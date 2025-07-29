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+40: погода в Крыму во вторник - РИА Новости Крым, 28.07.2025
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+40: погода в Крыму во вторник
+40: погода в Крыму во вторник - РИА Новости Крым, 28.07.2025
+40: погода в Крыму во вторник
Во вторник на полуострове сохранится жаркая погода. Ночью без осадков, днем вероятны локальные кратковременные грозовые дожди. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 28.07.2025
2025-07-29T00:01
2025-07-28T20:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл – РИА Новости Крым. Во вторник на полуострове сохранится жаркая погода. Ночью без осадков, днем вероятны локальные кратковременные грозовые дожди. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, днем местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +22...+24 градуса, днем +37...+39.В Севастополе малооблачно. Без осадков. Ветер ночью восточный 3-8 м/с, днем южный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +22...+24, днем +33...+35 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. В ночные часы температура воздуха от +22 до +28 градусов, днем от +33 до +37.В западных, центральных, южных, восточных районах Крыма и в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность – объявлено штормовое предупреждение.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250725/anomalnaya-zhara-v-krymu-temperatura-budet-vyshe-normy-na-9-gradusov-1148221564.html
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
+40: погода в Крыму во вторник

В Крыму во вторник до +40 градусов и вероятны локальные кратковременные грозовые дожди

00:01 29.07.2025
 
© РИА Новости . Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкЖара
Жара - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
© РИА Новости . Владимир Сергеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл – РИА Новости Крым. Во вторник на полуострове сохранится жаркая погода. Ночью без осадков, днем вероятны локальные кратковременные грозовые дожди. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Ветер восточный 7-12 м/с, местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +20…+25 градусов, на южном и восточном побережье до +28, днем +32…+37 градусов, в степных и предгорных районах сильная жара +38…+40, в горах +27…+31", – сказано в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, днем местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +22...+24 градуса, днем +37...+39.
В Севастополе малооблачно. Без осадков. Ветер ночью восточный 3-8 м/с, днем южный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +22...+24, днем +33...+35 градусов.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. В ночные часы температура воздуха от +22 до +28 градусов, днем от +33 до +37.
В западных, центральных, южных, восточных районах Крыма и в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность – объявлено штормовое предупреждение.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Алушта - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
25 июля, 12:47
Аномальная жара в Крыму: температура будет выше нормы на 9 градусов
 
Погода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
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Заголовок открываемого материала
00:01+40: погода в Крыму во вторник
00:00Какой сегодня праздник: 29 июля
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