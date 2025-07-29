https://crimea.ria.ru/20250729/upavshiy-v-minske-bpla-byl-nachinen-trotilom-i-porazhayuschimi-elementami-1148321555.html

Упавший в Минске БПЛА был начинен тротилом и поражающими элементами

Упавший в Минске БПЛА был начинен тротилом и поражающими элементами - РИА Новости Крым, 29.07.2025

Упавший в Минске БПЛА был начинен тротилом и поражающими элементами

Упавший в Минске беспилотник имел боевую часть, снабженную тротилом и большим количеством поражающих элементов в виде металлических шариков. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 29.07.2025

2025-07-29T13:50

2025-07-29T13:50

2025-07-29T13:50

белоруссия

происшествия

беспилотник (бпла, дрон)

новости

в мире

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ 29 июл – РИА Новости Крым. Упавший в Минске беспилотник имел боевую часть, снабженную тротилом и большим количеством поражающих элементов в виде металлических шариков. Об этом сообщает Следственный комитет Белоруссии.Во вторник минобороны Белоруссии сообщил, что около 2 часов ночи средства радиоэлектронной борьбы подавили обнаруженный в небе беспилотник. Дрон упал на улице Матусевича без детонации, пострадавших нет.Как уточнили в СК Белоруссии, обломки беспилотника повредили несколько припаркованных автомобилей и приземлились на прилегающую к дому территорию.Следственный комитет во взаимодействии с заинтересованными государственными органами устанавливает все обстоятельства произошедшего, добавили в ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

белоруссия

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белоруссия, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), новости, в мире, безопасность