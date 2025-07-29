https://crimea.ria.ru/20250729/na-krym-nadvigayutsya-dozhdi-s-grozami-i-silnym-vetrom-1148324580.html

На Крым надвигаются дожди с грозами и сильным ветром

На Крым надвигаются дожди с грозами и сильным ветром - РИА Новости Крым, 29.07.2025

На Крым надвигаются дожди с грозами и сильным ветром

В Крыму 30 июля ожидаются кратковременные дожди с грозами и усилением ветра до 23 метров в секунду. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по... РИА Новости Крым, 29.07.2025

2025-07-29T15:36

2025-07-29T15:36

2025-07-29T15:50

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СИМФЕРОПОЛЬ 29 июл – РИА Новости Крым. В Крыму 30 июля ожидаются кратковременные дожди с грозами и усилением ветра до 23 метров в секунду. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по республике.В этих условиях высока вероятность аварий на объектах энергетики и ЖКХ, возможны нарушения транспортного сообщения, затруднение движения автомобильного транспорта, особенно на участках горных перевалов.Существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев и возможными обрывами линий электропередачи.Спасатели рекомендуют жителям и гостям полуострова не выходить в горно-лесную местность, воздержаться от выхода в море и внутренние водоемы, не выходить на набережные и берегоукрепительные сооружения, не находиться и не парковать автотранспорт вблизи рекламных щитов, слабоукрепленных конструкций, ЛЭП и деревьев.Водителям следует быть предельно осторожными на автодороге, не превышать скоростной режим и строго соблюдать правила дорожного движения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аномальная жара в Крыму – как защититься от экстремальных температурОпасная погода: затяжное штормовое объявлено в КрымуБольше двух тысяч пожаров ликвидировали в Крыму с начала года

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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