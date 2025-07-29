https://crimea.ria.ru/20250729/v-sevastopole-otrestavriruyut-pamyatnik-podvodnikam-chernomortsam-1148323048.html

В Севастополе отреставрируют памятник подводникам-черноморцам

В Севастополе отреставрируют памятник подводникам-черноморцам - РИА Новости Крым, 29.07.2025

В Севастополе отреставрируют памятник подводникам-черноморцам

В Севастополе отреставрируют памятник подводникам-черноморцам: вокруг подлодки снова появится вода, а внутри конструкции - специальные фильтры. В восстановлении РИА Новости Крым, 29.07.2025

2025-07-29T14:41

2025-07-29T14:41

2025-07-29T14:41

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе отреставрируют памятник подводникам-черноморцам: вокруг подлодки снова появится вода, а внутри конструкции - специальные фильтры. В восстановлении объекта культурного наследия помогут специалисты из Ямало-Ненецкого автономного округа. Об этом по итогу выездного совещания с руководителем ЯНАО Дмитрием Артюховым сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Он напомнил, что памятник работы Станислава Чижа был открыт в феврале 1983 года. По задумке автора рубка подлодки выходила из водной глади. Однако проект чаши не имел отдельной системы фильтрации, вода постоянно застаивалась, ее слили, а потом и вовсе перестали наполнять, отметил губернатор. Без должного ухода бетонные балки монумента стали провисать. Реставраторы изучили весь объект, провели все необходимые изыскания и сейчас разрабатывают проект, по которому удастся восстановить первоначальный облик монумента, отметил Развожаев. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Царский курган в Керчи снова откроют для посетителейПоисковикам снова разрешили работать в Аджимушкайских каменоломняхПодарки и квест – галерея Айвазовского в Феодосии отметит 145 лет

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, михаил развожаев, памятники, памятники севастополя, история, новости севастополя, культура, культурное наследие