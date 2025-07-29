https://crimea.ria.ru/20250729/armiya-rossii-osvobodila-temirovku-v-zaporozhskoy-oblasti-1148319589.html

Армия России освободила Темировку в Запорожской области

Армия России освободила Темировку в Запорожской области - РИА Новости Крым, 29.07.2025

Армия России освободила Темировку в Запорожской области

Населенный пункт Темировка в Запорожской области перешел под контроль российской армии. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 29.07.2025

2025-07-29T13:12

2025-07-29T13:12

2025-07-29T13:12

россия

новости сво

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

министерство обороны рф

запорожская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/17/1142854645_0:0:2238:1260_1920x0_80_0_0_2bd5724a54a6f76d1d54dcfa8af6a26b.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июля – РИА Новости Крым. Населенный пункт Темировка в Запорожской области перешел под контроль российской армии. Об этом сообщает Минобороны РФ.Ранее сообщалось об освобождении населенного пункта Новоукраинка в Донецкой Народной Республике. Кроме того, накануне российские военные освободили Бойковка и Бельгийка в ДНР, а днем ранее – Зеленый Гай в ДНР и Малиевку в Днепропетровской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

россия

запорожская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новости сво, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), министерство обороны рф, запорожская область