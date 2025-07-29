Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост сейчас – затор образовался со стороны Керчи - РИА Новости Крым, 29.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20250729/krymskiy-most-seychas--so-storony-kerchi-vyros-dvukhchasovoy-zator-1148310592.html
Крымский мост сейчас – затор образовался со стороны Керчи
Крымский мост сейчас – затор образовался со стороны Керчи - РИА Новости Крым, 29.07.2025
Крымский мост сейчас – затор образовался со стороны Керчи
У Крымского моста сейчас образовалась двухчасовая очередь у пунктов досмотра со стороны Керчи. По состоянию на 9 часов проезда ждут 525 машин. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 29.07.2025
2025-07-29T09:26
2025-07-29T09:57
ситуация на дорогах крыма
крым
крымский мост
керчь
тамань
транспорт
логистика
новости
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/11/1148023963_0:328:1110:952_1920x0_80_0_0_7e1eefeca64b069ac33553c2e8cc41ea.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл – РИА Новости Крым. У Крымского моста сейчас образовалась двухчасовая очередь у пунктов досмотра со стороны Керчи. По состоянию на 9 часов проезда ждут 525 машин. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.Двумя часами ранее в очереди перед пунктами досмотра со стороны Керчи и Тамани находилось 311 автомобилей.Специалисты напоминают, что оптимальное время проезда Крымского моста с 1.00 до 7.00 – в эти часы в очереди меньше всего машин. Также можно планировать проезд в понедельник, с 8 до 16. Самые напряженные часы – с 17.00 до 23.00, дни – пятница, суббота и воскресенье. На самом мосту всегда свободно.Однако, стоит учитывать, что по прогнозам экспертов, самые загруженные дни для проезда в Крым в августе будут с 1 по 5, а также 10, 11, 15, 16, 18 и 31 числа.Кроме того, на Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Сейчас здесь поставили 110 пунктов досмотра с обеих сторон – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.Движение по Крымскому мосту в настоящее время разрешено автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 километров. Ориентировочное время в пути составляет семь часов.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь &gt;&gt;&gt;&gt;Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ответственный туризм: безопасность на природе в летний периодВ Крым и по Крыму на автобусе: какие рейсы популярны и доступны летомЧетыре крымских курорта вошли в топ-10 самых экономных направлений РФ
крым
крымский мост
керчь
тамань
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/11/1148023963_0:82:1110:915_1920x0_80_0_0_ab3ea5306ae9cf272ba178ba958809b9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, крымский мост, керчь, тамань, транспорт, логистика, новости, новости крыма
Крымский мост сейчас – затор образовался со стороны Керчи

У Крымского моста сейчас со стороны Керчи в пробке стоят 525 машин

09:26 29.07.2025 (обновлено: 09:57 29.07.2025)
 
© Официальный канал главы администрации города Керчи Олега КаторгинаОчередь перед Крымским мостом
Очередь перед Крымским мостом
© Официальный канал главы администрации города Керчи Олега Каторгина
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл – РИА Новости Крым. У Крымского моста сейчас образовалась двухчасовая очередь у пунктов досмотра со стороны Керчи. По состоянию на 9 часов проезда ждут 525 машин. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.

"В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находятся 525 транспортных средств. Время ожидания около двух часов. Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет", – сказано в сообщении.

Двумя часами ранее в очереди перед пунктами досмотра со стороны Керчи и Тамани находилось 311 автомобилей.
Специалисты напоминают, что оптимальное время проезда Крымского моста с 1.00 до 7.00 – в эти часы в очереди меньше всего машин. Также можно планировать проезд в понедельник, с 8 до 16. Самые напряженные часы – с 17.00 до 23.00, дни – пятница, суббота и воскресенье. На самом мосту всегда свободно.
Однако, стоит учитывать, что по прогнозам экспертов, самые загруженные дни для проезда в Крым в августе будут с 1 по 5, а также 10, 11, 15, 16, 18 и 31 числа.
Кроме того, на Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Сейчас здесь поставили 110 пунктов досмотра с обеих сторон – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.
Движение по Крымскому мосту в настоящее время разрешено автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 километров. Ориентировочное время в пути составляет семь часов.
Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Ответственный туризм: безопасность на природе в летний период
В Крым и по Крыму на автобусе: какие рейсы популярны и доступны летом
Четыре крымских курорта вошли в топ-10 самых экономных направлений РФ
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымКрымский мостКерчьТаманьТранспортЛогистикаНовостиНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:19Пять сел под Симферополем остались без света
12:13Десант ВСУ пытался высадиться на Тендровской косе
12:06В Феодосии и Береговом со вторника ожидаются перебои с водоснабжением
11:54В Крыму предложили запретить публичное исполнение произведений иноагентов
11:44Атака на Ростовскую область не повлияла на график поездов в Крым
11:39В районе Алушты остановлено движение троллейбусов из-за отключения света
11:16"Крымская железная дорога" перевыполнила планы перевозок людей и грузов
11:07Беспилотник упал в Минске
10:59Работу мобильного интернета ограничили в Свердловской области
10:51Поезда перевезли в Крым почти 2 миллиона пассажиров за полгода
10:39В Керчи мужчину обвиняют в распространении фейков об армии России
10:1411 поездов задерживаются из-за атаки БПЛА в Ростовской области
09:53Иностранец хотел убить военного: в Ростове предотвращен теракт
09:44В Севастополе мужчина приручал поросят для кражи
09:35Пожар на тяговой подстанции РЖД в Ростовской области потушили
09:26Крымский мост сейчас – затор образовался со стороны Керчи
09:21Жуткое ДТП с фурой на трассе "Дон" ­– погиб ребенок и трое взрослых 1:10
08:46Отелям Анапы возместят часть затрат в связи с отменой бронирований
08:31Пожар в Кировском районе Крыма потушили на площади три гектара
08:22Айвазовский: нерадивый ученик, покоритель Парижа и "отец Феодосии"
Лента новостейМолния