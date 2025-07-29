Крымский мост сейчас – затор образовался со стороны Керчи
У Крымского моста сейчас со стороны Керчи в пробке стоят 525 машин
09:26 29.07.2025 (обновлено: 09:57 29.07.2025)
© Официальный канал главы администрации города Керчи Олега КаторгинаОчередь перед Крымским мостом
© Официальный канал главы администрации города Керчи Олега Каторгина
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл – РИА Новости Крым. У Крымского моста сейчас образовалась двухчасовая очередь у пунктов досмотра со стороны Керчи. По состоянию на 9 часов проезда ждут 525 машин. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находятся 525 транспортных средств. Время ожидания около двух часов. Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет", – сказано в сообщении.
Двумя часами ранее в очереди перед пунктами досмотра со стороны Керчи и Тамани находилось 311 автомобилей.
Специалисты напоминают, что оптимальное время проезда Крымского моста с 1.00 до 7.00 – в эти часы в очереди меньше всего машин. Также можно планировать проезд в понедельник, с 8 до 16. Самые напряженные часы – с 17.00 до 23.00, дни – пятница, суббота и воскресенье. На самом мосту всегда свободно.
Однако, стоит учитывать, что по прогнозам экспертов, самые загруженные дни для проезда в Крым в августе будут с 1 по 5, а также 10, 11, 15, 16, 18 и 31 числа.
Кроме того, на Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Сейчас здесь поставили 110 пунктов досмотра с обеих сторон – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.
Движение по Крымскому мосту в настоящее время разрешено автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 километров. Ориентировочное время в пути составляет семь часов.
Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: