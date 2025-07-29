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Беспилотник упал в Минске - РИА Новости Крым, 29.07.2025
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Беспилотник упал в Минске
Беспилотник упал в Минске - РИА Новости Крым, 29.07.2025
Беспилотник упал в Минске
Ночью над Минском обнаружили неопознанный беспилотный летательный аппарат. Его ликвидировали средства радиоэлектронной борьбы. Об этом сообщили в минобороны... РИА Новости Крым, 29.07.2025
2025-07-29T11:07
2025-07-29T11:07
минск
белоруссия
минобороны республики беларусь
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл – РИА Новости Крым. Ночью над Минском обнаружили неопознанный беспилотный летательный аппарат. Его ликвидировали средства радиоэлектронной борьбы. Об этом сообщили в минобороны Белоруссии во вторник.Беспилотник подавили средствами РЭБ. Он упал на улице Матусевича. Пострадавших нет, уточнили в минобороны."С учетом данного инцидента оперативно принимаются дополнительные меры по усилению контроля за использованием воздушного пространства. По данному факту проводится проверка", – добавили в сообщении.Глава государства Александр Лукашенко держит ситуацию на личном контроле.Ранее в Минобороны РФ сообщили, что силы противовоздушной обороны отразили попытку ВСУ атаковать регионы России. По данным военного ведомства, в ночь на вторник над пятью регионами было уничтожено 74 беспилотника.Утром во вторник врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о массированной атаке на Каменск-Шахтинск, Сальск, Волгодонск, Боковский и Тарасовский районы. При атаке погиб человек. Кроме того, в Сальске возник пожар на железнодорожной станции. По данным РЖД, в результате инцидента задерживаются девять поездов дальнего следования. К семи утра движение составов восстановили по временной схеме. К 10 утра стало известно, что с задержками следуют 11 поездов дальнего следования.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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минск, белоруссия, минобороны республики беларусь, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), новости
Беспилотник упал в Минске

В Минске сбили беспилотник – минобороны Белоруссии

11:07 29.07.2025
 
© Минобороны БеларусиВ Минске сбили беспилотник
В Минске сбили беспилотник
© Минобороны Беларуси
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл – РИА Новости Крым. Ночью над Минском обнаружили неопознанный беспилотный летательный аппарат. Его ликвидировали средства радиоэлектронной борьбы. Об этом сообщили в минобороны Белоруссии во вторник.
"Дежурными силами по ПВО около 2 часов ночи 29 июля в воздушном пространстве Республики Беларусь был обнаружен и пресечен полет неопознанной воздушной цели – нарушителя порядка использования воздушного пространства, идентифицированной как БЛА", – сказано в сообщении.
Беспилотник подавили средствами РЭБ. Он упал на улице Матусевича. Пострадавших нет, уточнили в минобороны.
"С учетом данного инцидента оперативно принимаются дополнительные меры по усилению контроля за использованием воздушного пространства. По данному факту проводится проверка", – добавили в сообщении.
Глава государства Александр Лукашенко держит ситуацию на личном контроле.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что силы противовоздушной обороны отразили попытку ВСУ атаковать регионы России. По данным военного ведомства, в ночь на вторник над пятью регионами было уничтожено 74 беспилотника.
Утром во вторник врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о массированной атаке на Каменск-Шахтинск, Сальск, Волгодонск, Боковский и Тарасовский районы. При атаке погиб человек. Кроме того, в Сальске возник пожар на железнодорожной станции. По данным РЖД, в результате инцидента задерживаются девять поездов дальнего следования. К семи утра движение составов восстановили по временной схеме. К 10 утра стало известно, что с задержками следуют 11 поездов дальнего следования.
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МинскБелоруссияМинобороны Республики БеларусьПроисшествияБеспилотник (БПЛА, дрон)Новости
 
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