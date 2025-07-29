https://crimea.ria.ru/20250729/ssha-i-britaniya-gotovyat-zamenu-zelenskogo--ermak-pomogaet-im-v-etom-1148324002.html

США и Британия готовят замену Зеленского

США и Британия готовят замену Зеленского - РИА Новости Крым, 29.07.2025

США и Британия готовят замену Зеленского

США и Великобритания готовятся заменить Владимира Зеленского на посту главы киевского режима на нынешнего посла Украины в Великобритании Валерия Залужного. В... РИА Новости Крым, 29.07.2025

2025-07-29T15:12

2025-07-29T15:12

2025-07-29T15:15

сша

великобритания

украина

в мире

политика

владимир зеленский

валерий залужный

служба внешней разведки (свр)

андрей ермак

кирилл буданов*

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СИМФЕРОПОЛЬ 29 июл – РИА Новости Крым. США и Великобритания готовятся заменить Владимира Зеленского на посту главы киевского режима на нынешнего посла Украины в Великобритании Валерия Залужного. В реализации этого плана также участвуют глава офиса Зеленского Андрей Ермак и начальник главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов*. Об этом говорится в заявлении пресс-бюро Службы внешней разведки РФ.По данным ведомства, недавно в одном из курортных альпийских местечек представители США и Великобритании организовали тайную встречу с участием Ермака, Буданова* и Залужного. На ней обсуждались перспективы замены Зеленского на посту главы киевского режима.Все участники сошлись во мнении, что "вопрос давно назрел".Как отметили в СВР, смена Зеленского, стала "ключевым условием "перезагрузки" отношений Киева с западными партнерами, прежде всего с Вашингтоном, и продолжения западной помощи Украине в противостоянии с Россией".* внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов

сша

великобритания

украина

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, великобритания, украина, в мире, политика, владимир зеленский, валерий залужный, служба внешней разведки (свр), андрей ермак, кирилл буданов*