Беспилотник упал в Минске
В Минске сбили беспилотник – минобороны Белоруссии
© Минобороны БеларусиВ Минске сбили беспилотник
© Минобороны Беларуси
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл – РИА Новости Крым. Ночью над Минском обнаружили неопознанный беспилотный летательный аппарат. Его ликвидировали средства радиоэлектронной борьбы. Об этом сообщили в минобороны Белоруссии во вторник.
"Дежурными силами по ПВО около 2 часов ночи 29 июля в воздушном пространстве Республики Беларусь был обнаружен и пресечен полет неопознанной воздушной цели – нарушителя порядка использования воздушного пространства, идентифицированной как БЛА", – сказано в сообщении.
Беспилотник подавили средствами РЭБ. Он упал на улице Матусевича. Пострадавших нет, уточнили в минобороны.
"С учетом данного инцидента оперативно принимаются дополнительные меры по усилению контроля за использованием воздушного пространства. По данному факту проводится проверка", – добавили в сообщении.
Глава государства Александр Лукашенко держит ситуацию на личном контроле.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что силы противовоздушной обороны отразили попытку ВСУ атаковать регионы России. По данным военного ведомства, в ночь на вторник над пятью регионами было уничтожено 74 беспилотника.
Утром во вторник врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о массированной атаке на Каменск-Шахтинск, Сальск, Волгодонск, Боковский и Тарасовский районы. При атаке погиб человек. Кроме того, в Сальске возник пожар на железнодорожной станции. По данным РЖД, в результате инцидента задерживаются девять поездов дальнего следования. К семи утра движение составов восстановили по временной схеме. К 10 утра стало известно, что с задержками следуют 11 поездов дальнего следования.
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