на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области в результате выезда на встречную полосу груженой фуры. Об этом сообщил врио начальника управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Ростовской области Сергей Сасин, видеосообщение с места аварии публикует ведомство.
2025-07-29T09:21
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Жуткое ДТП с фурой на трассе "Дон" – погиб ребенок и трое взрослых
Четыре человека погибли в ДТП с фурой на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области
09:21 29.07.2025 (обновлено: 09:52 29.07.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл – РИА Новости Крым. Четыре человека, в том числе ребенок, погибли и еще шестеро пострадали на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области в результате выезда на встречную полосу груженой фуры. Об этом сообщил врио начальника управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Ростовской области Сергей Сасин, видеосообщение с места аварии публикует ведомство.
По информации ГАИ, авария произошла в полвторого ночи на 1025 километре автодороги М-4 "Дон" в Аксайском районе.
"По предварительным данным, водитель грузового автомобиля Mercedes-Benz Actros в составе автопоезда с полуприцепом-цистерной, двигаясь в направлении Ростова-на-Дону, допустил наезд на барьерное ограждение с правой стороны... произошло опрокидывание автомобиля с последующим выездом через центральное межбарьерное ограждение на полосу дороги, предназначенной для встречного движения", – рассказал Сасин.
С вылетевшей на "встречку" фурой столкнулись три легковых автомобиля: Peugeot, Volkswagen Passat и Lada Vesta, уточнил он.
"В результате ДТП на месте погибли четыре человека. Водитель грузового автомобиля Mercedes, водитель и два пассажира Volkswagen, среди которых один несовершеннолетний", – добавил представитель ведомства.
Кроме того, пострадали и были доставлены в медицинское учреждение города Шахты шестеро человек: водитель Peugeot, а также водитель и пассажиры Lada, в том числе двое детей, уточнил Сасин.
По его словам, на месте ДТП работает следственно-оперативная группа, выясняются обстоятельства произошедшего.
По уточненной информации Госавтоинспекции по Ростовской области, центральное металлическое барьерное ограждение на месте аварии уже деблокировали. В районе дорожного инцидента организовано реверсивное движение, "сотрудники ГАИ пустили направление в сторону Москвы по встречной полосе".
Ранее массовое ДТП произошло
на трассе сухопутного маршрута в Крым –автодороге Р-280 Симферополь – Ростов-на-Дону ("Новороссия") в Херсонской области.
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