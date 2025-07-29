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В Феодосии и Береговом со вторника ожидаются перебои с водоснабжением

В Феодосии и Береговом со вторника ожидаются перебои с водоснабжением - РИА Новости Крым, 29.07.2025

В Феодосии и Береговом со вторника ожидаются перебои с водоснабжением

Больше 50 улиц Феодосии и два садовых некоммерческих товарищества, а также жители Берегового до утра среды останутся без водоснабжения в связи с аварийными и... РИА Новости Крым, 29.07.2025

2025-07-29T12:06

2025-07-29T12:06

2025-07-29T12:06

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл – РИА Новости Крым. Больше 50 улиц Феодосии и два садовых некоммерческих товарищества, а также жители Берегового до утра среды останутся без водоснабжения в связи с аварийными и плановыми работами на водоводе. Об этом сообщает "Вода Крыма".Перебои затронут десятки улиц в Феодосии, а также поселок Северный, СНТ "Дельфин" и "Радуга". С полным списком можно ознакомиться на странице "Воды Крыма".Полное восстановление водоснабжения ожидается к 03:00 30 июля.Кроме того, в среду с 10:00 до 14:00 в селе Береговое будут вестись работы по переподключению трубопровода на улице Речной. В это время воды не будет у жителей улиц Интернациональная, Приозерная, Черноморская, Грина, Волошина, Солнечная и на переулках Солнечный, Лазурный, Мира.Ранее сообщалось, что в районе села Лучистое произошла авария на электроподстанциях, отключены 14 трансформаторных подстанций. Из-за отсутствия света в Большой Алуште приостановлено движение троллейбусов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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