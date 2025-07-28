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Роспотребнадзор оценил качество морской воды у берегов Крыма - РИА Новости Крым, 28.07.2025
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Роспотребнадзор оценил качество морской воды у берегов Крыма
Роспотребнадзор оценил качество морской воды у берегов Крыма - РИА Новости Крым, 28.07.2025
Роспотребнадзор оценил качество морской воды у берегов Крыма
Специалисты Роспотребнадзора исследовали 3797 проб морской воды на микробиологические показатели и 4467 проб на санитарно-химические показатели, выявлены... РИА Новости Крым, 28.07.2025
2025-07-28T10:11
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. Специалисты Роспотребнадзора исследовали 3797 проб морской воды на микробиологические показатели и 4467 проб на санитарно-химические показатели, выявлены незначительные отклонения. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Кроме того, для мониторинга состояния почвы в зонах рекреации исследовано 269 проб на микробиологические показатели, 360 проб на паразитологические показатели и 2327 проб на санитарно-химические показатели. По результатам исследований 1 проба почвы не соответствовала нормативным требованиям по микробиологическим показателям.Ранее главный специалист-эксперт отдела санитарного надзора межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Оксана Белошейкина заявила, что качество морской воды у берегов Крыма соответствует нормам по микробиологическим, химическим и паразитологическим показателям.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму Роспотребнадзор проверил качество воды в море и почву на берегуПроверка воды и пляжей на Черноморском побережье Кубани: результатыВсе пляжи Севастополя безопасны для купания - Развожаев
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РИА Новости Крым
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крым, новости крыма, черное море, вода, роспотребнадзор
Роспотребнадзор оценил качество морской воды у берегов Крыма

Роспотребнадзор оценил качество морской воды у берегов Крыма

10:11 28.07.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПляж в поселке Новофедоровка в Крыму
Пляж в поселке Новофедоровка в Крыму - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. Специалисты Роспотребнадзора исследовали 3797 проб морской воды на микробиологические показатели и 4467 проб на санитарно-химические показатели, выявлены незначительные отклонения. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
"По результатам исследований удельный вес проб морской воды, не соответствующих гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, составил 4,5 %, по санитарно-химическим показателям - 0,1 %. По паразитологическим показателям проб, не соответствующих нормативным требованиям, не выявлено", - подчеркнули в ведомстве.
Кроме того, для мониторинга состояния почвы в зонах рекреации исследовано 269 проб на микробиологические показатели, 360 проб на паразитологические показатели и 2327 проб на санитарно-химические показатели. По результатам исследований 1 проба почвы не соответствовала нормативным требованиям по микробиологическим показателям.
"Обращаем внимание, что купание, занятия водными видами спорта допускается только на тех участках водных объектов, на которые в 2025 году выдано положительное санитарно-эпидемиологическое заключение на использование водного объекта для рекреационных целей", - подчеркнули в ведомстве.
Ранее главный специалист-эксперт отдела санитарного надзора межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Оксана Белошейкина заявила, что качество морской воды у берегов Крыма соответствует нормам по микробиологическим, химическим и паразитологическим показателям.
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