Рейтинг@Mail.ru
Армия России оставила ВСУ без связи и заняла новые позиции по фронту - РИА Новости Крым, 29.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250729/armiya-rossii-ostavila-vsu-bez-svyazi-i-zanyala-novye-pozitsii-po-frontu-1148322072.html
Армия России оставила ВСУ без связи и заняла новые позиции по фронту
Армия России оставила ВСУ без связи и заняла новые позиции по фронту - РИА Новости Крым, 29.07.2025
Армия России оставила ВСУ без связи и заняла новые позиции по фронту
Армия России продвинулась по всей линии фронта, освободила два населенных пункта в ДНР и Запорожской области и ликвидировала 1255 боевиков ВСУ за сутки. Об этом РИА Новости Крым, 29.07.2025
2025-07-29T14:01
2025-07-29T13:57
новости сво
министерство обороны рф
группировка войск "днепр"
группировка войск "южная"
группировка войск "север"
группировка войск "восток"
группировка войск "запад"
группировка войск "центр"
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/1b/1147529018_0:186:2979:1861_1920x0_80_0_0_4db69a9a957158002a4418dd2cb59a6c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл – РИА Новости Крым. Армия России продвинулась по всей линии фронта, освободила два населенных пункта в ДНР и Запорожской области и ликвидировала 1255 боевиков ВСУ за сутки. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ во вторник.Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в Сумской области. На Харьковском направлении противник разбит в районах населенных пунктов Огурцово, Гатище, Меловое и Волчанск. ВСУ потеряли свыше 175 военнослужащих.Группировка войск "Запад" улучшила положение по переднему краю в Донецкой Народной Республике и Харьковской области. Потери украинских сил превысили 230 солдат. Уничтожены пять станций РЭБ и три склада боеприпасов.Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции в ДНР. На этом направлении противник потерял до 155 военнослужащих. Уничтожены три артиллерийских орудия западного производства, две станции РЭБ, четыре склада боеприпасов и материальных средств.Бойцы группировки войск "Центр" активными действиями освободили населенный пункт Новоукраинка ДНР. Всего на этом направлении потери украинских вооруженных формирований составили до 425 военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля и пять орудий полевой артиллерии.Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Темировка Запорожской области. Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Чаривное Запорожской области, Новопетровское, Январское, Малиевка Днепропетровской области, Александроград и Новохатское ДНР. ВСУ потеряли более 200 военнослужащих, боевую бронированную машину и 14 автомобилей.Группировка войск "Днепр" нанесла поражение формированиям механизированной бригады и бригады береговой обороны ВСУ в районах населенных пунктов Лукьяновское Запорожской области, Антоновка, Садовое Херсонской области и города Херсон. Противник потерял свыше 70 военнослужащих и пять станций РЭБ. Уничтожены три склада боеприпасов и три склада материальных средств.Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая ракета большой дальности "Нептун" и 236 БПЛА самолетного типа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России взяла под контроль еще два населенных пункта в ДНРГрупповой удар по Украине – "Кинжалы" уничтожили аэродром и цеха с БПЛАВ Крыму представили книгу памяти военкора Александра Федорчака
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/1b/1147529018_124:0:2853:2047_1920x0_80_0_0_adaacb6ae681453ed62d5b3b256cbb32.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости сво, министерство обороны рф, группировка войск "днепр", группировка войск "южная", группировка войск "север", группировка войск "восток", группировка войск "запад", группировка войск "центр", вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , инфографика
Армия России оставила ВСУ без связи и заняла новые позиции по фронту

Армия РФ разбили 12 украинских станций РЭБ и ликвидировали 1255 боевиков за сутки

14:01 29.07.2025
 
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл – РИА Новости Крым. Армия России продвинулась по всей линии фронта, освободила два населенных пункта в ДНР и Запорожской области и ликвидировала 1255 боевиков ВСУ за сутки. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ во вторник.
Сводка Минобороны из зоны СВО за 29 июля 2025Сводка Минобороны из зоны СВО за 29 июля 2025
Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в Сумской области. На Харьковском направлении противник разбит в районах населенных пунктов Огурцово, Гатище, Меловое и Волчанск. ВСУ потеряли свыше 175 военнослужащих.
Группировка войск "Запад" улучшила положение по переднему краю в Донецкой Народной Республике и Харьковской области. Потери украинских сил превысили 230 солдат. Уничтожены пять станций РЭБ и три склада боеприпасов.
Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции в ДНР. На этом направлении противник потерял до 155 военнослужащих. Уничтожены три артиллерийских орудия западного производства, две станции РЭБ, четыре склада боеприпасов и материальных средств.
Бойцы группировки войск "Центр" активными действиями освободили населенный пункт Новоукраинка ДНР. Всего на этом направлении потери украинских вооруженных формирований составили до 425 военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля и пять орудий полевой артиллерии.
Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Темировка Запорожской области. Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Чаривное Запорожской области, Новопетровское, Январское, Малиевка Днепропетровской области, Александроград и Новохатское ДНР. ВСУ потеряли более 200 военнослужащих, боевую бронированную машину и 14 автомобилей.
Группировка войск "Днепр" нанесла поражение формированиям механизированной бригады и бригады береговой обороны ВСУ в районах населенных пунктов Лукьяновское Запорожской области, Антоновка, Садовое Херсонской области и города Херсон. Противник потерял свыше 70 военнослужащих и пять станций РЭБ. Уничтожены три склада боеприпасов и три склада материальных средств.

Вооруженных силы РФ нанесли поражение инфраструктуре военного аэродрома, цеху производства и центру подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов, пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 142 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая ракета большой дальности "Нептун" и 236 БПЛА самолетного типа.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Армия России взяла под контроль еще два населенных пункта в ДНР
Групповой удар по Украине – "Кинжалы" уничтожили аэродром и цеха с БПЛА
В Крыму представили книгу памяти военкора Александра Федорчака
 
Новости СВОМинистерство обороны РФГруппировка войск "Днепр"Группировка войск "Южная"Группировка войск "Север"Группировка войск "Восток"Группировка войск "Запад"Группировка войск "Центр"Вооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:12США и Британия готовят замену Зеленского
15:10Крымский мост сейчас – новости последнего часа
15:05На Кубани накрыли наркокемпинг с грибами и экстремистской литературой
14:41В Севастополе отреставрируют памятник подводникам-черноморцам
14:01Армия России оставила ВСУ без связи и заняла новые позиции по фронту
13:50Упавший в Минске БПЛА был начинен тротилом и поражающими элементами
13:39Эксперт объяснил риторику Трампа о сокращении сроков на сделку по Украине
13:29На границе Крыма с Херсонской областью в 5 раз ускорили досмотр авто
13:19"Аэрофлот" объявил о стабилизации расписания рейсов с 29 июля
13:12Армия России освободила Темировку в Запорожской области
13:01В Крыму представили книгу памяти военкора Александра Федорчака
12:57В России АЗС оборудуют зарядными станциями для электромобилей
12:47Новоукраинка перешла под контроль российских сил
12:35Евросоюз приостановил всю финансовую помощь Украине
12:19Пять сел под Симферополем остались без света
12:13Десант ВСУ пытался высадиться на Тендровской косе
12:06В Феодосии и Береговом со вторника ожидаются перебои с водоснабжением
11:54В Крыму предложили запретить публичное исполнение произведений иноагентов
11:44Атака на Ростовскую область не повлияла на график поездов в Крым
11:39В районе Алушты остановлено движение троллейбусов из-за отключения света
Лента новостейМолния