https://crimea.ria.ru/20250729/40-pogoda-v-krymu-vo-vtornik-1148262709.html

+40: погода в Крыму во вторник

+40: погода в Крыму во вторник - РИА Новости Крым, 28.07.2025

+40: погода в Крыму во вторник

Во вторник на полуострове сохранится жаркая погода. Ночью без осадков, днем вероятны локальные кратковременные грозовые дожди. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 28.07.2025

2025-07-29T00:01

2025-07-29T00:01

2025-07-28T20:01

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл – РИА Новости Крым. Во вторник на полуострове сохранится жаркая погода. Ночью без осадков, днем вероятны локальные кратковременные грозовые дожди. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, днем местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +22...+24 градуса, днем +37...+39.В Севастополе малооблачно. Без осадков. Ветер ночью восточный 3-8 м/с, днем южный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +22...+24, днем +33...+35 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. В ночные часы температура воздуха от +22 до +28 градусов, днем от +33 до +37.В западных, центральных, южных, восточных районах Крыма и в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность – объявлено штормовое предупреждение.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250725/anomalnaya-zhara-v-krymu-temperatura-budet-vyshe-normy-na-9-gradusov-1148221564.html

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феодосия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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