Упавший в Минске БПЛА был начинен тротилом и поражающими элементами
Упавший в Минске беспилотник нес боевую часть с тротилом и поражающими элементами – СК
© СК БелоруссииУпавший в Минске БПЛА был начинен тротилом и поражающими элементами
© СК Белоруссии
СИМФЕРОПОЛЬ 29 июл – РИА Новости Крым. Упавший в Минске беспилотник имел боевую часть, снабженную тротилом и большим количеством поражающих элементов в виде металлических шариков. Об этом сообщает Следственный комитет Белоруссии.
Во вторник минобороны Белоруссии сообщил, что около 2 часов ночи средства радиоэлектронной борьбы подавили обнаруженный в небе беспилотник. Дрон упал на улице Матусевича без детонации, пострадавших нет.
© СК БелоруссииУпавший в Минске БПЛА был начинен тротилом и поражающими элементами
© СК Белоруссии
Упавший в Минске БПЛА был начинен тротилом и поражающими элементами
Как уточнили в СК Белоруссии, обломки беспилотника повредили несколько припаркованных автомобилей и приземлились на прилегающую к дому территорию.
"Проведен осмотр, …изъяты фрагменты корпуса и крыльев БПЛА, двигатель, приборы навигации и боевая часть, снабженная тротилом и большим количеством поражающих элементов в виде металлических шариков", - говорится в сообщении.
© СК БелоруссииУпавший в Минске БПЛА был начинен тротилом и поражающими элементами
© СК Белоруссии
Упавший в Минске БПЛА был начинен тротилом и поражающими элементами
Следственный комитет во взаимодействии с заинтересованными государственными органами устанавливает все обстоятельства произошедшего, добавили в ведомстве.
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