https://crimea.ria.ru/20250728/shest-naselennykh-punktov-kryma-ostalis-bez-sveta-iz-za-avariy-1148288727.html

Шесть населенных пунктов Крыма остались без света из-за аварий

Шесть населенных пунктов Крыма остались без света из-за аварий - РИА Новости Крым, 28.07.2025

Шесть населенных пунктов Крыма остались без света из-за аварий

Шесть населенных пунктов Симферопольского и Черноморского районов в понедельник остались без света из-за аварий. Об этом сообщили в пресс-службе "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 28.07.2025

2025-07-28T11:19

2025-07-28T11:19

2025-07-28T11:19

крым

черноморский район

симферопольский район

отключение электроэнергии в крыму

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/03/1145420116_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_4306383bb34595078b0fefa03f0cfe10.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. Шесть населенных пунктов Симферопольского и Черноморского районов в понедельник остались без света из-за аварий. Об этом сообщили в пресс-службе "Крымэнерго".Кроме того, в Черноморском районе из-за аварии на линии электропередач обесточены абоненты населенных пунктов Кировское, Задорное, Далекое и Зоряное.Ранее крымчан предупредили, что девяти микрорайонам Керчи в понедельник ограничат водоснабжение почти на два дня из-за проведения работ по реконструкции разводящих сетей. А во вторник в городе-герое из-за ремонтных работ временно отключат газоснабжение.Ранее стало известно, что в Коктебеле запустили важный энергетический центр для снабжения электроэнергией восточного Крыма – питающую подстанцию 110 кВ. Она обеспечит энергоснабжением потребителей курортного поселка, а также будет питать ближайшие населенные пункты.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму в этом году заменят порядка 200 трансформаторных подстанцийОбъекты "Крымэнерго" передали в федеральную собственность200 новых энергоузлов появятся в Крыму в 2025 году

крым

черноморский район

симферопольский район

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, черноморский район, симферопольский район, отключение электроэнергии в крыму, новости крыма