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Атака на Ростовскую область не повлияла на график поездов в Крым - РИА Новости Крым, 29.07.2025
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Атака на Ростовскую область не повлияла на график поездов в Крым
Атака на Ростовскую область не повлияла на график поездов в Крым - РИА Новости Крым, 29.07.2025
Атака на Ростовскую область не повлияла на график поездов в Крым
Атака украинских БПЛА на железнодорожную станцию Сальск в Ростовской области не отразилась на графике курсирования поездов крымского направления. По состоянию... РИА Новости Крым, 29.07.2025
2025-07-29T11:44
2025-07-29T11:40
крым
поезд
поезд "таврия"
железные дороги крыма
гранд сервис экспресс
транспорт
логистика
ростовская область
атаки всу
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл – РИА Новости Крым. Атака украинских БПЛА на железнодорожную станцию Сальск в Ростовской области не отразилась на графике курсирования поездов крымского направления. По состоянию на 11 часов все составы идут в графике. Об этом РИА Новости Крым сообщили в компании "Гранд Сервис Экспресс".Утром во вторник стало известно, что из-за атаки беспилотников ВСУ на железнодорожную станцию Сальск в Ростовской области задерживаются девять поездов дальнего следования.К 8 часам стало известно, что движение составов через станцию восстановили по временной схеме.По состоянию на 9 часов утра в РЖД сообщили, что с задержками идут 11 поездов дальнего следования. Максимальное время отставания от графика – пять часов.Атаки ВСУ на железнодорожную инфраструктуруВСУ ужесточили ночные атаки на регионы России с начала лета. Массированные налеты ударных дронов, в том числе на объекты критической инфраструктуры, особенно участились в июле.Первое ЧП, вызывавшее массовую задержку пассажирских поездов в связи с атакой украинских дронов, произошло в ночь на 19 июля в Ростовской области.Тогда обломки беспилотников повредили контактные сети на перегоне Лихая – Замчалово, в РЖД сообщили о задержке движения свыше 50 составов дальнего следования. В компании "Гранд Сервис Экспресс" уточнили, что среди них 12 поездов в Крым и из Крыма. Число составов, отстающих от графика движения, в течение суток варьировалось, время задержки составляло от 1,5-2 часов до 11-12.Спустя двое суток, ночью 21 июля, ВСУ вновь произвели массированную атаку дронов на Ростовскую область, в ходе отражения которой возник пожар на железнодорожном вокзале, что снова привело к задержке поездов на время устранения последствий ЧП.Еще две массированные ночные атаки дронов ВСУ 22 и 23 июля привели к пожарам, обошлось без инцидентов на ж/д инфраструктуре, но пострадали мирные жители, находившиеся в момент атаки на улице.А уже в ночь на 25 июля стало известно об атаке украинских дронов на жилые дома и железнодорожную станцию в Песчанокопском, здание которой, по словам врио губернатора региона Юрия Слюсаря, было повреждено взрывом. В тот же день утром в РЖД сообщили об очередной задержке поездов из-за ЧП в Ростовской области.26 июля в результате очередной массированной атаки дронов ВСУ на Ростовскую область сгорел автомобиль и погибли люди. По данным Минобороны РФ, в ту ночь только за 2,5 часа российские силы ПВО уничтожили и перехватили 12 украинских БПЛА на Крымом, Ростовской и Брянской областями, а также над Черным и Азовским морем.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Крымская железная дорога" перевыполнила планы перевозок людей и грузовПоезда перевезли в Крым почти 2 миллиона пассажиров за полгодаСколько пассажиров прибывают в Крым летом на поездах ежедневно
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96
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крым, поезд, поезд "таврия", железные дороги крыма, гранд сервис экспресс, транспорт, логистика, ростовская область, атаки всу, новости крыма
Атака на Ростовскую область не повлияла на график поездов в Крым

Поезда в Крым идут по графику без задержек после атаки ВСУ на Ростовскую область

11:44 29.07.2025
 
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"Поезд "Таврия"
Поезд Таврия
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл – РИА Новости Крым. Атака украинских БПЛА на железнодорожную станцию Сальск в Ростовской области не отразилась на графике курсирования поездов крымского направления. По состоянию на 11 часов все составы идут в графике. Об этом РИА Новости Крым сообщили в компании "Гранд Сервис Экспресс".
"Поезда не задерживаются, следуют в соответствии с графиком", – сообщили в пресс-службе компании-перевозчика.
Утром во вторник стало известно, что из-за атаки беспилотников ВСУ на железнодорожную станцию Сальск в Ростовской области задерживаются девять поездов дальнего следования.
К 8 часам стало известно, что движение составов через станцию восстановили по временной схеме.
По состоянию на 9 часов утра в РЖД сообщили, что с задержками идут 11 поездов дальнего следования. Максимальное время отставания от графика – пять часов.

Атаки ВСУ на железнодорожную инфраструктуру

ВСУ ужесточили ночные атаки на регионы России с начала лета. Массированные налеты ударных дронов, в том числе на объекты критической инфраструктуры, особенно участились в июле.
Первое ЧП, вызывавшее массовую задержку пассажирских поездов в связи с атакой украинских дронов, произошло в ночь на 19 июля в Ростовской области.
Тогда обломки беспилотников повредили контактные сети на перегоне Лихая – Замчалово, в РЖД сообщили о задержке движения свыше 50 составов дальнего следования. В компании "Гранд Сервис Экспресс" уточнили, что среди них 12 поездов в Крым и из Крыма. Число составов, отстающих от графика движения, в течение суток варьировалось, время задержки составляло от 1,5-2 часов до 11-12.
Спустя двое суток, ночью 21 июля, ВСУ вновь произвели массированную атаку дронов на Ростовскую область, в ходе отражения которой возник пожар на железнодорожном вокзале, что снова привело к задержке поездов на время устранения последствий ЧП.
Еще две массированные ночные атаки дронов ВСУ 22 и 23 июля привели к пожарам, обошлось без инцидентов на ж/д инфраструктуре, но пострадали мирные жители, находившиеся в момент атаки на улице.
А уже в ночь на 25 июля стало известно об атаке украинских дронов на жилые дома и железнодорожную станцию в Песчанокопском, здание которой, по словам врио губернатора региона Юрия Слюсаря, было повреждено взрывом. В тот же день утром в РЖД сообщили об очередной задержке поездов из-за ЧП в Ростовской области.
26 июля в результате очередной массированной атаки дронов ВСУ на Ростовскую область сгорел автомобиль и погибли люди. По данным Минобороны РФ, в ту ночь только за 2,5 часа российские силы ПВО уничтожили и перехватили 12 украинских БПЛА на Крымом, Ростовской и Брянской областями, а также над Черным и Азовским морем.
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