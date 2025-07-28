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Под Симферополем ландшафтный пожар едва не перешел на населенный пункт - РИА Новости Крым, 28.07.2025
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Под Симферополем ландшафтный пожар едва не перешел на населенный пункт
Под Симферополем ландшафтный пожар едва не перешел на населенный пункт - РИА Новости Крым, 28.07.2025
Под Симферополем ландшафтный пожар едва не перешел на населенный пункт
Ландшафтный пожар в Симферопольском районе Крыма едва не перекинулся на жилые дома. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Крыму. РИА Новости Крым, 28.07.2025
2025-07-28T12:15
2025-07-28T12:15
происшествия
пожар
новости крыма
крым
симферопольский район
гу мчс рф по республике крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. Ландшафтный пожар в Симферопольском районе Крыма едва не перекинулся на жилые дома. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Крыму.По информации спасателей, возгорание сухой растительности на открытой территории произошло в селе Красное. На место выдвинулись сотрудники МЧС России, МЧС Крыма, водовозки и тракторы.В настоящее время пожар локализовали.Всего для ликвидации пожара привлечено 23 человека, девять единиц техники, из них от МЧС России 17 человек, четыре единицы техники, добавили в пресс-службе главка МЧС.Ранее в понедельник также сообщили, что природный пожар вблизи села Партизанское Симферопольского района полностью потушили. Накануне там загорелась трава на площади 6 гектаров. На месте работал вертолет Ми-8 МЧС России. Всего в тушении были задействованы более 150 человек и 30 единиц техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Спасатели остановили огонь в 100 метрах от ФеодосииПожар на трассе Симферополь – Евпатория ликвидированОколо села Партизанское в предгорье Крыма авиация тушит ландшафтный пожар
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РИА Новости Крым
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Под Симферополем ландшафтный пожар едва не перешел на населенный пункт

В Симферопольском районе загорелось 4 га сухостоя рядом с селом Красное – МЧС

12:15 28.07.2025
 
© РИА Новости КрымПожароопасный период
Пожароопасный период - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. Ландшафтный пожар в Симферопольском районе Крыма едва не перекинулся на жилые дома. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Крыму.
По информации спасателей, возгорание сухой растительности на открытой территории произошло в селе Красное. На место выдвинулись сотрудники МЧС России, МЧС Крыма, водовозки и тракторы.
"Существовала угроза населенному пункту из-за аномальной жары и порывов ветра до 12 м/с. Благодаря слаженной работе огонь локализовали на площади 4 га", – сказано в сообщении.
В настоящее время пожар локализовали.
Всего для ликвидации пожара привлечено 23 человека, девять единиц техники, из них от МЧС России 17 человек, четыре единицы техники, добавили в пресс-службе главка МЧС.
Ранее в понедельник также сообщили, что природный пожар вблизи села Партизанское Симферопольского района полностью потушили. Накануне там загорелась трава на площади 6 гектаров. На месте работал вертолет Ми-8 МЧС России. Всего в тушении были задействованы более 150 человек и 30 единиц техники.
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ПроисшествияПожарНовости КрымаКрымСимферопольский районГУ МЧС РФ по Республике Крым
 
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