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Жуткое ДТП с фурой на трассе "Дон" ­– погиб ребенок и трое взрослых

Жуткое ДТП с фурой на трассе "Дон" ­– погиб ребенок и трое взрослых - РИА Новости Крым, 29.07.2025

Жуткое ДТП с фурой на трассе "Дон" ­– погиб ребенок и трое взрослых

Четыре человека, в том числе ребенок, погибли и еще шестеро пострадали на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области в результате выезда на встречную полосу груженой РИА Новости Крым, 29.07.2025

2025-07-29T09:21

2025-07-29T09:21

2025-07-29T09:52

ростовская область

дтп

происшествия

госавтоинспекция ростовской области

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл – РИА Новости Крым. Четыре человека, в том числе ребенок, погибли и еще шестеро пострадали на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области в результате выезда на встречную полосу груженой фуры. Об этом сообщил врио начальника управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Ростовской области Сергей Сасин, видеосообщение с места аварии публикует ведомство.По информации ГАИ, авария произошла в полвторого ночи на 1025 километре автодороги М-4 "Дон" в Аксайском районе.С вылетевшей на "встречку" фурой столкнулись три легковых автомобиля: Peugeot, Volkswagen Passat и Lada Vesta, уточнил он."В результате ДТП на месте погибли четыре человека. Водитель грузового автомобиля Mercedes, водитель и два пассажира Volkswagen, среди которых один несовершеннолетний", – добавил представитель ведомства.Кроме того, пострадали и были доставлены в медицинское учреждение города Шахты шестеро человек: водитель Peugeot, а также водитель и пассажиры Lada, в том числе двое детей, уточнил Сасин.По его словам, на месте ДТП работает следственно-оперативная группа, выясняются обстоятельства произошедшего.По уточненной информации Госавтоинспекции по Ростовской области, центральное металлическое барьерное ограждение на месте аварии уже деблокировали. В районе дорожного инцидента организовано реверсивное движение, "сотрудники ГАИ пустили направление в сторону Москвы по встречной полосе".Ранее массовое ДТП произошло на трассе сухопутного маршрута в Крым –автодороге Р-280 Симферополь – Ростов-на-Дону ("Новороссия") в Херсонской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Машина сбила насмерть велосипедиста в Севастополе Лобовое столкновение на встречке: в Крыму двое в больнице после ДТП За неделю на дорогах Крыма погиб один человек и 29 пострадали

ростовская область

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Кадры с места ДТП с грузовиком на трассе М-4 "Дон" под Ростовом Четыре человека погибли, шесть пострадали в ДТП с грузовиком на трассе М-4 "Дон" под Ростовом, сообщили в Госавтоинспекции. 2025-07-29T09:21 true PT1M10S

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ростовская область, дтп, происшествия, госавтоинспекция ростовской области, новости, видео