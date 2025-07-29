https://crimea.ria.ru/20250729/ataka-na-rostovskuyu-oblast-ne-povliyala-na-grafik-poezdov-v-krym-1148317771.html

Атака на Ростовскую область не повлияла на график поездов в Крым

Атака на Ростовскую область не повлияла на график поездов в Крым - РИА Новости Крым, 29.07.2025

Атака на Ростовскую область не повлияла на график поездов в Крым

Атака украинских БПЛА на железнодорожную станцию Сальск в Ростовской области не отразилась на графике курсирования поездов крымского направления. По состоянию... РИА Новости Крым, 29.07.2025

2025-07-29T11:44

2025-07-29T11:44

2025-07-29T11:40

крым

поезд

поезд "таврия"

железные дороги крыма

гранд сервис экспресс

транспорт

логистика

ростовская область

атаки всу

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/01/1135336110_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_16fb0aa923206f51203b079771d7dacd.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл – РИА Новости Крым. Атака украинских БПЛА на железнодорожную станцию Сальск в Ростовской области не отразилась на графике курсирования поездов крымского направления. По состоянию на 11 часов все составы идут в графике. Об этом РИА Новости Крым сообщили в компании "Гранд Сервис Экспресс".Утром во вторник стало известно, что из-за атаки беспилотников ВСУ на железнодорожную станцию Сальск в Ростовской области задерживаются девять поездов дальнего следования.К 8 часам стало известно, что движение составов через станцию восстановили по временной схеме.По состоянию на 9 часов утра в РЖД сообщили, что с задержками идут 11 поездов дальнего следования. Максимальное время отставания от графика – пять часов.Атаки ВСУ на железнодорожную инфраструктуруВСУ ужесточили ночные атаки на регионы России с начала лета. Массированные налеты ударных дронов, в том числе на объекты критической инфраструктуры, особенно участились в июле.Первое ЧП, вызывавшее массовую задержку пассажирских поездов в связи с атакой украинских дронов, произошло в ночь на 19 июля в Ростовской области.Тогда обломки беспилотников повредили контактные сети на перегоне Лихая – Замчалово, в РЖД сообщили о задержке движения свыше 50 составов дальнего следования. В компании "Гранд Сервис Экспресс" уточнили, что среди них 12 поездов в Крым и из Крыма. Число составов, отстающих от графика движения, в течение суток варьировалось, время задержки составляло от 1,5-2 часов до 11-12.Спустя двое суток, ночью 21 июля, ВСУ вновь произвели массированную атаку дронов на Ростовскую область, в ходе отражения которой возник пожар на железнодорожном вокзале, что снова привело к задержке поездов на время устранения последствий ЧП.Еще две массированные ночные атаки дронов ВСУ 22 и 23 июля привели к пожарам, обошлось без инцидентов на ж/д инфраструктуре, но пострадали мирные жители, находившиеся в момент атаки на улице.А уже в ночь на 25 июля стало известно об атаке украинских дронов на жилые дома и железнодорожную станцию в Песчанокопском, здание которой, по словам врио губернатора региона Юрия Слюсаря, было повреждено взрывом. В тот же день утром в РЖД сообщили об очередной задержке поездов из-за ЧП в Ростовской области.26 июля в результате очередной массированной атаки дронов ВСУ на Ростовскую область сгорел автомобиль и погибли люди. По данным Минобороны РФ, в ту ночь только за 2,5 часа российские силы ПВО уничтожили и перехватили 12 украинских БПЛА на Крымом, Ростовской и Брянской областями, а также над Черным и Азовским морем.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Крымская железная дорога" перевыполнила планы перевозок людей и грузовПоезда перевезли в Крым почти 2 миллиона пассажиров за полгодаСколько пассажиров прибывают в Крым летом на поездах ежедневно

крым

ростовская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, поезд, поезд "таврия", железные дороги крыма, гранд сервис экспресс, транспорт, логистика, ростовская область, атаки всу, новости крыма