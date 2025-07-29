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"Аэрофлот" объявил о стабилизации расписания рейсов с 29 июля - РИА Новости Крым, 29.07.2025
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"Аэрофлот" объявил о стабилизации расписания рейсов с 29 июля
"Аэрофлот" объявил о стабилизации расписания рейсов с 29 июля - РИА Новости Крым, 29.07.2025
"Аэрофлот" объявил о стабилизации расписания рейсов с 29 июля
"Аэрофлот" после сбоя информационных систем с 10:00 29 июля вернулся к выполнению программы полетов по расписанию, сообщила пресс-служба авиакомпании. РИА Новости Крым, 29.07.2025
2025-07-29T13:19
2025-07-29T13:19
аэрофлот
авиация
россия
самолет
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл – РИА Новости Крым. "Аэрофлот" после сбоя информационных систем с 10:00 29 июля вернулся к выполнению программы полетов по расписанию, сообщила пресс-служба авиакомпании."Аэрофлот с 10:00 29 июля выполняет программу полетов в рамках расписания. На сегодняшний день к выполнению планируется 93% рейсов из Москвы и обратно по изначальному расписанию (216 парных рейсов из 233)", - говорится в сообщении.До 10:00 компания проводила точечные отмены рейсов, далее программа собственных рейсов "Аэрофлота" стабилизировалась, отметили в пресс-службе.За 28 июля авиакомпания выполнила около 80% рейсов из запланированной суточной программы полетов. Корректировки в расписании, включая отмены, в основном затронули рейсы из Москвы и обратно. Региональная часть программы выполнялась в полном объеме, добавили в компании.По данным компании, обстановка в аэропорту Шереметьево спокойная.В понедельник стало известно, что "Аэрофлот" отменил более 42 рейсов туда и обратно в связи с произошедшим сбоем в работе информационных систем. Пресс-служба "Аэрофлота" сообщила о вынужденном внесении корректировок в расписание полетов из-за сбоя.В Генпрокуратуре России подтвердили, что сбой в работе информационной системы "Аэрофлота" возник в результате хакерской атаки. По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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аэрофлот, авиация, россия, самолет, новости
"Аэрофлот" объявил о стабилизации расписания рейсов с 29 июля

"Аэрофлот" вернулся к выполнению программы полетов по расписанию с 10:00 29 июля

13:19 29.07.2025
 
© РИА Новости . Алексей Даничев / Перейти в фотобанк"Аэрофлот" объявил о планах покупки 75% акций "Трансаэро"
Аэрофлот объявил о планах покупки 75% акций Трансаэро - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
© РИА Новости . Алексей Даничев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл – РИА Новости Крым. "Аэрофлот" после сбоя информационных систем с 10:00 29 июля вернулся к выполнению программы полетов по расписанию, сообщила пресс-служба авиакомпании.
"Аэрофлот с 10:00 29 июля выполняет программу полетов в рамках расписания. На сегодняшний день к выполнению планируется 93% рейсов из Москвы и обратно по изначальному расписанию (216 парных рейсов из 233)", - говорится в сообщении.
До 10:00 компания проводила точечные отмены рейсов, далее программа собственных рейсов "Аэрофлота" стабилизировалась, отметили в пресс-службе.
За 28 июля авиакомпания выполнила около 80% рейсов из запланированной суточной программы полетов. Корректировки в расписании, включая отмены, в основном затронули рейсы из Москвы и обратно. Региональная часть программы выполнялась в полном объеме, добавили в компании.
"Онлайн-регистрация на выполняемые рейсы доступна и открывается за 24 часа до вылета. Регистрация в аэропорту работает в штатном режиме. Сайт авиакомпании работает корректно, сбоев в системе бронирования авиабилетов нет", - заверили в "Аэрофлоте".
По данным компании, обстановка в аэропорту Шереметьево спокойная.
В понедельник стало известно, что "Аэрофлот" отменил более 42 рейсов туда и обратно в связи с произошедшим сбоем в работе информационных систем. Пресс-служба "Аэрофлота" сообщила о вынужденном внесении корректировок в расписание полетов из-за сбоя.
В Генпрокуратуре России подтвердили, что сбой в работе информационной системы "Аэрофлота" возник в результате хакерской атаки. По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело.
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