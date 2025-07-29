https://crimea.ria.ru/20250729/11-poezdov-zaderzhivayutsya-iz-za-ataki-bpla-v-rostovskoy-oblasti-1148315377.html

11 поездов задерживаются из-за атаки БПЛА в Ростовской области

11 поездов задерживаются из-за атаки БПЛА в Ростовской области - РИА Новости Крым, 29.07.2025

11 поездов задерживаются из-за атаки БПЛА в Ростовской области

После атаки украинских БПЛА на ж/д станцию в Ростовской области задерживаются еще два поезда. По состоянию на 9 часов утра, с задержками идут 11 поездов... РИА Новости Крым, 29.07.2025

2025-07-29T10:14

2025-07-29T10:14

2025-07-29T10:14

ростовская область

железная дорога

новости

происшествия

атаки всу

российские железные дороги (ржд)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл – РИА Новости Крым. После атаки украинских БПЛА на ж/д станцию в Ростовской области задерживаются еще два поезда. По состоянию на 9 часов утра, с задержками идут 11 поездов дальнего следования. Об этом сообщили в РЖД.К 8 часам стало известно, что движение поездов через станцию Сальск в Ростовской области восстановили по временной схеме.В пассажирской компании уточнили, что задерживаются составы, курсирующие по направлениям: Новокузнецк – Кисловодск, Екатеринбург – Адлер, Челябинск – Новороссийск, Казань – Новороссийск, Адлер – Екатеринбург, Имеретинский Курорт – Уфа, Новороссийск – Уфа, Кисловодск – Тында, Анапа – Красноярск, Имеретинский Курорт – Саратов, Адлер – Чита."Максимальное время задержки составляет до пяти часов. Сотрудники поездных бригад оказывают всестороннюю помощь и содействие пассажирам", – добавили специалисты.Пассажиры поездов дальнего следования, задерживающихся в пути более чем на четыре часа, будут обеспечены питанием, уточнили в РЖД.Атаки ВСУ на железнодорожную инфраструктуруВСУ ужесточили ночные атаки на регионы России с начала лета. Массированные налеты ударных дронов, в том числе на объекты критической инфраструктуры, особенно участились в июле.Первое ЧП, вызывавшее массовую задержку пассажирских поездов в связи с атакой украинских дронов, произошло в ночь на 19 июля в Ростовской области.Тогда обломки беспилотников повредили контактные сети на перегоне Лихая – Замчалово, в РЖД сообщили о задержке движения свыше 50 составов дальнего следования. В компании "Гранд Сервис Экспресс" уточнили, что среди них 12 поездов в Крым и из Крыма. Число составов, отстающих от графика движения, в течение суток варьировалось, время задержки составляло от 1,5-2 часов до 11-12.Спустя двое суток, ночью 21 июля, ВСУ вновь произвели массированную атаку дронов на Ростовскую область, в ходе отражения которой возник пожар на железнодорожном вокзале, что снова привело к задержке поездов на время устранения последствий ЧП.Еще две массированные ночные атаки дронов ВСУ 22 и 23 июля привели к пожарам, обошлось без инцидентов на ж/д инфраструктуре, но пострадали мирные жители, находившиеся в момент атаки на улице.А уже в ночь на 25 июля стало известно об атаке украинских дронов на жилые дома и железнодорожную станцию в Песчанокопском, здание которой, по словам врио губернатора региона Юрия Слюсаря, было повреждено взрывом. В тот же день утром в РЖД сообщили об очередной задержке поездов из-за ЧП в Ростовской области.26 июля в результате очередной массированной атаки дронов ВСУ на Ростовскую область сгорел автомобиль и погибли люди. По данным Минобороны РФ, в ту ночь только за 2,5 часа российские силы ПВО уничтожили и перехватили 12 украинских БПЛА на Крымом, Ростовской и Брянской областями, а также над Черным и Азовским морем.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский мост сейчас – затор образовался со стороны Керчи74 беспилотника сбили над Россией за ночьВ Крым и по Крыму на автобусе: какие рейсы популярны и доступны летом

ростовская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ростовская область, железная дорога, новости, происшествия, атаки всу, российские железные дороги (ржд)