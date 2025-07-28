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Севастополец планировал сбыть 10 килограммов амфетамина - РИА Новости Крым, 28.07.2025
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Севастополец планировал сбыть 10 килограммов амфетамина
Севастополец планировал сбыть 10 килограммов амфетамина - РИА Новости Крым, 28.07.2025
Севастополец планировал сбыть 10 килограммов амфетамина
В Севастополе к 7 годам колонии строгого режима приговорили мужчину за попытку сбыта наркотиков в особо крупном размере – 10 килограммов амфетамина. Об этом... РИА Новости Крым, 28.07.2025
2025-07-28T16:07
2025-07-28T16:07
севастополь
новости севастополя
прокуратура города севастополя
происшествия
наркотики
суд
приговор
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе к 7 годам колонии строгого режима приговорили мужчину за попытку сбыта наркотиков в особо крупном размере – 10 килограммов амфетамина. Об этом сообщили в городской прокуратуре.По информации надзорного ведомства, подсудимый 1996 года рождения с целью получения заработка вступил в сговор со своими знакомыми и намеревался поднять из тайника-закладки в районе села Верхнесадовое около 10 килограммов психотропного вещества амфетамин, которое планировал расфасовать и разложить в тайники для последующих потребителей.Ранее приговором Нахимовского районного суда Севастополя, вступившим в законную силу, один из участников указанной преступной группы за аналогичное преступление приговорен к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. В отношении другого участника преступной группы уголовное дело прекращено в связи со смертью, добавили в прокуратуре Севастополя.Ранее сообщалось, что прокуратура Ленинского района Севастополя направила в суд уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков. В апреле 2024 года, имея сведения о преступной деятельности молодого человека, сотрудники полиции провели у него дома осмотр, в ходе которого изъяли мобильный телефон с координатами расположения оборудованных им "закладок". При обследовании участков местности в соответствии с данными координатами изъято 16 свертков с наркотическим средством мефедрон.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчане выращивали плантации марихуаны в арендованном доме 20 лет за 20 граммов: житель Кубани заказал нарко-посылку из НидерландовВ Симферополе задержали "закладчицу" с метадоном
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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севастополь, новости севастополя, прокуратура города севастополя, происшествия, наркотики, суд, приговор
Севастополец планировал сбыть 10 килограммов амфетамина

За попытку сбыта 10 килограммов амфетамина в Севастополе мужчину приговорили к 7 годам

16:07 28.07.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКолючая проволока в исправительном учреждении
Колючая проволока в исправительном учреждении - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе к 7 годам колонии строгого режима приговорили мужчину за попытку сбыта наркотиков в особо крупном размере – 10 килограммов амфетамина. Об этом сообщили в городской прокуратуре.
По информации надзорного ведомства, подсудимый 1996 года рождения с целью получения заработка вступил в сговор со своими знакомыми и намеревался поднять из тайника-закладки в районе села Верхнесадовое около 10 килограммов психотропного вещества амфетамин, которое планировал расфасовать и разложить в тайники для последующих потребителей.
"Коллегия присяжных заседателей пришла к выводу о том, что злоумышленник не заслуживает снисхождения за совершенное деяние. Суд приговорил обвиняемого к лишению свободы сроком на 7 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Приговор в силу не вступил", – уточнили в надзорном ведомстве.
Ранее приговором Нахимовского районного суда Севастополя, вступившим в законную силу, один из участников указанной преступной группы за аналогичное преступление приговорен к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. В отношении другого участника преступной группы уголовное дело прекращено в связи со смертью, добавили в прокуратуре Севастополя.
Ранее сообщалось, что прокуратура Ленинского района Севастополя направила в суд уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков. В апреле 2024 года, имея сведения о преступной деятельности молодого человека, сотрудники полиции провели у него дома осмотр, в ходе которого изъяли мобильный телефон с координатами расположения оборудованных им "закладок". При обследовании участков местности в соответствии с данными координатами изъято 16 свертков с наркотическим средством мефедрон.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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СевастопольНовости СевастополяПрокуратура города СевастополяПроисшествиянаркотикиСудПриговор
 
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