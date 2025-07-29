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Новоукраинка перешла под контроль российских сил
Новоукраинка перешла под контроль российских сил - РИА Новости Крым, 29.07.2025
Новоукраинка перешла под контроль российских сил
Вооруженные силы России выбили ВСУ из населенного пункта Новоукраинка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 29.07.2025
2025-07-29T12:47
2025-07-29T12:47
2025-07-29T12:53
донецкая народная республика (днр)
министерство обороны рф
новости сво
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России выбили ВСУ из населенного пункта Новоукраинка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Накануне ВС РФ освободили населенные пункты Бойковка и Бельгийка в Донецкой Народной Республике. Днем ранее группировка "Восток" в результате успешных наступательных действий освободила населенные пункты Зеленый Гай в ДНР и Малиевку в Днепропетровской области. До этого подразделения группировки войск "Центр" освободили населенные пункты Новоэкономическое и Зверево в ДНР.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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донецкая народная республика (днр), министерство обороны рф, новости сво, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины)
Новоукраинка перешла под контроль российских сил
Армия России освободила Новоукраинку в ДНР
12:47 29.07.2025 (обновлено: 12:53 29.07.2025)