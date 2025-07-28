https://crimea.ria.ru/20250728/tri-agenta-kieva-planirovali-diversii-na-kubani-1148287407.html

Три агента Киева планировали диверсии на Кубани

Три агента Киева планировали диверсии на Кубани - РИА Новости Крым, 28.07.2025

Три агента Киева планировали диверсии на Кубани

Силовики задержали трех украинских агентов, которые планировали поджечь объекты транспорта и связи на Кубани. Об этом сообщает в понедельник РИА Новости со... РИА Новости Крым, 28.07.2025

2025-07-28T10:07

2025-07-28T10:07

2025-07-28T10:07

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

диверсия

краснодарский край

кубань

новости

украина

видео

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/1c/1148287544_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_0e5425d65bf5fb53290e29ab13a057d5.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. Силовики задержали трех украинских агентов, которые планировали поджечь объекты транспорта и связи на Кубани. Об этом сообщает в понедельник РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.По данным ведомства, фигуранты вступили в переписку с куратором по поиску нелегального заработка и по его поручению пытались поджечь релейный шкаф на участке пассажирских железнодорожных перевозок. Злоумышленников установили по горячим следам, в ходе их разработки стали также известны их планы по поджогу объекта одного из российских сотовых операторов. Уголовные дела возбуждены по статьям о теракте и покушении на диверсию.В ФСБ России напоминают об активной работе спецслужб Украины в соцсетях и мессенджерах для вовлечения россиян в противоправную деятельность.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанин объявлен в международный розыск за призывы к убийству русскихСнял антироссийский фильм: в Крыму задержан член террористической группыФСБ предотвратила теракт на Кубани

краснодарский край

кубань

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Показания подозреваемых в подготовке к теракту на объектах транспорта на Кубани В полиции сообщили, что задержанные на Кубани слегка повредили 2 релейных шкафа возле станции Варениковская. Инцидент не вызвал нарушений в графике движения составов. Злоумышленники арестованы. 2025-07-28T10:07 true PT0M48S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), диверсия, краснодарский край, кубань, новости, украина, видео, видео