Рейтинг@Mail.ru
74 беспилотника сбили над Россией за ночь - РИА Новости Крым, 29.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250729/74-bespilotnika-sbili-nad-rossiey-za-noch-1148308197.html
74 беспилотника сбили над Россией за ночь
74 беспилотника сбили над Россией за ночь - РИА Новости Крым, 29.07.2025
74 беспилотника сбили над Россией за ночь
Силы противовоздушной обороны отразили новую попытку ВСУ атаковать регионы России. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 29.07.2025
2025-07-29T07:41
2025-07-29T07:43
пво
министерство обороны рф
беспилотник (бпла, дрон)
атаки всу
безопасность
новости сво
брянская область
ростовская область
калужская область
смоленская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/0d/1145633423_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_0b1a5212438cfdec2d90fd3a1adca7fa.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны отразили новую попытку ВСУ атаковать регионы России. Об этом сообщили в Минобороны.По данным военного ведомства, в ночь на вторник над пятью регионами было уничтожено 74 беспилотника.Утром врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о массированной атаке на Каменск-Шахтинск, Сальск, Волгодонск, Боковский и Тарасовский районы. При атаке погиб человек. Кроме того, в Сальске возник пожар на железнодорожной станции. По данным РЖД, в результате инцидента задерживаются девять поездов дальнего следования.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
брянская область
ростовская область
калужская область
смоленская область
ленинградская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/0d/1145633423_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_b9045977ede154f13a7474e90f011a0d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
пво, министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу, безопасность, новости сво, брянская область, ростовская область, калужская область, смоленская область, ленинградская область
74 беспилотника сбили над Россией за ночь

Над пятью регионами России уничтожены 74 беспилотника

07:41 29.07.2025 (обновлено: 07:43 29.07.2025)
 
© ТГ-канал Сергея АксеноваРабота ПВО
Работа ПВО
© ТГ-канал Сергея Аксенова
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны отразили новую попытку ВСУ атаковать регионы России. Об этом сообщили в Минобороны.
По данным военного ведомства, в ночь на вторник над пятью регионами было уничтожено 74 беспилотника.
"️43 БПЛА уничтожено над территорией Брянской области,️ 22 – над Ростовской,️ шесть – над территорией Калужской, два– над Смоленской и один – над Ленинградской областями", - сказано в сообщении.
Утром врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о массированной атаке на Каменск-Шахтинск, Сальск, Волгодонск, Боковский и Тарасовский районы. При атаке погиб человек. Кроме того, в Сальске возник пожар на железнодорожной станции. По данным РЖД, в результате инцидента задерживаются девять поездов дальнего следования.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
ПВОМинистерство обороны РФБеспилотник (БПЛА, дрон)Атаки ВСУБезопасностьНовости СВОБрянская областьРостовская областьКалужская областьСмоленская областьЛенинградская область
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:46Отелям Анапы возместят часть затрат в связи с отменой бронирований
08:31Пожар в Кировском районе Крыма потушили на площади три гектара
08:22Айвазовский: нерадивый ученик, покоритель Парижа и "отец Феодосии"
08:07Порядка 1,5 миллиона россиян вовлечены в дропперство – депутат Госдумы
07:54ЧП в Ростовской области: движение поездов возобновили по временной схеме
07:4174 беспилотника сбили над Россией за ночь
07:31Крымский мост сейчас – обстановка к утру вторника
07:08ВСУ атаковали ж/д станцию в Ростовской области – задерживаются 9 поездов
06:38Феодосийская картинная галерея имени Айвазовского отмечает юбилей
06:04В Крым и по Крыму на автобусе: какие рейсы популярны и доступны летом
00:01+40: погода в Крыму во вторник
00:00Какой сегодня праздник: 29 июля
22:03Крымский мост: информация об очередях и времени ожидания
21:52Новый ультиматум Трампа и атака хакеров на "Аэрофлот": главное за день
21:31Машина сбила насмерть велосипедиста в Севастополе
21:16Полярные дыры появились на Солнце – с чем связано и что ждет Землю
20:52Новый законопроект о НАБУ и САП: чего на самом деле боится Зеленский
20:32Аномальная жара в Крыму – как защититься от экстремальных температур
20:11Что будет с ключевой ставкой до конца года – мнение
19:45Страшно красиво: как работают исследователи подземного мира спелеологи
Лента новостейМолния