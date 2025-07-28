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ВСУ атаковали Херсонскую область – погиб мирный житель - РИА Новости Крым, 28.07.2025
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ВСУ атаковали Херсонскую область – погиб мирный житель
ВСУ атаковали Херсонскую область – погиб мирный житель - РИА Новости Крым, 28.07.2025
ВСУ атаковали Херсонскую область – погиб мирный житель
Из-за обстрелов ВСУ в Херсонской области погиб мирный житель, еще один получил ранения за минувшие сутки. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости Крым, 28.07.2025
2025-07-28T10:59
2025-07-28T10:59
владимир сальдо
херсонская область
обстрелы всу
атаки всу
новости сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. Из-за обстрелов ВСУ в Херсонской области погиб мирный житель, еще один получил ранения за минувшие сутки. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.Сальдо добавил, что в селе Раденск повреждено административное здание. В селе Памятное сгорел нежилой дом и хозпостройки. Лесные пожары зафиксированы в Голопристанском и Алешкинском округах. Общая площадь возгорания – более 5 га. Все очаги потушены, уточнил губернатор."Также враг обстрелял Каховку, Абрикосовку, Васильевку, Григорьевку, Днепряны, Малую Лепетиху и Старую Маячку", – уточнил Владимир Сальдо.Также в понедельник утром в Минобороны России сообщили, что семь украинских БПЛА сбили в ночь 28 июля над четырьмя регионами РФ. По данным ведомства, четыре дрона были уничтожены над Ростовской областью и по одному над Орловской, Калужской и Брянской областями.Кроме того, накануне сообщалось, что украинский БПЛА атаковал автомобиль в Ростовской области, погибли два человека.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский поставил задачу применять не менее тысячи беспилотников в суткиВСУ обстреливают Энергодар из артиллерии – есть погибшиеБолее 770 человек погибли в России от атак боевиков ВСУ
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РИА Новости Крым
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владимир сальдо, херсонская область, обстрелы всу, атаки всу, новости сво, новости
ВСУ атаковали Херсонскую область – погиб мирный житель

В Херсонской области из-за атак ВСУ один мужчина погиб и один получил ранения – Сальдо

10:59 28.07.2025
 
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира СальдоОбстрелы ВСУ Херсонской области
Обстрелы ВСУ Херсонской области
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. Из-за обстрелов ВСУ в Херсонской области погиб мирный житель, еще один получил ранения за минувшие сутки. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
"Террористический удар по Алешкам привел к гибели мирного жителя. В Новой Каховке пострадал мужчина 1967 года рождения", – написал он в своем Telegram-канале.
Сальдо добавил, что в селе Раденск повреждено административное здание. В селе Памятное сгорел нежилой дом и хозпостройки. Лесные пожары зафиксированы в Голопристанском и Алешкинском округах. Общая площадь возгорания – более 5 га. Все очаги потушены, уточнил губернатор.
"Также враг обстрелял Каховку, Абрикосовку, Васильевку, Григорьевку, Днепряны, Малую Лепетиху и Старую Маячку", – уточнил Владимир Сальдо.
Также в понедельник утром в Минобороны России сообщили, что семь украинских БПЛА сбили в ночь 28 июля над четырьмя регионами РФ. По данным ведомства, четыре дрона были уничтожены над Ростовской областью и по одному над Орловской, Калужской и Брянской областями.
Кроме того, накануне сообщалось, что украинский БПЛА атаковал автомобиль в Ростовской области, погибли два человека.
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