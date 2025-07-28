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Рухнувшая многоэтажка в Астрахани была признана аварийной

Рухнувшая многоэтажка в Астрахани была признана аварийной - РИА Новости Крым, 28.07.2025

Рухнувшая многоэтажка в Астрахани была признана аварийной

Обрушившаяся многоэтажка в Астрахани была признана аварийной и частично расселена ранее. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин по итогам заседания... РИА Новости Крым, 28.07.2025

2025-07-28T13:52

2025-07-28T13:52

2025-07-28T13:52

астрахань

происшествия

новости

игорь бабушкин

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. Обрушившаяся многоэтажка в Астрахани была признана аварийной и частично расселена ранее. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин по итогам заседания созданного на месте ЧП оперативного шатба.По его словам, сейчас в школе №8 развернут пункт временного размещения, на месте работают психологи, спасатели продолжают разбор завалов, правоохранительные органы и прокуратура проведут проверку."Пострадавших нет. Один житель дома - маломобильный из соседнего подъезда - госпитализирован из-за стресса. Вопрос компенсаций при утрате жилья уже прорабатывается. Поставил задачу ответственным, проверить целостность всех близлежащих домов", - уточнил глава региона.При этом в МЧС ранее сообщали о трех пострадавших из-за ЧП. 15 человек были эвакуированы. Часть подъезда многоквартирного дома обрушилась в Астрахани утром в понедельник.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Увеличилось число погибших в результате взрыва газа в СаратовеРежим ЧС введен в Саратове после взрыва газа в многоэтажкеВзрыв в многоэтажке в центре Курска – что известно

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

астрахань, происшествия, новости, игорь бабушкин, россия