https://crimea.ria.ru/20250729/rabotu-mobilnogo-interneta-ogranichili-v-sverdlovskoy-oblasti-1148316239.html

Работу мобильного интернета ограничили в Свердловской области

Работу мобильного интернета ограничили в Свердловской области - РИА Новости Крым, 29.07.2025

Работу мобильного интернета ограничили в Свердловской области

Временное ограничение и замедление мобильного интернета ввели в Свердловской области в целях безопасности. Об этом сообщила антитеррористическая комиссия... РИА Новости Крым, 29.07.2025

2025-07-29T10:59

2025-07-29T10:59

2025-07-29T10:59

свердловская область

интернет

мобильная связь

безопасность

антитеррор

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости Крым. Временное ограничение и замедление мобильного интернета ввели в Свердловской области в целях безопасности. Об этом сообщила антитеррористическая комиссия региона.Жителям рекомендовано пользоваться проводным интернетом или Wi-Fi, а также заранее продумывать маршруты движения с помощью офлайн карт. Также стоит рассмотреть возможность альтернативных способов оплаты, не зависящих от интернета, советуют в комиссии.Ранее сообщалось, что в Республике Крым с декабря 2024 года возможны отключения мобильного интернета - это необходимо в целях обеспечения безопасности жителей полуострова. При этом интернет-провайдеры будут предоставлять услуги в обычном режиме, при этом сотовая связь (звонки, SMS) будет работать. Ограничения в работе мобильного интернета касаются всех операторов мобильной связи, которые работают на территории Крыма.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

свердловская область

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

свердловская область, интернет, мобильная связь, безопасность, антитеррор, новости