https://crimea.ria.ru/20250729/krymskiy-most-seychas--so-storony-kerchi-vyros-dvukhchasovoy-zator-1148310592.html

Крымский мост сейчас – затор образовался со стороны Керчи

Крымский мост сейчас – затор образовался со стороны Керчи - РИА Новости Крым, 29.07.2025

Крымский мост сейчас – затор образовался со стороны Керчи

У Крымского моста сейчас образовалась двухчасовая очередь у пунктов досмотра со стороны Керчи. По состоянию на 9 часов проезда ждут 525 машин. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 29.07.2025

2025-07-29T09:26

2025-07-29T09:26

2025-07-29T09:57

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл – РИА Новости Крым. У Крымского моста сейчас образовалась двухчасовая очередь у пунктов досмотра со стороны Керчи. По состоянию на 9 часов проезда ждут 525 машин. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.Двумя часами ранее в очереди перед пунктами досмотра со стороны Керчи и Тамани находилось 311 автомобилей.Специалисты напоминают, что оптимальное время проезда Крымского моста с 1.00 до 7.00 – в эти часы в очереди меньше всего машин. Также можно планировать проезд в понедельник, с 8 до 16. Самые напряженные часы – с 17.00 до 23.00, дни – пятница, суббота и воскресенье. На самом мосту всегда свободно.Однако, стоит учитывать, что по прогнозам экспертов, самые загруженные дни для проезда в Крым в августе будут с 1 по 5, а также 10, 11, 15, 16, 18 и 31 числа.Кроме того, на Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Сейчас здесь поставили 110 пунктов досмотра с обеих сторон – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.Движение по Крымскому мосту в настоящее время разрешено автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 километров. Ориентировочное время в пути составляет семь часов.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ответственный туризм: безопасность на природе в летний периодВ Крым и по Крыму на автобусе: какие рейсы популярны и доступны летомЧетыре крымских курорта вошли в топ-10 самых экономных направлений РФ

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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