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Пожар в Кировском районе Крыма потушили на площади три гектара

Пожар в Кировском районе Крыма потушили на площади три гектара - РИА Новости Крым, 29.07.2025

Пожар в Кировском районе Крыма потушили на площади три гектара

Возгорание сухой растительности в селе Долинное Кировского района Крыма ликвидировано. Огонь уничтожил три гектара, сообщили в главке МЧС России по региону. РИА Новости Крым, 29.07.2025

2025-07-29T08:31

2025-07-29T08:31

2025-07-29T08:31

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл – РИА Новости Крым. Возгорание сухой растительности в селе Долинное Кировского района Крыма ликвидировано. Огонь уничтожил три гектара, сообщили в главке МЧС России по региону.По данным спасателей, пожар на открытой территории вспыхнул накануне вечером на площади тысяча квадратных метров. С огнем боролись всю ночь. Была привлечена дополнительная техника для создания минерализованных полос. Всего для ликвидации пожара привлекалось 20 специалистов и девять единиц техники.Накануне сообщалось, что за неделю в Крыму произошло более 170 пожаров, при этом 130 из них – возгорание сухой растительности, девять – лесные пожары. 27 июля в Симферопольском районе, вдоль автодороги Евпатория – Симферополь, загорелась сухая трава на 20 гектарах, к вечеру пожар локализовали. Одновременно авиации МЧС пришлось тушить траву вблизи села Партизанское Симферопольского района. Было совершено шесть сбросов воды общим объемом в 18 тонн. Под Феодосией в бой с огнем также пришлось вступить авиации МЧС России: горела сухая растительность и лесная подстилка. Огонь остановили на расстоянии 100 метров от города.Днем ранее спасатели потушили пожар в Караларском парке Ленинского района, который охватил территорию около десяти гектаров. Причиной стал загоревшийся автомобиль. В это же время сухая растительность загорелась в Керчи на горе Митридат, а между селами Владиславовка и Львово Кировского района горел камыш и сухая растительность на 10 гектарах. Горение лесной подстилки в селе Краснокаменка под Судаком ликвидировали в этот же день на пяти гектарах.Еще один крупный ландшафтный пожар рядом с селом Виноградное под Феодосией ликвидирован 24 июля на 63 гектарах. 23 числа в Ялте в районе лесного массива горы Иограф ночью вспыхнул пожар, по состоянию на утро среды возгорание локализовали на площади 0,47 гектара. 22 числа пожар случился на заброшенном лавандовом поле в селе Андрусово под Симферополем. Поле горело на площади в 4 га.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Больше двух тысяч пожаров ликвидировали в Крыму с начала годаБолее 170 пожаров за неделю: в Крыму горят леса и степьПод Симферополем ландшафтный пожар едва не перешел на населенный пункт

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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