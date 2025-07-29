https://crimea.ria.ru/20250729/novoukrainka-pereshla-pod-kontrol-rossiyskikh-sil-1148319047.html

Новоукраинка перешла под контроль российских сил

Новоукраинка перешла под контроль российских сил - РИА Новости Крым, 29.07.2025

Новоукраинка перешла под контроль российских сил

Вооруженные силы России выбили ВСУ из населенного пункта Новоукраинка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 29.07.2025

2025-07-29T12:47

2025-07-29T12:47

2025-07-29T12:53

донецкая народная республика (днр)

министерство обороны рф

новости сво

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России выбили ВСУ из населенного пункта Новоукраинка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Накануне ВС РФ освободили населенные пункты Бойковка и Бельгийка в Донецкой Народной Республике. Днем ранее группировка "Восток" в результате успешных наступательных действий освободила населенные пункты Зеленый Гай в ДНР и Малиевку в Днепропетровской области. До этого подразделения группировки войск "Центр" освободили населенные пункты Новоэкономическое и Зверево в ДНР.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

донецкая народная республика (днр)

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

донецкая народная республика (днр), министерство обороны рф, новости сво, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины)