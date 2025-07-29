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Евросоюз приостановил всю финансовую помощь Украине - РИА Новости Крым, 29.07.2025
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Евросоюз приостановил всю финансовую помощь Украине
Евросоюз приостановил всю финансовую помощь Украине - РИА Новости Крым, 29.07.2025
Евросоюз приостановил всю финансовую помощь Украине
Евросоюз приостановил выделение всей финансовой помощи Киеву до урегулирования ситуации с Национальным антикоррупционным бюро (НАБУ) и Специальной... РИА Новости Крым, 29.07.2025
2025-07-29T12:35
2025-07-29T12:35
украина
европейский союз (ес)
коллективный запад
новости
в мире
коррупция
владимир зеленский
политика
деньги
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СИМФЕРОПОЛЬ 29 июл – РИА Новости Крым. Евросоюз приостановил выделение всей финансовой помощи Киеву до урегулирования ситуации с Национальным антикоррупционным бюро (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратурой (САП). Об этом сообщает издание "Экономическая правда" со ссылкой на источники в украинском правительстве, парламенте и дипломатических кругах.Речь идет прежде всего о помощи в рамках программы ERA (программа экстренного кредитования за счет замороженных российских активов Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine) в размере 17,2 млрд евро до конца года и 12,5 млрд евро в рамках программы Ukraine Facility.По словам журналистов, возобновление помощи возможно лишь в случае, если Верховная рада отменит принятые ранее изменения и вернет независимость НАБУ и САП от генерального прокурора. Соответствующий законопроект уже зарегистрирован в ВРУ, а его рассмотрение назначено на 31 июля.В то же время даже без рассмотрения закона о НАБУ и САП Киеву придется договариваться с Международным валютным фондом о новом кредите, поскольку Украина не сможет исполнить требование МВФ по сокращению размера дефицита бюджета до 10% от ВВП в 2026 году, констатируют авторы статьи.При этом договариваться о новом транше Киеву будет уже сложнее, учитывая ситуацию с антикоррупционными органами, считают журналисты.Ситуация с НАБУ и САПНАБУ и САП — антикоррупционные органы, сформированные на Украине после госпереворота 2014 года. Создание этих ведомств было одним из требований Еврпосоюза и США. Эти структуры не подчиняются центральной украинской власти, а подбором кадров занимаются "международные эксперты".В конце июля 2025 года Верховная рада приняла внесенный главой киевского режима Владимиром Зеленским закон, переподчиняющий НАБУ и САП генеральному прокурору Украины и лишающий эти структуры независимости.После этого в ряде крупных городов Украины состоялись массовые протестные акции. Зеленского и его окружение обвинили в авторитаризме и поддержке коррупции. Принятие закона о НАБУ и САП вызвало резкую критику со стороны европейских и американских политиков и чиновников.В этой ситуации 24 июля Зеленский внес в парламент новый законопроект, согласно которому НАБУ и САП не будут подчиняться генпрокурору, снова будут независимыми. Однако их сотрудники, имеющие доступ к гостайне, раз в полгода должны будут проходить проверку на полиграфе "на предмет действий в пользу России". Верховная рада собирается рассмотреть новый закон 31 июля.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новый законопроект о НАБУ и САП: чего на самом деле боится Зеленский Театр марионеток: в Крыму объяснили действия Зеленского на фоне протестов Украинские страсти: грозит ли Киеву новый Майдан
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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украина, европейский союз (ес), коллективный запад, новости, в мире, коррупция, владимир зеленский, политика, деньги
Евросоюз приостановил всю финансовую помощь Украине

ЕС приостановил всю финансовую помощь Киеву из-за ситуации с антикоррупционным органами

12:35 29.07.2025
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЛоготип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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СИМФЕРОПОЛЬ 29 июл – РИА Новости Крым. Евросоюз приостановил выделение всей финансовой помощи Киеву до урегулирования ситуации с Национальным антикоррупционным бюро (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратурой (САП). Об этом сообщает издание "Экономическая правда" со ссылкой на источники в украинском правительстве, парламенте и дипломатических кругах.
"Представители ЕС по дипломатическим каналам сообщили правительству (премьер-министру Украины Юлии) Свириденко, что приостанавливают выделение всей финансовой помощи Украине. Все поставили на паузу до исправления ситуации", – говорится в публикации.
Речь идет прежде всего о помощи в рамках программы ERA (программа экстренного кредитования за счет замороженных российских активов Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine) в размере 17,2 млрд евро до конца года и 12,5 млрд евро в рамках программы Ukraine Facility.
По словам журналистов, возобновление помощи возможно лишь в случае, если Верховная рада отменит принятые ранее изменения и вернет независимость НАБУ и САП от генерального прокурора. Соответствующий законопроект уже зарегистрирован в ВРУ, а его рассмотрение назначено на 31 июля.
В то же время даже без рассмотрения закона о НАБУ и САП Киеву придется договариваться с Международным валютным фондом о новом кредите, поскольку Украина не сможет исполнить требование МВФ по сокращению размера дефицита бюджета до 10% от ВВП в 2026 году, констатируют авторы статьи.
При этом договариваться о новом транше Киеву будет уже сложнее, учитывая ситуацию с антикоррупционными органами, считают журналисты.
"Таким образом, подпись… (Владимира) Зеленского под законом о подчинении антикоррупционной инфраструктуры генеральному прокурору может стоить государству более 60 млрд долларов финансирования в 2025-2026 годах. Получение этих средств критически важно для того, чтобы государство могло выполнять свои функции и финансировать все: от выплаты субсидий до обслуживания долгов", - отмечается в статье.

Ситуация с НАБУ и САП

НАБУ и САП — антикоррупционные органы, сформированные на Украине после госпереворота 2014 года. Создание этих ведомств было одним из требований Еврпосоюза и США. Эти структуры не подчиняются центральной украинской власти, а подбором кадров занимаются "международные эксперты".
В конце июля 2025 года Верховная рада приняла внесенный главой киевского режима Владимиром Зеленским закон, переподчиняющий НАБУ и САП генеральному прокурору Украины и лишающий эти структуры независимости.
После этого в ряде крупных городов Украины состоялись массовые протестные акции. Зеленского и его окружение обвинили в авторитаризме и поддержке коррупции. Принятие закона о НАБУ и САП вызвало резкую критику со стороны европейских и американских политиков и чиновников.
В этой ситуации 24 июля Зеленский внес в парламент новый законопроект, согласно которому НАБУ и САП не будут подчиняться генпрокурору, снова будут независимыми. Однако их сотрудники, имеющие доступ к гостайне, раз в полгода должны будут проходить проверку на полиграфе "на предмет действий в пользу России". Верховная рада собирается рассмотреть новый закон 31 июля.
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