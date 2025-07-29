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Упавший в Минске БПЛА был начинен тротилом и поражающими элементами - РИА Новости Крым, 29.07.2025
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Упавший в Минске БПЛА был начинен тротилом и поражающими элементами
Упавший в Минске БПЛА был начинен тротилом и поражающими элементами - РИА Новости Крым, 29.07.2025
Упавший в Минске БПЛА был начинен тротилом и поражающими элементами
Упавший в Минске беспилотник имел боевую часть, снабженную тротилом и большим количеством поражающих элементов в виде металлических шариков. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 29.07.2025
2025-07-29T13:50
2025-07-29T13:50
белоруссия
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
новости
в мире
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ 29 июл – РИА Новости Крым. Упавший в Минске беспилотник имел боевую часть, снабженную тротилом и большим количеством поражающих элементов в виде металлических шариков. Об этом сообщает Следственный комитет Белоруссии.Во вторник минобороны Белоруссии сообщил, что около 2 часов ночи средства радиоэлектронной борьбы подавили обнаруженный в небе беспилотник. Дрон упал на улице Матусевича без детонации, пострадавших нет.Как уточнили в СК Белоруссии, обломки беспилотника повредили несколько припаркованных автомобилей и приземлились на прилегающую к дому территорию.Следственный комитет во взаимодействии с заинтересованными государственными органами устанавливает все обстоятельства произошедшего, добавили в ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Новости
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РИА Новости Крым
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96
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белоруссия, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), новости, в мире, безопасность
Упавший в Минске БПЛА был начинен тротилом и поражающими элементами

Упавший в Минске беспилотник нес боевую часть с тротилом и поражающими элементами – СК

13:50 29.07.2025
 
© СК БелоруссииУпавший в Минске БПЛА был начинен тротилом и поражающими элементами
Упавший в Минске БПЛА был начинен тротилом и поражающими элементами
© СК Белоруссии
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СИМФЕРОПОЛЬ 29 июл – РИА Новости Крым. Упавший в Минске беспилотник имел боевую часть, снабженную тротилом и большим количеством поражающих элементов в виде металлических шариков. Об этом сообщает Следственный комитет Белоруссии.
Во вторник минобороны Белоруссии сообщил, что около 2 часов ночи средства радиоэлектронной борьбы подавили обнаруженный в небе беспилотник. Дрон упал на улице Матусевича без детонации, пострадавших нет.
© СК БелоруссииУпавший в Минске БПЛА был начинен тротилом и поражающими элементами
Упавший в Минске БПЛА был начинен тротилом и поражающими элементами
© СК Белоруссии
Упавший в Минске БПЛА был начинен тротилом и поражающими элементами
Как уточнили в СК Белоруссии, обломки беспилотника повредили несколько припаркованных автомобилей и приземлились на прилегающую к дому территорию.
"Проведен осмотр, …изъяты фрагменты корпуса и крыльев БПЛА, двигатель, приборы навигации и боевая часть, снабженная тротилом и большим количеством поражающих элементов в виде металлических шариков", - говорится в сообщении.
© СК БелоруссииУпавший в Минске БПЛА был начинен тротилом и поражающими элементами
Упавший в Минске БПЛА был начинен тротилом и поражающими элементами
© СК Белоруссии
Упавший в Минске БПЛА был начинен тротилом и поражающими элементами
Следственный комитет во взаимодействии с заинтересованными государственными органами устанавливает все обстоятельства произошедшего, добавили в ведомстве.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
БелоруссияПроисшествияБеспилотник (БПЛА, дрон)НовостиВ миреБезопасность
 
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