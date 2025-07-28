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Сколько пассажиров прибывают в Крым летом на поездах ежедневно

Сколько пассажиров прибывают в Крым летом на поездах ежедневно - РИА Новости Крым, 28.07.2025

Сколько пассажиров прибывают в Крым летом на поездах ежедневно

С начала летнего сезона пассажиропоток на поездах Крымской железной дороги увеличился на 7% по сравнению с 2024 годом. Ежедневно в республику прибывает до 10... РИА Новости Крым, 28.07.2025

2025-07-28T07:18

2025-07-28T07:18

2025-07-28T07:18

радио "спутник в крыму"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. С начала летнего сезона пассажиропоток на поездах Крымской железной дороги увеличился на 7% по сравнению с 2024 годом. Ежедневно в республику прибывает до 10 тысяч пассажиров. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала руководитель Центра обслуживания пассажиров Крымской железной дороги (КЖД) Виктория Савчук.По словам Савчук, Крымская железная дорога в нынешних условиях востребована как никогда.Так, с начала 2025 года поезда дальнего следования "Таврия" перевезли в Крым и обратно 1 миллион 849 тысяч 652 пассажира, что на 5% больше, чем за аналогичный период в прошлом году, сказала Савчук."И у нас в летний период добавляются составы, новые направления, увеличивается число вагонов и растет пассажиропоток. Он увеличился на 7% по сравнению с 2024 годом", – добавила она.В том числе с мая по июль 2025 года поезда КЖД перевезли 35 тысяч 745 детей в составе организованных групп и 10 785 маломобильных граждан, которые едут на оздоровление в лагеря и санатории, отметила гостья эфира. По словам Савчук, количество таких пассажиров с начала летнего сезона увеличилось на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года."Сотрудники КЖД оказывают таким пассажирам всю необходимую помощь при посадке и высадке", – подчеркнула Савчук.Летом в пик сезона с континентальной части России в Крым ежедневно прибывает от 11 до 15 поездов, в которых от 8,5 до 10 тысяч пассажиров, сказала Савчук.По ее словам, поезда "Таврия" дальнего следования проходят более половины российских регионов – это 46 субъектов, 200 станций. "Соответственно, с этих станций можно добраться в Крым прямыми рейсами", – подчеркнула руководитель Центра обслуживания пассажиров.Наибольший спрос на поезда из Симферополя в Москву, Санкт-Петербург, Адлер и обратно – это более загруженные маршруты, отметила она."Из Москвы в Крым курсирует восемь поездов, в том числе пять ежедневно. Из Санкт-Петербурга три поезда, в том числе два ежедневно. Еще 10 поездов – из других регионов", – перечислила Савчук.Кроме того, к регулярным поездам на Омск, Пермь, Адлер, Кисловодск традиционно добавляются сезонные летние на Мурманск, Челябинск, Смоленск, Волгоград, добавила она.А в нынешнем году назначены еще и новые маршруты до Владикавказа и Таганрога – этим летом по ним курсирует 21 поезд, это 49 составов, уточнила руководитель Центра обслуживания пассажиров.Ранее в пресс-службе железнодорожного перевозчика "Гранд Сервис Экспресс" сообщили, что крымские поезда "Таврия" перевезли за 2024 год более 5 миллионов пассажиров.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму назвали самые популярные направления для внутреннего туризмаРасписание движения поездов "Таврия" изменится из-за ремонтаКрым упирается в "ж/д потолок": как расширить провозные мощности

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, крымская железная дорога (кжд), курортный сезон, поезд, железная дорога, новости крыма, поезд "таврия"