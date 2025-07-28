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Рухнувшая многоэтажка в Астрахани была признана аварийной - РИА Новости Крым, 28.07.2025
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Рухнувшая многоэтажка в Астрахани была признана аварийной
Рухнувшая многоэтажка в Астрахани была признана аварийной - РИА Новости Крым, 28.07.2025
Рухнувшая многоэтажка в Астрахани была признана аварийной
Обрушившаяся многоэтажка в Астрахани была признана аварийной и частично расселена ранее. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин по итогам заседания... РИА Новости Крым, 28.07.2025
2025-07-28T13:52
2025-07-28T13:52
астрахань
происшествия
новости
игорь бабушкин
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. Обрушившаяся многоэтажка в Астрахани была признана аварийной и частично расселена ранее. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин по итогам заседания созданного на месте ЧП оперативного шатба.По его словам, сейчас в школе №8 развернут пункт временного размещения, на месте работают психологи, спасатели продолжают разбор завалов, правоохранительные органы и прокуратура проведут проверку."Пострадавших нет. Один житель дома - маломобильный из соседнего подъезда - госпитализирован из-за стресса. Вопрос компенсаций при утрате жилья уже прорабатывается. Поставил задачу ответственным, проверить целостность всех близлежащих домов", - уточнил глава региона.При этом в МЧС ранее сообщали о трех пострадавших из-за ЧП. 15 человек были эвакуированы. Часть подъезда многоквартирного дома обрушилась в Астрахани утром в понедельник.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Увеличилось число погибших в результате взрыва газа в СаратовеРежим ЧС введен в Саратове после взрыва газа в многоэтажкеВзрыв в многоэтажке в центре Курска – что известно
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астрахань, происшествия, новости, игорь бабушкин, россия
Рухнувшая многоэтажка в Астрахани была признана аварийной

Частично обрушившаяся многоэтажка в Астрахани была признана аварийной – власти

13:52 28.07.2025
 
© Telegram Игорь БабушкинРухнувшая многоэтажка в Астрахани была признана аварийной
Рухнувшая многоэтажка в Астрахани была признана аварийной
© Telegram Игорь Бабушкин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. Обрушившаяся многоэтажка в Астрахани была признана аварийной и частично расселена ранее. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин по итогам заседания созданного на месте ЧП оперативного шатба.
"Данный дом был признан аварийным. Из 131 помещения 94 расселены. Остальные расселялись в данный момент", – проинформировал Бабушкин.
По его словам, сейчас в школе №8 развернут пункт временного размещения, на месте работают психологи, спасатели продолжают разбор завалов, правоохранительные органы и прокуратура проведут проверку.
"Пострадавших нет. Один житель дома - маломобильный из соседнего подъезда - госпитализирован из-за стресса. Вопрос компенсаций при утрате жилья уже прорабатывается. Поставил задачу ответственным, проверить целостность всех близлежащих домов", - уточнил глава региона.
При этом в МЧС ранее сообщали о трех пострадавших из-за ЧП. 15 человек были эвакуированы. Часть подъезда многоквартирного дома обрушилась в Астрахани утром в понедельник.
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АстраханьПроисшествияНовостиИгорь БабушкинРоссия
 
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12:55Обрушение части жилого дома в Астрахани – что известно к этому часу
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