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В Севастополе подешевели рыба и свежие овощи - РИА Новости Крым, 28.07.2025
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В Севастополе подешевели рыба и свежие овощи
В Севастополе подешевели рыба и свежие овощи - РИА Новости Крым, 28.07.2025
В Севастополе подешевели рыба и свежие овощи
В Севастополе снизились цены на рыбу и свежие овощи, но при этом подорожала охлажденная курица. Об этом сообщает пресс-служба правительства города. РИА Новости Крым, 28.07.2025
2025-07-28T18:49
2025-07-28T09:49
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе снизились цены на рыбу и свежие овощи, но при этом подорожала охлажденная курица. Об этом сообщает пресс-служба правительства города.По данным правительства, зафиксирован незначительный рост стоимости охлажденной и мороженной курицы, также подорожали яйца и огурцы, что специалисты связывают с жаркой погодой. Товарный запас на потребительском рынке города достаточен, предприятия торговли работают без перебоев и соблюдают меморандумы о предельной торговой наценке на товары социально значимой группы, перечень которых в этом году расширен с 23 до 46 наименований, уточнили в пресс-службе.Как сообщалось, недельное снижение общего уровня цен на товары и услуги (дефляцию) с 15 по 21 июля впервые в текущем году зафиксировал Росстат. Показатель составил 0,05%.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Летний суп: сколько стоит приготовить окрошку в КрымуЧто ждет экономику России – прогноз ЦентробанкаРост тарифов на ЖКХ – мнение крымчан
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РИА Новости Крым
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В Севастополе подешевели рыба и свежие овощи

В Севастополе подешевели мороженая рыба и свежие овощи

18:49 28.07.2025
 
© РИА Новости КрымСимферопольский с/х рынок "Привоз"
Симферопольский с/х рынок Привоз - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе снизились цены на рыбу и свежие овощи, но при этом подорожала охлажденная курица. Об этом сообщает пресс-служба правительства города.
"Специалисты департамента сельского хозяйства и потребительского рынка отметили тенденцию к снижению стоимости на мороженую неразделанную рыбу, свежие помидоры, картофель, белокочанную капусту, репчатый лук и морковь", – сказано в сообщении.
По данным правительства, зафиксирован незначительный рост стоимости охлажденной и мороженной курицы, также подорожали яйца и огурцы, что специалисты связывают с жаркой погодой.
Товарный запас на потребительском рынке города достаточен, предприятия торговли работают без перебоев и соблюдают меморандумы о предельной торговой наценке на товары социально значимой группы, перечень которых в этом году расширен с 23 до 46 наименований, уточнили в пресс-службе.
"Участники соглашения добровольно устанавливают минимальную или нулевую торговую наценку от 0% до15% на перечень социально значимых товаров. Теперь он включает не только продукты питания, но и детское питание, зубную пасту, средства гигиены и бытовой химии. Число торговых точек, участвующих в программе, увеличилось до 109", – отметили в правительстве.
Как сообщалось, недельное снижение общего уровня цен на товары и услуги (дефляцию) с 15 по 21 июля впервые в текущем году зафиксировал Росстат. Показатель составил 0,05%.
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