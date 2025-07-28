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Первый прямой авиарейс из Москвы приземлился в Пхеньяне

Первый прямой авиарейс из Москвы приземлился в Пхеньяне - РИА Новости Крым, 28.07.2025

Первый прямой авиарейс из Москвы приземлился в Пхеньяне

Первый прямой авиарейс из Москвы в Пхеньян приземлился в северокорейской столице в 3:30 по московскому времени. На борту находилась российская делегация во... РИА Новости Крым, 28.07.2025

2025-07-28T06:31

2025-07-28T06:31

2025-07-28T06:31

кндр (северная корея)

россия

александр козлов

авиасообщение

новости

москва

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл - РИА Новости Крым. Первый прямой авиарейс из Москвы в Пхеньян приземлился в северокорейской столице в 3:30 по московскому времени. На борту находилась российская делегация во главе с главой Минприроды России Александром Козловым, который возглавляет межправительственную комиссию по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству РФ и КНДР.Как пишет РИА Новости, полет был совершен на самолете Boeing 777-200ER. Он вылетел из аэропорта "Шереметьево" 19:30 мск воскресенья, время в пути составило около восьми часов. Во время полета все объявления делались на русском и корейском языках.Обратный рейс из северокорейской столицы в Москву запланирован на 29 июля.Как сообщил глава Александр Козлов, полеты будут выполняться один раз в месяц. По его словам, запуск данного рейса является историческим событием.Прерванное из-за пандемии COVID-19 прямое авиасообщение между Россией и КНДР возобновилось в августе 2023 года. Рейсы между Владивостоком и Пхеньяном выполняются три раза в неделю.В июне официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что РФ и КНДР ведут переговоры о расширении авиационного сообщения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кндр (северная корея), россия, александр козлов , авиасообщение, новости, москва