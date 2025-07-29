https://crimea.ria.ru/20250729/vsu-atakovali-zhd-stantsiyu-v-rostovskoy-oblasti--zaderzhivayutsya-9-poezdov-1148307675.html

ВСУ атаковали ж/д станцию в Ростовской области – задерживаются 9 поездов

ВСУ атаковали ж/д станцию в Ростовской области – задерживаются 9 поездов - РИА Новости Крым, 29.07.2025

ВСУ атаковали ж/д станцию в Ростовской области – задерживаются 9 поездов

Девять поездов дальнего следования задерживаются из-за атаки беспилотников ВСУ на железнодорожную станцию Сальск в Ростовской области. Это следует из сообщений... РИА Новости Крым, 29.07.2025

2025-07-29T07:08

2025-07-29T07:08

2025-07-29T08:01

ростовская область

российские железные дороги (ржд)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл – РИА Новости Крым. Девять поездов дальнего следования задерживаются из-за атаки беспилотников ВСУ на железнодорожную станцию Сальск в Ростовской области. Это следует из сообщений РЖД и врио губернатора области Юрия Слюсаря.Массированная атака в ночь на вторник была отражена на Каменск-Шахтинск, Сальск, Волгодонск, Боковский и Тарасовский районы. При атаке погиб человек, сообщил Слюсарь.По словам главы региона, в микрорайоне Заводской из-за падения БПЛА загорелось поле, в Орловском районе повреждена электроподстанция, а в Сальске возник пожар на железнодорожной станции.Утром официальный новостной канал РЖД сообщил о задержке поездов из-за ЧП в Ростовской области."В настоящее время в связи с происшествием на станции Сальск в Ростовской области задерживаются девять поездов", – сказано в сообщении."Сотрудники поездных бригад оказывают всестороннюю помощь и содействие пассажирам. Пассажиры поездов дальнего следования, задерживающихся в пути более чем на 4 часа, будут обеспечены питанием. Железнодорожники делают все возможное для сокращения времени задержки пассажирских поездов", – уточнили в компании.27 июля обломки сбитых украинских беспилотников повредили контактную сеть в Волгоградской области на станции Жутово, что привело к сбою в графике поездов.ВСУ ужесточили ночные атаки на регионы России с начала лета. Массированные налеты ударных дронов, в том числе на объекты критической инфраструктуры, особенно участились в июле.Первое ЧП, вызывавшее массовую задержку пассажирских поездов в связи с атакой украинских дронов, произошло в ночь на 19 июля в Ростовской области.Тогда обломки беспилотников повредили контактные сети на перегоне Лихая – Замчалово, в РЖД сообщили о задержании свыше 50 составов дальнего следования. В компании "Гранд Сервис Экспресс" уточнили, что среди них 12 поездов в Крым и из Крыма. Число составов, отстающих от графика движения, в течение суток варьировалось, время задержки составляло от 1,5-2 часов до 11-12.Спустя двое суток, ночью 21 июля, ВСУ вновь произвели массированную атаку дронов на Ростовскую область, в ходе отражения которой возник пожар на железнодорожном вокзале, что снова привело к задержке поездов на время устранения последствий ЧП.Еще две массированные ночные атаки дронов ВСУ 22 и 23 июля привели к пожарам, обошлось без инцидентов на ж/д инфраструктуре, но пострадали мирные жители, находившиеся в момент атаки на улице.А уже в ночь на 25 июля стало известно об атаке украинских дронов на жилые дома и железнодорожную станцию в Песчанокопском, здание которой, по словам врио губернатора региона Юрия Слюсаря, было повреждено взрывом. В тот же день утром в РЖД сообщили об очередной задержке поездов из-за ЧП в Ростовской области.26 июля в результате очередной массированной атаки дронов ВСУ на Ростовскую область сгорел автомобиль и погибли люди. По данным Минобороны РФ, в ту ночь только за 2,5 часа российские силы ПВО уничтожили и перехватили 12 украинских БПЛА на Крымом, Ростовской и Брянской областями, а также над Черным и Азовским морем.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Задержка поездов "Таврия" после атаки дронов ВСУ: как помогают пассажирамПри атаке БПЛА на автомобиль в Ростовской области погибли два человекаБолее 770 человек погибли в России от атак боевиков ВСУ

ростовская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ростовская область, российские железные дороги (ржд), атаки всу, происшествия, поезд, железная дорога, новости, новости сво, логистика, транспорт