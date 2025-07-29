Рейтинг@Mail.ru
ВСУ атаковали ж/д станцию в Ростовской области – задерживаются 9 поездов - РИА Новости Крым, 29.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250729/vsu-atakovali-zhd-stantsiyu-v-rostovskoy-oblasti--zaderzhivayutsya-9-poezdov-1148307675.html
ВСУ атаковали ж/д станцию в Ростовской области – задерживаются 9 поездов
ВСУ атаковали ж/д станцию в Ростовской области – задерживаются 9 поездов - РИА Новости Крым, 29.07.2025
ВСУ атаковали ж/д станцию в Ростовской области – задерживаются 9 поездов
Девять поездов дальнего следования задерживаются из-за атаки беспилотников ВСУ на железнодорожную станцию Сальск в Ростовской области. Это следует из сообщений... РИА Новости Крым, 29.07.2025
2025-07-29T07:08
2025-07-29T08:01
ростовская область
российские железные дороги (ржд)
атаки всу
происшествия
поезд
железная дорога
новости
новости сво
логистика
транспорт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/17/1123937920_0:132:1280:852_1920x0_80_0_0_0ea752b456a4944a1448d406e1b1b86c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл – РИА Новости Крым. Девять поездов дальнего следования задерживаются из-за атаки беспилотников ВСУ на железнодорожную станцию Сальск в Ростовской области. Это следует из сообщений РЖД и врио губернатора области Юрия Слюсаря.Массированная атака в ночь на вторник была отражена на Каменск-Шахтинск, Сальск, Волгодонск, Боковский и Тарасовский районы. При атаке погиб человек, сообщил Слюсарь.По словам главы региона, в микрорайоне Заводской из-за падения БПЛА загорелось поле, в Орловском районе повреждена электроподстанция, а в Сальске возник пожар на железнодорожной станции.Утром официальный новостной канал РЖД сообщил о задержке поездов из-за ЧП в Ростовской области."В настоящее время в связи с происшествием на станции Сальск в Ростовской области задерживаются девять поездов", – сказано в сообщении."Сотрудники поездных бригад оказывают всестороннюю помощь и содействие пассажирам. Пассажиры поездов дальнего следования, задерживающихся в пути более чем на 4 часа, будут обеспечены питанием. Железнодорожники делают все возможное для сокращения времени задержки пассажирских поездов", – уточнили в компании.27 июля обломки сбитых украинских беспилотников повредили контактную сеть в Волгоградской области на станции Жутово, что привело к сбою в графике поездов.ВСУ ужесточили ночные атаки на регионы России с начала лета. Массированные налеты ударных дронов, в том числе на объекты критической инфраструктуры, особенно участились в июле.Первое ЧП, вызывавшее массовую задержку пассажирских поездов в связи с атакой украинских дронов, произошло в ночь на 19 июля в Ростовской области.Тогда обломки беспилотников повредили контактные сети на перегоне Лихая – Замчалово, в РЖД сообщили о задержании свыше 50 составов дальнего следования. В компании "Гранд Сервис Экспресс" уточнили, что среди них 12 поездов в Крым и из Крыма. Число составов, отстающих от графика движения, в течение суток варьировалось, время задержки составляло от 1,5-2 часов до 11-12.Спустя двое суток, ночью 21 июля, ВСУ вновь произвели массированную атаку дронов на Ростовскую область, в ходе отражения которой возник пожар на железнодорожном вокзале, что снова привело к задержке поездов на время устранения последствий ЧП.Еще две массированные ночные атаки дронов ВСУ 22 и 23 июля привели к пожарам, обошлось без инцидентов на ж/д инфраструктуре, но пострадали мирные жители, находившиеся в момент атаки на улице.А уже в ночь на 25 июля стало известно об атаке украинских дронов на жилые дома и железнодорожную станцию в Песчанокопском, здание которой, по словам врио губернатора региона Юрия Слюсаря, было повреждено взрывом. В тот же день утром в РЖД сообщили об очередной задержке поездов из-за ЧП в Ростовской области.26 июля в результате очередной массированной атаки дронов ВСУ на Ростовскую область сгорел автомобиль и погибли люди. По данным Минобороны РФ, в ту ночь только за 2,5 часа российские силы ПВО уничтожили и перехватили 12 украинских БПЛА на Крымом, Ростовской и Брянской областями, а также над Черным и Азовским морем.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Задержка поездов "Таврия" после атаки дронов ВСУ: как помогают пассажирамПри атаке БПЛА на автомобиль в Ростовской области погибли два человекаБолее 770 человек погибли в России от атак боевиков ВСУ
ростовская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/17/1123937920_91:0:1227:852_1920x0_80_0_0_b95606edab17d7f9e01b717f614bc6d5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ростовская область, российские железные дороги (ржд), атаки всу, происшествия, поезд, железная дорога, новости, новости сво, логистика, транспорт
ВСУ атаковали ж/д станцию в Ростовской области – задерживаются 9 поездов

В Ростовской области после атаки беспилотников на ж/д станцию задерживаются 9 поездов

07:08 29.07.2025 (обновлено: 08:01 29.07.2025)
 
© Фото: "Гранд Сервис Экспресс"Поезд в Крым
Поезд в Крым
© Фото: "Гранд Сервис Экспресс"
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл – РИА Новости Крым. Девять поездов дальнего следования задерживаются из-за атаки беспилотников ВСУ на железнодорожную станцию Сальск в Ростовской области. Это следует из сообщений РЖД и врио губернатора области Юрия Слюсаря.
Массированная атака в ночь на вторник была отражена на Каменск-Шахтинск, Сальск, Волгодонск, Боковский и Тарасовский районы. При атаке погиб человек, сообщил Слюсарь.
По словам главы региона, в микрорайоне Заводской из-за падения БПЛА загорелось поле, в Орловском районе повреждена электроподстанция, а в Сальске возник пожар на железнодорожной станции.
"Пассажирский поезд отведен на безопасное расстояние. Предварительно, погибших и раненых среди людей нет. В тушении задействовано 45 человек и 12 единиц техники", – уточнил Слюсарь.
Утром официальный новостной канал РЖД сообщил о задержке поездов из-за ЧП в Ростовской области.
"В настоящее время в связи с происшествием на станции Сальск в Ростовской области задерживаются девять поездов", – сказано в сообщении.
В частности, задерживаются поезда: № 59 Новокузнецк – Кисловодск, № 523 Екатеринбург – Адлер, № 255 Челябинск – Новороссийск, № 509 Казань – Новороссийск, № 524 Адлер – Екатеринбург, № 358 Имеретинский Курорт – Уфа, № 254 Новороссийск – Уфа, № 98 Кисловодск – Тында и № 202 Анапа – Красноярск.
"Сотрудники поездных бригад оказывают всестороннюю помощь и содействие пассажирам. Пассажиры поездов дальнего следования, задерживающихся в пути более чем на 4 часа, будут обеспечены питанием. Железнодорожники делают все возможное для сокращения времени задержки пассажирских поездов", – уточнили в компании.
27 июля обломки сбитых украинских беспилотников повредили контактную сеть в Волгоградской области на станции Жутово, что привело к сбою в графике поездов.
ВСУ ужесточили ночные атаки на регионы России с начала лета. Массированные налеты ударных дронов, в том числе на объекты критической инфраструктуры, особенно участились в июле.
Первое ЧП, вызывавшее массовую задержку пассажирских поездов в связи с атакой украинских дронов, произошло в ночь на 19 июля в Ростовской области.
Тогда обломки беспилотников повредили контактные сети на перегоне Лихая – Замчалово, в РЖД сообщили о задержании свыше 50 составов дальнего следования. В компании "Гранд Сервис Экспресс" уточнили, что среди них 12 поездов в Крым и из Крыма. Число составов, отстающих от графика движения, в течение суток варьировалось, время задержки составляло от 1,5-2 часов до 11-12.
Спустя двое суток, ночью 21 июля, ВСУ вновь произвели массированную атаку дронов на Ростовскую область, в ходе отражения которой возник пожар на железнодорожном вокзале, что снова привело к задержке поездов на время устранения последствий ЧП.
Еще две массированные ночные атаки дронов ВСУ 22 и 23 июля привели к пожарам, обошлось без инцидентов на ж/д инфраструктуре, но пострадали мирные жители, находившиеся в момент атаки на улице.
А уже в ночь на 25 июля стало известно об атаке украинских дронов на жилые дома и железнодорожную станцию в Песчанокопском, здание которой, по словам врио губернатора региона Юрия Слюсаря, было повреждено взрывом. В тот же день утром в РЖД сообщили об очередной задержке поездов из-за ЧП в Ростовской области.
26 июля в результате очередной массированной атаки дронов ВСУ на Ростовскую область сгорел автомобиль и погибли люди. По данным Минобороны РФ, в ту ночь только за 2,5 часа российские силы ПВО уничтожили и перехватили 12 украинских БПЛА на Крымом, Ростовской и Брянской областями, а также над Черным и Азовским морем.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Задержка поездов "Таврия" после атаки дронов ВСУ: как помогают пассажирам
При атаке БПЛА на автомобиль в Ростовской области погибли два человека
Более 770 человек погибли в России от атак боевиков ВСУ
 
Ростовская областьРоссийские железные дороги (РЖД)Атаки ВСУПроисшествияПоездЖелезная дорогаНовостиНовости СВОЛогистикаТранспорт
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:46Отелям Анапы возместят часть затрат в связи с отменой бронирований
08:31Пожар в Кировском районе Крыма потушили на площади три гектара
08:22Айвазовский: нерадивый ученик, покоритель Парижа и "отец Феодосии"
08:07Порядка 1,5 миллиона россиян вовлечены в дропперство – депутат Госдумы
07:54ЧП в Ростовской области: движение поездов возобновили по временной схеме
07:4174 беспилотника сбили над Россией за ночь
07:31Крымский мост сейчас – обстановка к утру вторника
07:08ВСУ атаковали ж/д станцию в Ростовской области – задерживаются 9 поездов
06:38Феодосийская картинная галерея имени Айвазовского отмечает юбилей
06:04В Крым и по Крыму на автобусе: какие рейсы популярны и доступны летом
00:01+40: погода в Крыму во вторник
00:00Какой сегодня праздник: 29 июля
22:03Крымский мост: информация об очередях и времени ожидания
21:52Новый ультиматум Трампа и атака хакеров на "Аэрофлот": главное за день
21:31Машина сбила насмерть велосипедиста в Севастополе
21:16Полярные дыры появились на Солнце – с чем связано и что ждет Землю
20:52Новый законопроект о НАБУ и САП: чего на самом деле боится Зеленский
20:32Аномальная жара в Крыму – как защититься от экстремальных температур
20:11Что будет с ключевой ставкой до конца года – мнение
19:45Страшно красиво: как работают исследователи подземного мира спелеологи
Лента новостейМолния