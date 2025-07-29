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На Крым надвигаются дожди с грозами и сильным ветром - РИА Новости Крым, 29.07.2025
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На Крым надвигаются дожди с грозами и сильным ветром
На Крым надвигаются дожди с грозами и сильным ветром - РИА Новости Крым, 29.07.2025
На Крым надвигаются дожди с грозами и сильным ветром
В Крыму 30 июля ожидаются кратковременные дожди с грозами и усилением ветра до 23 метров в секунду. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по... РИА Новости Крым, 29.07.2025
2025-07-29T15:36
2025-07-29T15:50
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СИМФЕРОПОЛЬ 29 июл – РИА Новости Крым. В Крыму 30 июля ожидаются кратковременные дожди с грозами и усилением ветра до 23 метров в секунду. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по республике.В этих условиях высока вероятность аварий на объектах энергетики и ЖКХ, возможны нарушения транспортного сообщения, затруднение движения автомобильного транспорта, особенно на участках горных перевалов.Существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев и возможными обрывами линий электропередачи.Спасатели рекомендуют жителям и гостям полуострова не выходить в горно-лесную местность, воздержаться от выхода в море и внутренние водоемы, не выходить на набережные и берегоукрепительные сооружения, не находиться и не парковать автотранспорт вблизи рекламных щитов, слабоукрепленных конструкций, ЛЭП и деревьев.Водителям следует быть предельно осторожными на автодороге, не превышать скоростной режим и строго соблюдать правила дорожного движения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аномальная жара в Крыму – как защититься от экстремальных температурОпасная погода: затяжное штормовое объявлено в КрымуБольше двух тысяч пожаров ликвидировали в Крыму с начала года
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На Крым надвигаются дожди с грозами и сильным ветром

В Крыму 30 июля ожидаются кратковременные дожди с грозами и ветром – МЧС

15:36 29.07.2025 (обновлено: 15:50 29.07.2025)
 
© РИА Новости . Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкЛетний дождь
Летний дождь - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
© РИА Новости . Владимир Вяткин
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СИМФЕРОПОЛЬ 29 июл – РИА Новости Крым. В Крыму 30 июля ожидаются кратковременные дожди с грозами и усилением ветра до 23 метров в секунду. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по республике.

"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, утром и днем 30 июля в Крыму ожидаются местами кратковременные дожди, грозы, усиление западного, северо-западного ветра до 18-23 м/с", - говорится в сообщении.

В этих условиях высока вероятность аварий на объектах энергетики и ЖКХ, возможны нарушения транспортного сообщения, затруднение движения автомобильного транспорта, особенно на участках горных перевалов.
Существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев и возможными обрывами линий электропередачи.
Спасатели рекомендуют жителям и гостям полуострова не выходить в горно-лесную местность, воздержаться от выхода в море и внутренние водоемы, не выходить на набережные и берегоукрепительные сооружения, не находиться и не парковать автотранспорт вблизи рекламных щитов, слабоукрепленных конструкций, ЛЭП и деревьев.
Водителям следует быть предельно осторожными на автодороге, не превышать скоростной режим и строго соблюдать правила дорожного движения.
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