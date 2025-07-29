https://crimea.ria.ru/20250729/aeroflot-obyavil-o-stabilizatsii-raspisaniya-reysov-s-29-iyulya-1148320066.html

"Аэрофлот" объявил о стабилизации расписания рейсов с 29 июля

"Аэрофлот" объявил о стабилизации расписания рейсов с 29 июля - РИА Новости Крым, 29.07.2025

"Аэрофлот" объявил о стабилизации расписания рейсов с 29 июля

"Аэрофлот" после сбоя информационных систем с 10:00 29 июля вернулся к выполнению программы полетов по расписанию, сообщила пресс-служба авиакомпании. РИА Новости Крым, 29.07.2025

2025-07-29T13:19

2025-07-29T13:19

2025-07-29T13:19

аэрофлот

авиация

россия

самолет

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110114/80/1101148028_0:138:3151:1910_1920x0_80_0_0_408baa9507e13027f851e070b18e939a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл – РИА Новости Крым. "Аэрофлот" после сбоя информационных систем с 10:00 29 июля вернулся к выполнению программы полетов по расписанию, сообщила пресс-служба авиакомпании."Аэрофлот с 10:00 29 июля выполняет программу полетов в рамках расписания. На сегодняшний день к выполнению планируется 93% рейсов из Москвы и обратно по изначальному расписанию (216 парных рейсов из 233)", - говорится в сообщении.До 10:00 компания проводила точечные отмены рейсов, далее программа собственных рейсов "Аэрофлота" стабилизировалась, отметили в пресс-службе.За 28 июля авиакомпания выполнила около 80% рейсов из запланированной суточной программы полетов. Корректировки в расписании, включая отмены, в основном затронули рейсы из Москвы и обратно. Региональная часть программы выполнялась в полном объеме, добавили в компании.По данным компании, обстановка в аэропорту Шереметьево спокойная.В понедельник стало известно, что "Аэрофлот" отменил более 42 рейсов туда и обратно в связи с произошедшим сбоем в работе информационных систем. Пресс-служба "Аэрофлота" сообщила о вынужденном внесении корректировок в расписание полетов из-за сбоя.В Генпрокуратуре России подтвердили, что сбой в работе информационной системы "Аэрофлота" возник в результате хакерской атаки. По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

аэрофлот, авиация, россия, самолет, новости