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В Феодосии и Береговом со вторника ожидаются перебои с водоснабжением
В Феодосии и Береговом со вторника ожидаются перебои с водоснабжением - РИА Новости Крым, 29.07.2025
В Феодосии и Береговом со вторника ожидаются перебои с водоснабжением
Больше 50 улиц Феодосии и два садовых некоммерческих товарищества, а также жители Берегового до утра среды останутся без водоснабжения в связи с аварийными и... РИА Новости Крым, 29.07.2025
2025-07-29T12:06
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2025-07-29T12:06
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл – РИА Новости Крым. Больше 50 улиц Феодосии и два садовых некоммерческих товарищества, а также жители Берегового до утра среды останутся без водоснабжения в связи с аварийными и плановыми работами на водоводе. Об этом сообщает "Вода Крыма".Перебои затронут десятки улиц в Феодосии, а также поселок Северный, СНТ "Дельфин" и "Радуга". С полным списком можно ознакомиться на странице "Воды Крыма".Полное восстановление водоснабжения ожидается к 03:00 30 июля.Кроме того, в среду с 10:00 до 14:00 в селе Береговое будут вестись работы по переподключению трубопровода на улице Речной. В это время воды не будет у жителей улиц Интернациональная, Приозерная, Черноморская, Грина, Волошина, Солнечная и на переулках Солнечный, Лазурный, Мира.Ранее сообщалось, что в районе села Лучистое произошла авария на электроподстанциях, отключены 14 трансформаторных подстанций. Из-за отсутствия света в Большой Алуште приостановлено движение троллейбусов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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В Феодосии и Береговом со вторника ожидаются перебои с водоснабжением
В Феодосии и Береговом до 30 июля не будет воды из-за ремонта насосного оборудования
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл – РИА Новости Крым. Больше 50 улиц Феодосии и два садовых некоммерческих товарищества, а также жители Берегового до утра среды останутся без водоснабжения в связи с аварийными и плановыми работами на водоводе. Об этом сообщает "Вода Крыма".
"29 июля с 23:00 до полуночи в связи с аварийными работами насосного оборудования Крымского водовода на ВОС будет снижено давление в системе, возможно частичное либо полное отсутствие водоснабжения", – уведомили в организации.
Перебои затронут десятки улиц в Феодосии, а также поселок Северный, СНТ "Дельфин" и "Радуга". С полным списком
можно ознакомиться на странице "Воды Крыма".
Полное восстановление водоснабжения ожидается к 03:00 30 июля.
Кроме того, в среду с 10:00 до 14:00 в селе Береговое будут вестись работы по переподключению трубопровода на улице Речной. В это время воды не будет у жителей улиц Интернациональная, Приозерная, Черноморская, Грина, Волошина, Солнечная и на переулках Солнечный, Лазурный, Мира.
Ранее сообщалось
, что в районе села Лучистое произошла авария на электроподстанциях, отключены 14 трансформаторных подстанций. Из-за отсутствия света в Большой Алуште приостановлено движение троллейбусов.
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