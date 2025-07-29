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Армия России освободила Темировку в Запорожской области
Армия России освободила Темировку в Запорожской области - РИА Новости Крым, 29.07.2025
Армия России освободила Темировку в Запорожской области
Населенный пункт Темировка в Запорожской области перешел под контроль российской армии. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 29.07.2025
2025-07-29T13:12
2025-07-29T13:12
2025-07-29T13:12
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июля – РИА Новости Крым. Населенный пункт Темировка в Запорожской области перешел под контроль российской армии. Об этом сообщает Минобороны РФ.Ранее сообщалось об освобождении населенного пункта Новоукраинка в Донецкой Народной Республике. Кроме того, накануне российские военные освободили Бойковка и Бельгийка в ДНР, а днем ранее – Зеленый Гай в ДНР и Малиевку в Днепропетровской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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россия, новости сво, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), министерство обороны рф, запорожская область
Армия России освободила Темировку в Запорожской области
Темировка в Запорожской области перешла под контроль российской армии