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В Севастополе подешевели рыба и свежие овощи

В Севастополе подешевели рыба и свежие овощи - РИА Новости Крым, 28.07.2025

В Севастополе подешевели рыба и свежие овощи

В Севастополе снизились цены на рыбу и свежие овощи, но при этом подорожала охлажденная курица. Об этом сообщает пресс-служба правительства города. РИА Новости Крым, 28.07.2025

2025-07-28T18:49

2025-07-28T18:49

2025-07-28T09:49

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе снизились цены на рыбу и свежие овощи, но при этом подорожала охлажденная курица. Об этом сообщает пресс-служба правительства города.По данным правительства, зафиксирован незначительный рост стоимости охлажденной и мороженной курицы, также подорожали яйца и огурцы, что специалисты связывают с жаркой погодой. Товарный запас на потребительском рынке города достаточен, предприятия торговли работают без перебоев и соблюдают меморандумы о предельной торговой наценке на товары социально значимой группы, перечень которых в этом году расширен с 23 до 46 наименований, уточнили в пресс-службе.Как сообщалось, недельное снижение общего уровня цен на товары и услуги (дефляцию) с 15 по 21 июля впервые в текущем году зафиксировал Росстат. Показатель составил 0,05%.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Летний суп: сколько стоит приготовить окрошку в КрымуЧто ждет экономику России – прогноз ЦентробанкаРост тарифов на ЖКХ – мнение крымчан

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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