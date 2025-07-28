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ВСУ атаковали Херсонскую область – погиб мирный житель

ВСУ атаковали Херсонскую область – погиб мирный житель - РИА Новости Крым, 28.07.2025

ВСУ атаковали Херсонскую область – погиб мирный житель

Из-за обстрелов ВСУ в Херсонской области погиб мирный житель, еще один получил ранения за минувшие сутки. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости Крым, 28.07.2025

2025-07-28T10:59

2025-07-28T10:59

2025-07-28T10:59

владимир сальдо

херсонская область

обстрелы всу

атаки всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. Из-за обстрелов ВСУ в Херсонской области погиб мирный житель, еще один получил ранения за минувшие сутки. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.Сальдо добавил, что в селе Раденск повреждено административное здание. В селе Памятное сгорел нежилой дом и хозпостройки. Лесные пожары зафиксированы в Голопристанском и Алешкинском округах. Общая площадь возгорания – более 5 га. Все очаги потушены, уточнил губернатор."Также враг обстрелял Каховку, Абрикосовку, Васильевку, Григорьевку, Днепряны, Малую Лепетиху и Старую Маячку", – уточнил Владимир Сальдо.Также в понедельник утром в Минобороны России сообщили, что семь украинских БПЛА сбили в ночь 28 июля над четырьмя регионами РФ. По данным ведомства, четыре дрона были уничтожены над Ростовской областью и по одному над Орловской, Калужской и Брянской областями.Кроме того, накануне сообщалось, что украинский БПЛА атаковал автомобиль в Ростовской области, погибли два человека.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский поставил задачу применять не менее тысячи беспилотников в суткиВСУ обстреливают Энергодар из артиллерии – есть погибшиеБолее 770 человек погибли в России от атак боевиков ВСУ

херсонская область

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир сальдо, херсонская область, обстрелы всу, атаки всу, новости сво, новости