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Работу мобильного интернета ограничили в Свердловской области
Работу мобильного интернета ограничили в Свердловской области - РИА Новости Крым, 29.07.2025
Работу мобильного интернета ограничили в Свердловской области
Временное ограничение и замедление мобильного интернета ввели в Свердловской области в целях безопасности. Об этом сообщила антитеррористическая комиссия... РИА Новости Крым, 29.07.2025
2025-07-29T10:59
2025-07-29T10:59
2025-07-29T10:59
свердловская область
интернет
мобильная связь
безопасность
антитеррор
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости Крым. Временное ограничение и замедление мобильного интернета ввели в Свердловской области в целях безопасности. Об этом сообщила антитеррористическая комиссия региона.Жителям рекомендовано пользоваться проводным интернетом или Wi-Fi, а также заранее продумывать маршруты движения с помощью офлайн карт. Также стоит рассмотреть возможность альтернативных способов оплаты, не зависящих от интернета, советуют в комиссии.Ранее сообщалось, что в Республике Крым с декабря 2024 года возможны отключения мобильного интернета - это необходимо в целях обеспечения безопасности жителей полуострова. При этом интернет-провайдеры будут предоставлять услуги в обычном режиме, при этом сотовая связь (звонки, SMS) будет работать. Ограничения в работе мобильного интернета касаются всех операторов мобильной связи, которые работают на территории Крыма.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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свердловская область, интернет, мобильная связь, безопасность, антитеррор, новости
Работу мобильного интернета ограничили в Свердловской области
В Свердловской области для безопасности ограничили работу мобильного интернета