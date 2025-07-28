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Шесть населенных пунктов Крыма остались без света из-за аварий - РИА Новости Крым, 28.07.2025
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Шесть населенных пунктов Крыма остались без света из-за аварий
Шесть населенных пунктов Крыма остались без света из-за аварий - РИА Новости Крым, 28.07.2025
Шесть населенных пунктов Крыма остались без света из-за аварий
Шесть населенных пунктов Симферопольского и Черноморского районов в понедельник остались без света из-за аварий. Об этом сообщили в пресс-службе "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 28.07.2025
2025-07-28T11:19
2025-07-28T11:19
крым
черноморский район
симферопольский район
отключение электроэнергии в крыму
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. Шесть населенных пунктов Симферопольского и Черноморского районов в понедельник остались без света из-за аварий. Об этом сообщили в пресс-службе "Крымэнерго".Кроме того, в Черноморском районе из-за аварии на линии электропередач обесточены абоненты населенных пунктов Кировское, Задорное, Далекое и Зоряное.Ранее крымчан предупредили, что девяти микрорайонам Керчи в понедельник ограничат водоснабжение почти на два дня из-за проведения работ по реконструкции разводящих сетей. А во вторник в городе-герое из-за ремонтных работ временно отключат газоснабжение.Ранее стало известно, что в Коктебеле запустили важный энергетический центр для снабжения электроэнергией восточного Крыма – питающую подстанцию 110 кВ. Она обеспечит энергоснабжением потребителей курортного поселка, а также будет питать ближайшие населенные пункты.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму в этом году заменят порядка 200 трансформаторных подстанцийОбъекты "Крымэнерго" передали в федеральную собственность200 новых энергоузлов появятся в Крыму в 2025 году
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крым, черноморский район, симферопольский район, отключение электроэнергии в крыму, новости крыма
Шесть населенных пунктов Крыма остались без света из-за аварий

В Крыму обесточены села Симферопольского и Черноморского районов – "Крымэнерго"

11:19 28.07.2025
 
© Администрация СимферополяРабота по замене ламп
Работа по замене ламп
© Администрация Симферополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. Шесть населенных пунктов Симферопольского и Черноморского районов в понедельник остались без света из-за аварий. Об этом сообщили в пресс-службе "Крымэнерго".
"Из-за аварийного отключения без энергоснабжения остались поселок Гресовский и садоводческое товарищество "Энергетик" под Симферополем", – сказано в сообщении.
Кроме того, в Черноморском районе из-за аварии на линии электропередач обесточены абоненты населенных пунктов Кировское, Задорное, Далекое и Зоряное.
"Планируемое время восстановления электроснабжения – три часа", – уточнили в "Крымэнерго".
Ранее крымчан предупредили, что девяти микрорайонам Керчи в понедельник ограничат водоснабжение почти на два дня из-за проведения работ по реконструкции разводящих сетей. А во вторник в городе-герое из-за ремонтных работ временно отключат газоснабжение.
Ранее стало известно, что в Коктебеле запустили важный энергетический центр для снабжения электроэнергией восточного Крыма – питающую подстанцию 110 кВ. Она обеспечит энергоснабжением потребителей курортного поселка, а также будет питать ближайшие населенные пункты.
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КрымЧерноморский районСимферопольский районОтключение электроэнергии в КрымуНовости Крыма
 
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