https://crimea.ria.ru/20250729/evrosoyuz-priostanovil-vsyu-finansovuyu-pomosch-ukraine-1148318776.html

Евросоюз приостановил всю финансовую помощь Украине

Евросоюз приостановил всю финансовую помощь Украине - РИА Новости Крым, 29.07.2025

Евросоюз приостановил всю финансовую помощь Украине

Евросоюз приостановил выделение всей финансовой помощи Киеву до урегулирования ситуации с Национальным антикоррупционным бюро (НАБУ) и Специальной... РИА Новости Крым, 29.07.2025

2025-07-29T12:35

2025-07-29T12:35

2025-07-29T12:35

украина

европейский союз (ес)

коллективный запад

новости

в мире

коррупция

владимир зеленский

политика

деньги

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/17/1137510755_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_26de2b5299c7ba5379b18dc7a7da5e45.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ 29 июл – РИА Новости Крым. Евросоюз приостановил выделение всей финансовой помощи Киеву до урегулирования ситуации с Национальным антикоррупционным бюро (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратурой (САП). Об этом сообщает издание "Экономическая правда" со ссылкой на источники в украинском правительстве, парламенте и дипломатических кругах.Речь идет прежде всего о помощи в рамках программы ERA (программа экстренного кредитования за счет замороженных российских активов Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine) в размере 17,2 млрд евро до конца года и 12,5 млрд евро в рамках программы Ukraine Facility.По словам журналистов, возобновление помощи возможно лишь в случае, если Верховная рада отменит принятые ранее изменения и вернет независимость НАБУ и САП от генерального прокурора. Соответствующий законопроект уже зарегистрирован в ВРУ, а его рассмотрение назначено на 31 июля.В то же время даже без рассмотрения закона о НАБУ и САП Киеву придется договариваться с Международным валютным фондом о новом кредите, поскольку Украина не сможет исполнить требование МВФ по сокращению размера дефицита бюджета до 10% от ВВП в 2026 году, констатируют авторы статьи.При этом договариваться о новом транше Киеву будет уже сложнее, учитывая ситуацию с антикоррупционными органами, считают журналисты.Ситуация с НАБУ и САПНАБУ и САП — антикоррупционные органы, сформированные на Украине после госпереворота 2014 года. Создание этих ведомств было одним из требований Еврпосоюза и США. Эти структуры не подчиняются центральной украинской власти, а подбором кадров занимаются "международные эксперты".В конце июля 2025 года Верховная рада приняла внесенный главой киевского режима Владимиром Зеленским закон, переподчиняющий НАБУ и САП генеральному прокурору Украины и лишающий эти структуры независимости.После этого в ряде крупных городов Украины состоялись массовые протестные акции. Зеленского и его окружение обвинили в авторитаризме и поддержке коррупции. Принятие закона о НАБУ и САП вызвало резкую критику со стороны европейских и американских политиков и чиновников.В этой ситуации 24 июля Зеленский внес в парламент новый законопроект, согласно которому НАБУ и САП не будут подчиняться генпрокурору, снова будут независимыми. Однако их сотрудники, имеющие доступ к гостайне, раз в полгода должны будут проходить проверку на полиграфе "на предмет действий в пользу России". Верховная рада собирается рассмотреть новый закон 31 июля.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новый законопроект о НАБУ и САП: чего на самом деле боится Зеленский Театр марионеток: в Крыму объяснили действия Зеленского на фоне протестов Украинские страсти: грозит ли Киеву новый Майдан

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, европейский союз (ес), коллективный запад, новости, в мире, коррупция, владимир зеленский, политика, деньги