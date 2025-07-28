https://crimea.ria.ru/20250728/tramp-khochet-sokratit-otvedennye-na-uregulirovanie-po-ukraine-50-dney-1148295884.html

Трамп хочет сократить отведенные на урегулирование по Украине 50 дней

Трамп хочет сократить отведенные на урегулирование по Украине 50 дней - РИА Новости Крым, 28.07.2025

Трамп хочет сократить отведенные на урегулирование по Украине 50 дней

50-дневный срок, "отведенный" на достижение перемирия на Украине, будет сокращен. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп в понедельник журналистам в РИА Новости Крым, 28.07.2025

2025-07-28T15:30

2025-07-28T15:30

2025-07-28T15:41

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политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. 50-дневный срок, "отведенный" на достижение перемирия на Украине, будет сокращен. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп в понедельник журналистам в Шотландии в преддверии встречи с премьер-министром Великобритании Стармером.14 июля президент США Дональд Трамп заявил о договоренностях с Европой о поставках вооружений Киеву (в том числе комплексов Patriot и ракет для них), и пригрозил ввести вторичные пошлины в размере 100% против России, если в течение 50 дней достичь прогресса в урегулировании конфликта на Украине не удастся.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москве требуется время для анализа новых заявлений американского лидера.Как отметил глава МИД РФ Сергей Лавров, Москва хотела бы понять, что стоит за заявлением президента США Дональда Трампа о 50 днях, отведенных на урегулирование украинского конфликта.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зачем Трамп "дал" России 50 дней на завершение украинского конфликтаЭксперт назвал причину "неровной риторики" Трампа в отношении РоссииЧего добивается Трамп конфликтом на Украине и почему Старая Европа против

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, новости, россия, переговоры, сша, политика, украина