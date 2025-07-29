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74 беспилотника сбили над Россией за ночь
74 беспилотника сбили над Россией за ночь - РИА Новости Крым, 29.07.2025
74 беспилотника сбили над Россией за ночь
Силы противовоздушной обороны отразили новую попытку ВСУ атаковать регионы России. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 29.07.2025
2025-07-29T07:41
2025-07-29T07:41
2025-07-29T07:43
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны отразили новую попытку ВСУ атаковать регионы России. Об этом сообщили в Минобороны.По данным военного ведомства, в ночь на вторник над пятью регионами было уничтожено 74 беспилотника.Утром врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о массированной атаке на Каменск-Шахтинск, Сальск, Волгодонск, Боковский и Тарасовский районы. При атаке погиб человек. Кроме того, в Сальске возник пожар на железнодорожной станции. По данным РЖД, в результате инцидента задерживаются девять поездов дальнего следования.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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пво, министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу, безопасность, новости сво, брянская область, ростовская область, калужская область, смоленская область, ленинградская область
74 беспилотника сбили над Россией за ночь
Над пятью регионами России уничтожены 74 беспилотника
07:41 29.07.2025 (обновлено: 07:43 29.07.2025)