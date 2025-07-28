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ВСУ атаковали дронами четыре российских региона
ВСУ атаковали дронами четыре российских региона - РИА Новости Крым, 28.07.2025
ВСУ атаковали дронами четыре российских региона
Семь украинских беспилотников сбили в ночь на понедельник над четырьмя регионами РФ. Об этом сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 28.07.2025
2025-07-28T07:53
2025-07-28T07:53
2025-07-28T07:53
атаки всу
беспилотник (бпла, дрон)
новости сво
ростовская область
юрий слюсарь
пво
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл - РИА Новости Крым. Семь украинских беспилотников сбили в ночь на понедельник над четырьмя регионами РФ. Об этом сообщили в Минобороны России.По данным ведомства, четыре дрона были уничтожены над Ростовской областью и по одному над Орловской, Калужской и Брянской областями.Как сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь, ВСУ пытались атаковать беспилотниками Каменск-Шахтинский, Новошахтинск и Красносулинский район.Накануне днем российская ПВО ликвидировала над регионами России и Азовским морем 72 украинских беспилотника. Как сообщили в российском военном ведомстве, наибольшее количество было ликвидировано над территорией Ленинградской области – 51 беспилотник. На пожаре, возникшем после падения обломков БПЛА, погиб мужчина. Еще три человека обратились за медицинской помощью с ушибами и порезами от осколков.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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атаки всу, беспилотник (бпла, дрон), новости сво, ростовская область, юрий слюсарь, пво, новости
ВСУ атаковали дронами четыре российских региона
Семь беспилотников ВСУ сбили над четырьмя российскими регионами