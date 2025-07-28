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Роспотребнадзор оценил качество морской воды у берегов Крыма

Роспотребнадзор оценил качество морской воды у берегов Крыма - РИА Новости Крым, 28.07.2025

Роспотребнадзор оценил качество морской воды у берегов Крыма

Специалисты Роспотребнадзора исследовали 3797 проб морской воды на микробиологические показатели и 4467 проб на санитарно-химические показатели, выявлены... РИА Новости Крым, 28.07.2025

2025-07-28T10:11

2025-07-28T10:11

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. Специалисты Роспотребнадзора исследовали 3797 проб морской воды на микробиологические показатели и 4467 проб на санитарно-химические показатели, выявлены незначительные отклонения. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Кроме того, для мониторинга состояния почвы в зонах рекреации исследовано 269 проб на микробиологические показатели, 360 проб на паразитологические показатели и 2327 проб на санитарно-химические показатели. По результатам исследований 1 проба почвы не соответствовала нормативным требованиям по микробиологическим показателям.Ранее главный специалист-эксперт отдела санитарного надзора межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Оксана Белошейкина заявила, что качество морской воды у берегов Крыма соответствует нормам по микробиологическим, химическим и паразитологическим показателям.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму Роспотребнадзор проверил качество воды в море и почву на берегуПроверка воды и пляжей на Черноморском побережье Кубани: результатыВсе пляжи Севастополя безопасны для купания - Развожаев

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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