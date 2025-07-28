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Под Симферополем ландшафтный пожар едва не перешел на населенный пункт

Под Симферополем ландшафтный пожар едва не перешел на населенный пункт - РИА Новости Крым, 28.07.2025

Под Симферополем ландшафтный пожар едва не перешел на населенный пункт

Ландшафтный пожар в Симферопольском районе Крыма едва не перекинулся на жилые дома. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Крыму. РИА Новости Крым, 28.07.2025

2025-07-28T12:15

2025-07-28T12:15

2025-07-28T12:15

происшествия

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симферопольский район

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. Ландшафтный пожар в Симферопольском районе Крыма едва не перекинулся на жилые дома. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Крыму.По информации спасателей, возгорание сухой растительности на открытой территории произошло в селе Красное. На место выдвинулись сотрудники МЧС России, МЧС Крыма, водовозки и тракторы.В настоящее время пожар локализовали.Всего для ликвидации пожара привлечено 23 человека, девять единиц техники, из них от МЧС России 17 человек, четыре единицы техники, добавили в пресс-службе главка МЧС.Ранее в понедельник также сообщили, что природный пожар вблизи села Партизанское Симферопольского района полностью потушили. Накануне там загорелась трава на площади 6 гектаров. На месте работал вертолет Ми-8 МЧС России. Всего в тушении были задействованы более 150 человек и 30 единиц техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Спасатели остановили огонь в 100 метрах от ФеодосииПожар на трассе Симферополь – Евпатория ликвидированОколо села Партизанское в предгорье Крыма авиация тушит ландшафтный пожар

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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