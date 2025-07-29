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Крымский мост сейчас – новости последнего часа
Крымский мост сейчас – новости последнего часа - РИА Новости Крым, 29.07.2025
Крымский мост сейчас – новости последнего часа
Крымский мост сейчас работает в штатном режиме, со стороны Керчи стоят более 500 авто, время ожидания - около двух часов. Об этом сообщает Telegram-канал... РИА Новости Крым, 29.07.2025
2025-07-29T15:10
2025-07-29T15:10
2025-07-29T15:10
ситуация на дорогах крыма
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керчь
краснодарский край
тамань
очереди на крымском мосту
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл – РИА Новости Крым. Крымский мост сейчас работает в штатном режиме, со стороны Керчи стоят более 500 авто, время ожидания - около двух часов. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.Крымский мост сейчас - основная транспортная артерия, соединяющая материковую часть страны с полуостровом. Оптимальное время проезда Крымского моста с 1.00 до 7.00 – в эти часы в очереди меньше всего машин. Также можно планировать проезд в понедельник, с 8 до 16. Самые напряженные часы – с 17.00 до 23.00, дни – пятница, суббота и воскресенье. На самом мосту всегда свободно.Крымский мост - стратегический объект, там действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Сейчас здесь работают 110 пунктов досмотра с обеих сторон – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.Движение по Крымскому мосту в настоящее время разрешено автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 километров. Ориентировочное время в пути составляет семь часов.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл – РИА Новости Крым. Крымский мост сейчас работает в штатном режиме, со стороны Керчи стоят более 500 авто, время ожидания - около двух часов. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.
"По состоянию на 15:00 со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 520 транспортных средств. Время ожидания около двух часов", - говорится в сообщении.
Крымский мост сейчас - основная транспортная артерия, соединяющая материковую часть страны с полуостровом. Оптимальное время проезда Крымского моста с 1.00 до 7.00 – в эти часы в очереди меньше всего машин. Также можно планировать проезд в понедельник, с 8 до 16. Самые напряженные часы – с 17.00 до 23.00, дни – пятница, суббота и воскресенье. На самом мосту всегда свободно.
Крымский мост - стратегический объект, там действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Сейчас здесь работают 110 пунктов досмотра
с обеих сторон – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.
Движение по Крымскому мосту в настоящее время разрешено автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 километров. Ориентировочное время в пути составляет семь часов.
Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>> Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.