https://crimea.ria.ru/20250729/krymskiy-most-seychas--novosti-poslednego-chasa-1148323641.html

Крымский мост сейчас – новости последнего часа

Крымский мост сейчас – новости последнего часа - РИА Новости Крым, 29.07.2025

Крымский мост сейчас – новости последнего часа

Крымский мост сейчас работает в штатном режиме, со стороны Керчи стоят более 500 авто, время ожидания - около двух часов. Об этом сообщает Telegram-канал... РИА Новости Крым, 29.07.2025

2025-07-29T15:10

2025-07-29T15:10

2025-07-29T15:10

ситуация на дорогах крыма

крым

новости крыма

крымский мост

керчь

краснодарский край

тамань

очереди на крымском мосту

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/02/1129754557_0:1145:1964:2250_1920x0_80_0_0_8ca123d802e0496ce61e57fec8a09fa3.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл – РИА Новости Крым. Крымский мост сейчас работает в штатном режиме, со стороны Керчи стоят более 500 авто, время ожидания - около двух часов. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.Крымский мост сейчас - основная транспортная артерия, соединяющая материковую часть страны с полуостровом. Оптимальное время проезда Крымского моста с 1.00 до 7.00 – в эти часы в очереди меньше всего машин. Также можно планировать проезд в понедельник, с 8 до 16. Самые напряженные часы – с 17.00 до 23.00, дни – пятница, суббота и воскресенье. На самом мосту всегда свободно.Крымский мост - стратегический объект, там действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Сейчас здесь работают 110 пунктов досмотра с обеих сторон – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.Движение по Крымскому мосту в настоящее время разрешено автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 километров. Ориентировочное время в пути составляет семь часов.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

крымский мост

керчь

краснодарский край

тамань

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, крымский мост, керчь, краснодарский край, тамань, очереди на крымском мосту