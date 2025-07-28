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Три агента Киева планировали диверсии на Кубани - РИА Новости Крым, 28.07.2025
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Три агента Киева планировали диверсии на Кубани
Три агента Киева планировали диверсии на Кубани - РИА Новости Крым, 28.07.2025
Три агента Киева планировали диверсии на Кубани
Силовики задержали трех украинских агентов, которые планировали поджечь объекты транспорта и связи на Кубани. Об этом сообщает в понедельник РИА Новости со... РИА Новости Крым, 28.07.2025
2025-07-28T10:07
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
диверсия
краснодарский край
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новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. Силовики задержали трех украинских агентов, которые планировали поджечь объекты транспорта и связи на Кубани. Об этом сообщает в понедельник РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.По данным ведомства, фигуранты вступили в переписку с куратором по поиску нелегального заработка и по его поручению пытались поджечь релейный шкаф на участке пассажирских железнодорожных перевозок. Злоумышленников установили по горячим следам, в ходе их разработки стали также известны их планы по поджогу объекта одного из российских сотовых операторов. Уголовные дела возбуждены по статьям о теракте и покушении на диверсию.В ФСБ России напоминают об активной работе спецслужб Украины в соцсетях и мессенджерах для вовлечения россиян в противоправную деятельность.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанин объявлен в международный розыск за призывы к убийству русскихСнял антироссийский фильм: в Крыму задержан член террористической группыФСБ предотвратила теракт на Кубани
краснодарский край
кубань
украина
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96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
Показания подозреваемых в подготовке к теракту на объектах транспорта на Кубани
В полиции сообщили, что задержанные на Кубани слегка повредили 2 релейных шкафа возле станции Варениковская. Инцидент не вызвал нарушений в графике движения составов. Злоумышленники арестованы.
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), диверсия, краснодарский край, кубань, новости, украина, видео, видео
Три агента Киева планировали диверсии на Кубани
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. Силовики задержали трех украинских агентов, которые планировали поджечь объекты транспорта и связи на Кубани. Об этом сообщает в понедельник РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.
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Три агента Киева планировали диверсии на Кубани

Три агента Киева ответят за попытку поджечь объекты транспорта и связи на Кубани

10:07 28.07.2025
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. Силовики задержали трех украинских агентов, которые планировали поджечь объекты транспорта и связи на Кубани. Об этом сообщает в понедельник РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.
"В Краснодарском крае пресечена деятельность двух граждан РФ, 1992 и 1996 годов рождения, а также выходца одного из государств Центральной Азии, 1998 года рождения, планировавших поджоги объектов транспорта и связи на территории региона по заданию украинских спецслужб", – сообщили в ФСБ.
По данным ведомства, фигуранты вступили в переписку с куратором по поиску нелегального заработка и по его поручению пытались поджечь релейный шкаф на участке пассажирских железнодорожных перевозок. Злоумышленников установили по горячим следам, в ходе их разработки стали также известны их планы по поджогу объекта одного из российских сотовых операторов. Уголовные дела возбуждены по статьям о теракте и покушении на диверсию.
В ФСБ России напоминают об активной работе спецслужб Украины в соцсетях и мессенджерах для вовлечения россиян в противоправную деятельность.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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