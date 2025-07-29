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74 беспилотника сбили над Россией за ночь

74 беспилотника сбили над Россией за ночь - РИА Новости Крым, 29.07.2025

74 беспилотника сбили над Россией за ночь

Силы противовоздушной обороны отразили новую попытку ВСУ атаковать регионы России. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 29.07.2025

2025-07-29T07:41

2025-07-29T07:41

2025-07-29T07:43

пво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны отразили новую попытку ВСУ атаковать регионы России. Об этом сообщили в Минобороны.По данным военного ведомства, в ночь на вторник над пятью регионами было уничтожено 74 беспилотника.Утром врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о массированной атаке на Каменск-Шахтинск, Сальск, Волгодонск, Боковский и Тарасовский районы. При атаке погиб человек. Кроме того, в Сальске возник пожар на железнодорожной станции. По данным РЖД, в результате инцидента задерживаются девять поездов дальнего следования.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пво, министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу, безопасность, новости сво, брянская область, ростовская область, калужская область, смоленская область, ленинградская область