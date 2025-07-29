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ЧП в Ростовской области: движение поездов возобновили по временной схеме - РИА Новости Крым, 29.07.2025
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ЧП в Ростовской области: движение поездов возобновили по временной схеме
ЧП в Ростовской области: движение поездов возобновили по временной схеме - РИА Новости Крым, 29.07.2025
ЧП в Ростовской области: движение поездов возобновили по временной схеме
Движение поездов через станцию Сальск в Ростовской области восстановили по временной схеме. Об этом сообщили в РЖД. РИА Новости Крым, 29.07.2025
2025-07-29T07:54
2025-07-29T08:01
ростовская область
поезд
российские железные дороги (ржд)
железная дорога
атаки всу
беспилотник (бпла, дрон)
транспорт
логистика
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл – РИА Новости Крым. Движение поездов через станцию Сальск в Ростовской области восстановили по временной схеме. Об этом сообщили в РЖД.Утром во вторник врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о массированной атаке на Каменск-Шахтинск, Сальск, Волгодонск, Боковский и Тарасовский районы. При атаке погиб человек. Кроме того, в Сальске возник пожар на железнодорожной станции. По данным РЖД, в результате инцидента задерживаются девять поездов дальнего следования.В настоящее время ведутся работы по восстановлению контактной сети, добавили в пресс-службе перевозчика.Всего в ночь на вторник над Брянской, Ростовской, Калужской, Смоленской и Ленинградской областями силы ПВО сбили 74 беспилотника ВСУ.ВСУ ужесточили ночные атаки на регионы России с начала лета. Массированные налеты ударных дронов, в том числе на объекты критической инфраструктуры, особенно участились в июле.Первое ЧП, вызывавшее массовую задержку пассажирских поездов в связи с атакой украинских дронов, произошло в ночь на 19 июля в Ростовской области.Тогда обломки беспилотников повредили контактные сети на перегоне Лихая – Замчалово, в РЖД сообщили о задержании свыше 50 составов дальнего следования. В компании "Гранд Сервис Экспресс" уточнили, что среди них 12 поездов в Крым и из Крыма. Число составов, отстающих от графика движения, в течение суток варьировалось, время задержки составляло от 1,5-2 часов до 11-12.Спустя двое суток, ночью 21 июля, ВСУ вновь произвели массированную атаку дронов на Ростовскую область, в ходе отражения которой возник пожар на железнодорожном вокзале, что снова привело к задержке поездов на время устранения последствий ЧП.Еще две массированные ночные атаки дронов ВСУ 22 и 23 июля привели к пожарам, обошлось без инцидентов на ж/д инфраструктуре, но пострадали мирные жители, находившиеся в момент атаки на улице.А уже в ночь на 25 июля стало известно об атаке украинских дронов на жилые дома и железнодорожную станцию в Песчанокопском, здание которой, по словам врио губернатора региона Юрия Слюсаря, было повреждено взрывом. В тот же день утром в РЖД сообщили об очередной задержке поездов из-за ЧП в Ростовской области.26 июля в результате очередной массированной атаки дронов ВСУ на Ростовскую область сгорел автомобиль и погибли люди. По данным Минобороны РФ, в ту ночь только за 2,5 часа российские силы ПВО уничтожили и перехватили 12 украинских БПЛА на Крымом, Ростовской и Брянской областями, а также над Черным и Азовским морем.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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ростовская область, поезд, российские железные дороги (ржд), железная дорога, атаки всу, беспилотник (бпла, дрон), транспорт, логистика, новости
ЧП в Ростовской области: движение поездов возобновили по временной схеме

В Ростовской области восстановили движение поездов в обход поврежденной станции Сальск

07:54 29.07.2025 (обновлено: 08:01 29.07.2025)
 
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"Поезд "Таврия"
Поезд Таврия
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл – РИА Новости Крым. Движение поездов через станцию Сальск в Ростовской области восстановили по временной схеме. Об этом сообщили в РЖД.
Утром во вторник врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о массированной атаке на Каменск-Шахтинск, Сальск, Волгодонск, Боковский и Тарасовский районы. При атаке погиб человек. Кроме того, в Сальске возник пожар на железнодорожной станции. По данным РЖД, в результате инцидента задерживаются девять поездов дальнего следования.
"Движение пассажирских поездов через станцию Сальск в Ростовской области, нарушенное из-за последствий падения обломков БПЛА, восстановлено по временной схеме в обход поврежденного участка", - сказано в сообщении.
В настоящее время ведутся работы по восстановлению контактной сети, добавили в пресс-службе перевозчика.
Всего в ночь на вторник над Брянской, Ростовской, Калужской, Смоленской и Ленинградской областями силы ПВО сбили 74 беспилотника ВСУ.
ВСУ ужесточили ночные атаки на регионы России с начала лета. Массированные налеты ударных дронов, в том числе на объекты критической инфраструктуры, особенно участились в июле.
Первое ЧП, вызывавшее массовую задержку пассажирских поездов в связи с атакой украинских дронов, произошло в ночь на 19 июля в Ростовской области.
Тогда обломки беспилотников повредили контактные сети на перегоне Лихая – Замчалово, в РЖД сообщили о задержании свыше 50 составов дальнего следования. В компании "Гранд Сервис Экспресс" уточнили, что среди них 12 поездов в Крым и из Крыма. Число составов, отстающих от графика движения, в течение суток варьировалось, время задержки составляло от 1,5-2 часов до 11-12.
Спустя двое суток, ночью 21 июля, ВСУ вновь произвели массированную атаку дронов на Ростовскую область, в ходе отражения которой возник пожар на железнодорожном вокзале, что снова привело к задержке поездов на время устранения последствий ЧП.
Еще две массированные ночные атаки дронов ВСУ 22 и 23 июля привели к пожарам, обошлось без инцидентов на ж/д инфраструктуре, но пострадали мирные жители, находившиеся в момент атаки на улице.
А уже в ночь на 25 июля стало известно об атаке украинских дронов на жилые дома и железнодорожную станцию в Песчанокопском, здание которой, по словам врио губернатора региона Юрия Слюсаря, было повреждено взрывом. В тот же день утром в РЖД сообщили об очередной задержке поездов из-за ЧП в Ростовской области.
26 июля в результате очередной массированной атаки дронов ВСУ на Ростовскую область сгорел автомобиль и погибли люди. По данным Минобороны РФ, в ту ночь только за 2,5 часа российские силы ПВО уничтожили и перехватили 12 украинских БПЛА на Крымом, Ростовской и Брянской областями, а также над Черным и Азовским морем.
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Ростовская областьПоездРоссийские железные дороги (РЖД)Железная дорогаАтаки ВСУБеспилотник (БПЛА, дрон)ТранспортЛогистикаНовости
 
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