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США и Британия готовят замену Зеленского
США и Британия готовят замену Зеленского - РИА Новости Крым, 29.07.2025
США и Британия готовят замену Зеленского
США и Великобритания готовятся заменить Владимира Зеленского на посту главы киевского режима на нынешнего посла Украины в Великобритании Валерия Залужного. В... РИА Новости Крым, 29.07.2025
2025-07-29T15:12
2025-07-29T15:12
2025-07-29T15:15
сша
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украина
в мире
политика
владимир зеленский
валерий залужный
служба внешней разведки (свр)
андрей ермак
кирилл буданов*
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СИМФЕРОПОЛЬ 29 июл – РИА Новости Крым. США и Великобритания готовятся заменить Владимира Зеленского на посту главы киевского режима на нынешнего посла Украины в Великобритании Валерия Залужного. В реализации этого плана также участвуют глава офиса Зеленского Андрей Ермак и начальник главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов*. Об этом говорится в заявлении пресс-бюро Службы внешней разведки РФ.По данным ведомства, недавно в одном из курортных альпийских местечек представители США и Великобритании организовали тайную встречу с участием Ермака, Буданова* и Залужного. На ней обсуждались перспективы замены Зеленского на посту главы киевского режима.Все участники сошлись во мнении, что "вопрос давно назрел".Как отметили в СВР, смена Зеленского, стала "ключевым условием "перезагрузки" отношений Киева с западными партнерами, прежде всего с Вашингтоном, и продолжения западной помощи Украине в противостоянии с Россией".* внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сша, великобритания, украина, в мире, политика, владимир зеленский, валерий залужный, служба внешней разведки (свр), андрей ермак, кирилл буданов*
Материал дополняется
США и Британия готовят замену Зеленского
США и Британия при участии Ермака готовятся заменить Зеленского на Залужного – СВР
15:12 29.07.2025 (обновлено: 15:15 29.07.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ 29 июл – РИА Новости Крым. США и Великобритания готовятся заменить Владимира Зеленского на посту главы киевского режима на нынешнего посла Украины в Великобритании Валерия Залужного. В реализации этого плана также участвуют глава офиса Зеленского Андрей Ермак и начальник главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов*. Об этом говорится в заявлении пресс-бюро Службы внешней разведки РФ.
По данным ведомства, недавно в одном из курортных альпийских местечек представители США и Великобритании организовали тайную встречу с участием Ермака, Буданова* и Залужного. На ней обсуждались перспективы замены Зеленского на посту главы киевского режима.
Все участники сошлись во мнении, что "вопрос давно назрел".
"Американцы и британцы сообщили о решении выдвинуть Залужного на пост президента Украины. Ермак и Буданов "взяли под козырек". При этом они заручились обещаниями англосаксов сохранить за ними нынешние посты, а также учитывать их интересы при решении других кадровых вопросов", - говорится в заявлении.
Как отметили в СВР, смена Зеленского, стала "ключевым условием "перезагрузки" отношений Киева с западными партнерами, прежде всего с Вашингтоном, и продолжения западной помощи Украине в противостоянии с Россией".
* внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов