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Крымский мост сейчас – новости последнего часа - РИА Новости Крым, 29.07.2025
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Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20250729/krymskiy-most-seychas--novosti-poslednego-chasa-1148323641.html
Крымский мост сейчас – новости последнего часа
Крымский мост сейчас – новости последнего часа - РИА Новости Крым, 29.07.2025
Крымский мост сейчас – новости последнего часа
Крымский мост сейчас работает в штатном режиме, со стороны Керчи стоят более 500 авто, время ожидания - около двух часов. Об этом сообщает Telegram-канал... РИА Новости Крым, 29.07.2025
2025-07-29T15:10
2025-07-29T15:10
ситуация на дорогах крыма
крым
новости крыма
крымский мост
керчь
краснодарский край
тамань
очереди на крымском мосту
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл – РИА Новости Крым. Крымский мост сейчас работает в штатном режиме, со стороны Керчи стоят более 500 авто, время ожидания - около двух часов. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.Крымский мост сейчас - основная транспортная артерия, соединяющая материковую часть страны с полуостровом. Оптимальное время проезда Крымского моста с 1.00 до 7.00 – в эти часы в очереди меньше всего машин. Также можно планировать проезд в понедельник, с 8 до 16. Самые напряженные часы – с 17.00 до 23.00, дни – пятница, суббота и воскресенье. На самом мосту всегда свободно.Крымский мост - стратегический объект, там действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Сейчас здесь работают 110 пунктов досмотра с обеих сторон – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.Движение по Крымскому мосту в настоящее время разрешено автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 километров. Ориентировочное время в пути составляет семь часов.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь &gt;&gt;&gt;&gt;Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
крымский мост
керчь
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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крым, новости крыма, крымский мост, керчь, краснодарский край, тамань, очереди на крымском мосту
Крымский мост сейчас – новости последнего часа

Что происходит на Крымском мосту сейчас

15:10 29.07.2025
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл – РИА Новости Крым. Крымский мост сейчас работает в штатном режиме, со стороны Керчи стоят более 500 авто, время ожидания - около двух часов. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.
"По состоянию на 15:00 со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 520 транспортных средств. Время ожидания около двух часов", - говорится в сообщении.
Крымский мост сейчас - основная транспортная артерия, соединяющая материковую часть страны с полуостровом. Оптимальное время проезда Крымского моста с 1.00 до 7.00 – в эти часы в очереди меньше всего машин. Также можно планировать проезд в понедельник, с 8 до 16. Самые напряженные часы – с 17.00 до 23.00, дни – пятница, суббота и воскресенье. На самом мосту всегда свободно.
Крымский мост - стратегический объект, там действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Сейчас здесь работают 110 пунктов досмотра с обеих сторон – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.
Движение по Крымскому мосту в настоящее время разрешено автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 километров. Ориентировочное время в пути составляет семь часов.
Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>
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