https://crimea.ria.ru/20250728/sevastopolets-planiroval-sbyt-10-kilogrammov-amfetamina-1148296296.html

Севастополец планировал сбыть 10 килограммов амфетамина

Севастополец планировал сбыть 10 килограммов амфетамина - РИА Новости Крым, 28.07.2025

Севастополец планировал сбыть 10 килограммов амфетамина

В Севастополе к 7 годам колонии строгого режима приговорили мужчину за попытку сбыта наркотиков в особо крупном размере – 10 килограммов амфетамина. Об этом... РИА Новости Крым, 28.07.2025

2025-07-28T16:07

2025-07-28T16:07

2025-07-28T16:07

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе к 7 годам колонии строгого режима приговорили мужчину за попытку сбыта наркотиков в особо крупном размере – 10 килограммов амфетамина. Об этом сообщили в городской прокуратуре.По информации надзорного ведомства, подсудимый 1996 года рождения с целью получения заработка вступил в сговор со своими знакомыми и намеревался поднять из тайника-закладки в районе села Верхнесадовое около 10 килограммов психотропного вещества амфетамин, которое планировал расфасовать и разложить в тайники для последующих потребителей.Ранее приговором Нахимовского районного суда Севастополя, вступившим в законную силу, один из участников указанной преступной группы за аналогичное преступление приговорен к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. В отношении другого участника преступной группы уголовное дело прекращено в связи со смертью, добавили в прокуратуре Севастополя.Ранее сообщалось, что прокуратура Ленинского района Севастополя направила в суд уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков. В апреле 2024 года, имея сведения о преступной деятельности молодого человека, сотрудники полиции провели у него дома осмотр, в ходе которого изъяли мобильный телефон с координатами расположения оборудованных им "закладок". При обследовании участков местности в соответствии с данными координатами изъято 16 свертков с наркотическим средством мефедрон.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчане выращивали плантации марихуаны в арендованном доме 20 лет за 20 граммов: житель Кубани заказал нарко-посылку из НидерландовВ Симферополе задержали "закладчицу" с метадоном

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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