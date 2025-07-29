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Беспилотник упал в Минске

Беспилотник упал в Минске - РИА Новости Крым, 29.07.2025

Беспилотник упал в Минске

Ночью над Минском обнаружили неопознанный беспилотный летательный аппарат. Его ликвидировали средства радиоэлектронной борьбы. Об этом сообщили в минобороны... РИА Новости Крым, 29.07.2025

2025-07-29T11:07

2025-07-29T11:07

2025-07-29T11:07

минск

белоруссия

минобороны республики беларусь

происшествия

беспилотник (бпла, дрон)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл – РИА Новости Крым. Ночью над Минском обнаружили неопознанный беспилотный летательный аппарат. Его ликвидировали средства радиоэлектронной борьбы. Об этом сообщили в минобороны Белоруссии во вторник.Беспилотник подавили средствами РЭБ. Он упал на улице Матусевича. Пострадавших нет, уточнили в минобороны."С учетом данного инцидента оперативно принимаются дополнительные меры по усилению контроля за использованием воздушного пространства. По данному факту проводится проверка", – добавили в сообщении.Глава государства Александр Лукашенко держит ситуацию на личном контроле.Ранее в Минобороны РФ сообщили, что силы противовоздушной обороны отразили попытку ВСУ атаковать регионы России. По данным военного ведомства, в ночь на вторник над пятью регионами было уничтожено 74 беспилотника.Утром во вторник врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о массированной атаке на Каменск-Шахтинск, Сальск, Волгодонск, Боковский и Тарасовский районы. При атаке погиб человек. Кроме того, в Сальске возник пожар на железнодорожной станции. По данным РЖД, в результате инцидента задерживаются девять поездов дальнего следования. К семи утра движение составов восстановили по временной схеме. К 10 утра стало известно, что с задержками следуют 11 поездов дальнего следования.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

минск, белоруссия, минобороны республики беларусь, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), новости