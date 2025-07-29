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В Севастополе отреставрируют памятник подводникам-черноморцам - РИА Новости Крым, 29.07.2025
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В Севастополе отреставрируют памятник подводникам-черноморцам
В Севастополе отреставрируют памятник подводникам-черноморцам - РИА Новости Крым, 29.07.2025
В Севастополе отреставрируют памятник подводникам-черноморцам
В Севастополе отреставрируют памятник подводникам-черноморцам: вокруг подлодки снова появится вода, а внутри конструкции - специальные фильтры. В восстановлении РИА Новости Крым, 29.07.2025
2025-07-29T14:41
2025-07-29T14:41
севастополь
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе отреставрируют памятник подводникам-черноморцам: вокруг подлодки снова появится вода, а внутри конструкции - специальные фильтры. В восстановлении объекта культурного наследия помогут специалисты из Ямало-Ненецкого автономного округа. Об этом по итогу выездного совещания с руководителем ЯНАО Дмитрием Артюховым сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Он напомнил, что памятник работы Станислава Чижа был открыт в феврале 1983 года. По задумке автора рубка подлодки выходила из водной глади. Однако проект чаши не имел отдельной системы фильтрации, вода постоянно застаивалась, ее слили, а потом и вовсе перестали наполнять, отметил губернатор. Без должного ухода бетонные балки монумента стали провисать. Реставраторы изучили весь объект, провели все необходимые изыскания и сейчас разрабатывают проект, по которому удастся восстановить первоначальный облик монумента, отметил Развожаев. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Царский курган в Керчи снова откроют для посетителейПоисковикам снова разрешили работать в Аджимушкайских каменоломняхПодарки и квест – галерея Айвазовского в Феодосии отметит 145 лет
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севастополь, михаил развожаев, памятники, памятники севастополя, история, новости севастополя, культура, культурное наследие
В Севастополе отреставрируют памятник подводникам-черноморцам

В Севастополе специалисты из ЯНАО отреставрируют памятник подводникам-черноморцам

14:41 29.07.2025
 
© Telegram Михаил РазвожаевПамятник подводникам-черноморцам в Севастополе
Памятник подводникам-черноморцам в Севастополе
© Telegram Михаил Развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе отреставрируют памятник подводникам-черноморцам: вокруг подлодки снова появится вода, а внутри конструкции - специальные фильтры. В восстановлении объекта культурного наследия помогут специалисты из Ямало-Ненецкого автономного округа. Об этом по итогу выездного совещания с руководителем ЯНАО Дмитрием Артюховым сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
Он напомнил, что памятник работы Станислава Чижа был открыт в феврале 1983 года. По задумке автора рубка подлодки выходила из водной глади. Однако проект чаши не имел отдельной системы фильтрации, вода постоянно застаивалась, ее слили, а потом и вовсе перестали наполнять, отметил губернатор. Без должного ухода бетонные балки монумента стали провисать.
Реставраторы изучили весь объект, провели все необходимые изыскания и сейчас разрабатывают проект, по которому удастся восстановить первоначальный облик монумента, отметил Развожаев.
"Чаша будет укреплена и гидроизолирована. Под землей установят систему фильтрации воды, что позволит полностью реализовать идею скульптора с водной гладью. Отремонтируют прилегающее пространство, проведут реставрацию скульптуры и мемориальной стены, восстановят гранитное покрытие. Памятник украсят архитектурной подсветкой", - отметил он в Telegram.
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СевастопольМихаил РазвожаевПамятникиПамятники СевастополяИсторияНовости СевастополяКультураКультурное наследие
 
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