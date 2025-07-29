Атака на Ростовскую область не повлияла на график поездов в Крым
Поезда в Крым идут по графику без задержек после атаки ВСУ на Ростовскую область
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"Поезд "Таврия"
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл – РИА Новости Крым. Атака украинских БПЛА на железнодорожную станцию Сальск в Ростовской области не отразилась на графике курсирования поездов крымского направления. По состоянию на 11 часов все составы идут в графике. Об этом РИА Новости Крым сообщили в компании "Гранд Сервис Экспресс".
"Поезда не задерживаются, следуют в соответствии с графиком", – сообщили в пресс-службе компании-перевозчика.
Утром во вторник стало известно, что из-за атаки беспилотников ВСУ на железнодорожную станцию Сальск в Ростовской области задерживаются девять поездов дальнего следования.
К 8 часам стало известно, что движение составов через станцию восстановили по временной схеме.
По состоянию на 9 часов утра в РЖД сообщили, что с задержками идут 11 поездов дальнего следования. Максимальное время отставания от графика – пять часов.
Атаки ВСУ на железнодорожную инфраструктуру
ВСУ ужесточили ночные атаки на регионы России с начала лета. Массированные налеты ударных дронов, в том числе на объекты критической инфраструктуры, особенно участились в июле.
Первое ЧП, вызывавшее массовую задержку пассажирских поездов в связи с атакой украинских дронов, произошло в ночь на 19 июля в Ростовской области.
Тогда обломки беспилотников повредили контактные сети на перегоне Лихая – Замчалово, в РЖД сообщили о задержке движения свыше 50 составов дальнего следования. В компании "Гранд Сервис Экспресс" уточнили, что среди них 12 поездов в Крым и из Крыма. Число составов, отстающих от графика движения, в течение суток варьировалось, время задержки составляло от 1,5-2 часов до 11-12.
Спустя двое суток, ночью 21 июля, ВСУ вновь произвели массированную атаку дронов на Ростовскую область, в ходе отражения которой возник пожар на железнодорожном вокзале, что снова привело к задержке поездов на время устранения последствий ЧП.
Еще две массированные ночные атаки дронов ВСУ 22 и 23 июля привели к пожарам, обошлось без инцидентов на ж/д инфраструктуре, но пострадали мирные жители, находившиеся в момент атаки на улице.
А уже в ночь на 25 июля стало известно об атаке украинских дронов на жилые дома и железнодорожную станцию в Песчанокопском, здание которой, по словам врио губернатора региона Юрия Слюсаря, было повреждено взрывом. В тот же день утром в РЖД сообщили об очередной задержке поездов из-за ЧП в Ростовской области.
26 июля в результате очередной массированной атаки дронов ВСУ на Ростовскую область сгорел автомобиль и погибли люди. По данным Минобороны РФ, в ту ночь только за 2,5 часа российские силы ПВО уничтожили и перехватили 12 украинских БПЛА на Крымом, Ростовской и Брянской областями, а также над Черным и Азовским морем.
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