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Отелям Анапы возместят часть затрат в связи с отменой бронирований
Отелям Анапы возместят часть затрат в связи с отменой бронирований - РИА Новости Крым, 29.07.2025
Отелям Анапы возместят часть затрат в связи с отменой бронирований
Субсидии в размере 50 миллионов рублей направлены из резервного фонда Краснодарского края отелям Анапы на возмещение части затрат в связи с отменой... РИА Новости Крым, 29.07.2025
2025-07-29T08:46
2025-07-29T08:46
2025-07-29T08:58
анапа
кубань
краснодарский край
вениамин кондратьев
туризм
субсидии
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл – РИА Новости Крым. Субсидии в размере 50 миллионов рублей направлены из резервного фонда Краснодарского края отелям Анапы на возмещение части затрат в связи с отменой бронирований. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев по итогам встречи с представителями санаторно-курортного комплекса. Его слова приводит пресс-служба администрации региона.Он уточнил, что на такие субсидии из краевого резервного фонда было направлено 50 миллионов рублей.На побережье Анапы снова обнаружен мазутСогласно утвержденному Минкурортов порядку предоставления субсидии за отмену бронирования, возмещению подлежат не более 95% операционных расходов или не более 25% от заявленных к возврату средств по отмененным бронированиям.В Крыму назвали уровень загрузки отелей и санаториев региона в июлеПо данным администрации, система мер поддержки бизнеса Анапы и Темрюкского района на сегодняшний день включает отсрочки по налогам и страховым взносам до конца 2025 года, а также льготные займы Фонда микрофинансирования по ставкам от 2% до 3,25%, субсидию на развитие туристской инфраструктуры, поддержку детских здравниц в 220 млн рублей на приобретение путевок."По итогам встречи Вениамин Кондратьев также поручил подготовить обращение в правительство и Минэкономразвития России о продлении федеральных льгот. Дополнительно регион планирует ввести компенсацию до 50% расходов на текущий ремонт и оснащение номерного фонда, возмещение затрат на выплату зарплаты работникам детских здравниц", – уточняется в публикации.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым и Севастополь получат почти 250 миллионов рублей на развитие туризмаЧетыре крымских курорта вошли в топ-10 самых экономных направлений РФБалаклава вошла в проект "Пять морей и озеро Байкал"
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анапа, кубань, краснодарский край, вениамин кондратьев, туризм, субсидии, новости, разлив мазута
Отелям Анапы возместят часть затрат в связи с отменой бронирований
Отели Анапы получат 50 млн рублей субсидий на возмещение части затрат из-за отмены брони
08:46 29.07.2025 (обновлено: 08:58 29.07.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл – РИА Новости Крым. Субсидии в размере 50 миллионов рублей направлены из резервного фонда Краснодарского края отелям Анапы на возмещение части затрат в связи с отменой бронирований. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев по итогам встречи с представителями санаторно-курортного комплекса. Его слова приводит пресс-служба администрации региона.
"Приняли решение возместить отелям часть затрат в связи с отменой бронирований, а также на выплату зарплаты, коммунальных и арендных платежей, расходов на рекламу, обслуживание и ремонт техники, уплаты налогов", – сказал Вениамин Кондратьев.
Он уточнил, что на такие субсидии из краевого резервного фонда было направлено 50 миллионов рублей.
Согласно утвержденному Минкурортов порядку предоставления субсидии за отмену бронирования, возмещению подлежат не более 95% операционных расходов или не более 25% от заявленных к возврату средств по отмененным бронированиям.
"На одного участника отбора предусматривается не более 15 млн рублей. Заявки принимают до 3 августа", – уточнили в краевой администрации.
По данным администрации, система мер поддержки бизнеса Анапы и Темрюкского района на сегодняшний день включает отсрочки по налогам и страховым взносам до конца 2025 года, а также льготные займы Фонда микрофинансирования по ставкам от 2% до 3,25%, субсидию на развитие туристской инфраструктуры, поддержку детских здравниц в 220 млн рублей на приобретение путевок.
"По итогам встречи Вениамин Кондратьев также поручил подготовить обращение в правительство и Минэкономразвития России о продлении федеральных льгот. Дополнительно регион планирует ввести компенсацию до 50% расходов на текущий ремонт и оснащение номерного фонда, возмещение затрат на выплату зарплаты работникам детских здравниц", – уточняется в публикации.
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