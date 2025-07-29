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Армия России оставила ВСУ без связи и заняла новые позиции по фронту

Армия России оставила ВСУ без связи и заняла новые позиции по фронту - РИА Новости Крым, 29.07.2025

Армия России оставила ВСУ без связи и заняла новые позиции по фронту

Армия России продвинулась по всей линии фронта, освободила два населенных пункта в ДНР и Запорожской области и ликвидировала 1255 боевиков ВСУ за сутки. Об этом РИА Новости Крым, 29.07.2025

2025-07-29T14:01

2025-07-29T14:01

2025-07-29T13:57

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл – РИА Новости Крым. Армия России продвинулась по всей линии фронта, освободила два населенных пункта в ДНР и Запорожской области и ликвидировала 1255 боевиков ВСУ за сутки. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ во вторник.Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в Сумской области. На Харьковском направлении противник разбит в районах населенных пунктов Огурцово, Гатище, Меловое и Волчанск. ВСУ потеряли свыше 175 военнослужащих.Группировка войск "Запад" улучшила положение по переднему краю в Донецкой Народной Республике и Харьковской области. Потери украинских сил превысили 230 солдат. Уничтожены пять станций РЭБ и три склада боеприпасов.Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции в ДНР. На этом направлении противник потерял до 155 военнослужащих. Уничтожены три артиллерийских орудия западного производства, две станции РЭБ, четыре склада боеприпасов и материальных средств.Бойцы группировки войск "Центр" активными действиями освободили населенный пункт Новоукраинка ДНР. Всего на этом направлении потери украинских вооруженных формирований составили до 425 военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля и пять орудий полевой артиллерии.Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Темировка Запорожской области. Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Чаривное Запорожской области, Новопетровское, Январское, Малиевка Днепропетровской области, Александроград и Новохатское ДНР. ВСУ потеряли более 200 военнослужащих, боевую бронированную машину и 14 автомобилей.Группировка войск "Днепр" нанесла поражение формированиям механизированной бригады и бригады береговой обороны ВСУ в районах населенных пунктов Лукьяновское Запорожской области, Антоновка, Садовое Херсонской области и города Херсон. Противник потерял свыше 70 военнослужащих и пять станций РЭБ. Уничтожены три склада боеприпасов и три склада материальных средств.Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая ракета большой дальности "Нептун" и 236 БПЛА самолетного типа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России взяла под контроль еще два населенных пункта в ДНРГрупповой удар по Украине – "Кинжалы" уничтожили аэродром и цеха с БПЛАВ Крыму представили книгу памяти военкора Александра Федорчака

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, группировка войск "днепр", группировка войск "южная", группировка войск "север", группировка войск "восток", группировка войск "запад", группировка войск "центр", вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , инфографика