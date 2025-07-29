https://crimea.ria.ru/20250729/inostranets-khotel-ubit-voennogo-v-rostove-predotvraschen-terakt-1148315149.html

Иностранец хотел убить военного: в Ростове предотвращен теракт

Иностранец хотел убить военного: в Ростове предотвращен теракт - РИА Новости Крым, 29.07.2025

Иностранец хотел убить военного: в Ростове предотвращен теракт

Сотрудники ФСБ задержали в Ростове-на-Дону гражданина одной из стран Центральной Азии, который по заданию Киева пытался совершить теракт в отношении... РИА Новости Крым, 29.07.2025

2025-07-29T09:53

2025-07-29T09:53

2025-07-29T09:59

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

ростов-на-дону

теракт

происшествия

антитеррор

безопасность

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл – РИА Новости Крым. Сотрудники ФСБ задержали в Ростове-на-Дону гражданина одной из стран Центральной Азии, который по заданию Киева пытался совершить теракт в отношении высокопоставленного военного Минобороны России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центр общественных связей ФСБ.По данным ФСБ, злоумышленник при посредничестве своего знакомого из числа приверженцев международных террористических организаций был завербован сотрудником спецслужб Украины.По заданию куратора мужчина прибыл в Ростов-на-Дону, где арендовал квартиру и провел разведку места проживания военнослужащего для совершения убийства с помощью самодельного взрывного устройства.У задержанного изъята самодельная бомба массой 400 граммов в тротиловом эквиваленте, средства связи для конспиративного общения с куратором и видеокамера для наблюдения.Возбуждено уголовное дело. Фигурант помещен под стражу и дает признательные показания, добавили в ФСБ.Ранее в Краснодарском крае задержали гражданина Узбекистана, который планировал поджечь общежитие предприятия с помощью коктейля Молотова, после чего выехать в Афганистан и вступить в ряды международной террористической организации.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

ростов-на-дону

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), ростов-на-дону, теракт, происшествия, антитеррор, безопасность, новости