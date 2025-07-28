Рейтинг@Mail.ru
Первый прямой авиарейс из Москвы приземлился в Пхеньяне - РИА Новости Крым, 28.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250728/pervyy-pryamoy-aviareys-iz-moskvy-prizemlilsya-v-pkhenyane-1148284446.html
Первый прямой авиарейс из Москвы приземлился в Пхеньяне
Первый прямой авиарейс из Москвы приземлился в Пхеньяне - РИА Новости Крым, 28.07.2025
Первый прямой авиарейс из Москвы приземлился в Пхеньяне
Первый прямой авиарейс из Москвы в Пхеньян приземлился в северокорейской столице в 3:30 по московскому времени. На борту находилась российская делегация во... РИА Новости Крым, 28.07.2025
2025-07-28T06:31
2025-07-28T06:31
кндр (северная корея)
россия
александр козлов
авиасообщение
новости
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/1c/1148284559_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9d7587f0cd13fe3a5bd729a5a62c6e25.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл - РИА Новости Крым. Первый прямой авиарейс из Москвы в Пхеньян приземлился в северокорейской столице в 3:30 по московскому времени. На борту находилась российская делегация во главе с главой Минприроды России Александром Козловым, который возглавляет межправительственную комиссию по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству РФ и КНДР.Как пишет РИА Новости, полет был совершен на самолете Boeing 777-200ER. Он вылетел из аэропорта "Шереметьево" 19:30 мск воскресенья, время в пути составило около восьми часов. Во время полета все объявления делались на русском и корейском языках.Обратный рейс из северокорейской столицы в Москву запланирован на 29 июля.Как сообщил глава Александр Козлов, полеты будут выполняться один раз в месяц. По его словам, запуск данного рейса является историческим событием.Прерванное из-за пандемии COVID-19 прямое авиасообщение между Россией и КНДР возобновилось в августе 2023 года. Рейсы между Владивостоком и Пхеньяном выполняются три раза в неделю.В июне официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что РФ и КНДР ведут переговоры о расширении авиационного сообщения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
кндр (северная корея)
россия
москва
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/1c/1148284559_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4f6ef56870218b61e7a300afa7207e15.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
кндр (северная корея), россия, александр козлов , авиасообщение, новости, москва
Первый прямой авиарейс из Москвы приземлился в Пхеньяне

В столице КНДР приземлился первый прямой авиарейс из Москвы

06:31 28.07.2025
 
© РИА Новости . Кристина Кормилицына / Перейти в фотобанкПхеньян
Пхеньян - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл - РИА Новости Крым. Первый прямой авиарейс из Москвы в Пхеньян приземлился в северокорейской столице в 3:30 по московскому времени. На борту находилась российская делегация во главе с главой Минприроды России Александром Козловым, который возглавляет межправительственную комиссию по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству РФ и КНДР.
Как пишет РИА Новости, полет был совершен на самолете Boeing 777-200ER. Он вылетел из аэропорта "Шереметьево" 19:30 мск воскресенья, время в пути составило около восьми часов. Во время полета все объявления делались на русском и корейском языках.
Обратный рейс из северокорейской столицы в Москву запланирован на 29 июля.
Как сообщил глава Александр Козлов, полеты будут выполняться один раз в месяц. По его словам, запуск данного рейса является историческим событием.
Прерванное из-за пандемии COVID-19 прямое авиасообщение между Россией и КНДР возобновилось в августе 2023 года. Рейсы между Владивостоком и Пхеньяном выполняются три раза в неделю.
В июне официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что РФ и КНДР ведут переговоры о расширении авиационного сообщения.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
КНДР (Северная Корея)РоссияАлександр КозловАвиасообщениеНовостиМосква
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:49Цены в Крыму – как на стоимость товаров влияет турпоток
08:33Крещение Руси сформировало духовный облик русской цивилизации – Аксенов
08:25В Севастополе пройдет масштабная выставка картин Александра Дейнеки
08:18Крымский мост - в очередях более 800 автомобилей
08:09"Аэрофлот" предупредил о возможной отмене некоторых рейсов из-за сбоя
07:53ВСУ атаковали дронами четыре российских региона
07:38В Феодосии потушили лесной пожар
07:18Сколько пассажиров прибывают в Крым летом на поездах ежедневно
07:01День крещения Руси - история праздника
06:46Ландшафтный пожар под Симферополем потушили
06:31Первый прямой авиарейс из Москвы приземлился в Пхеньяне
06:01Крымский мост сейчас: со стороны Кубани большая очередь
00:01Очень жарко: погода в Крыму в понедельник
00:00Какой сегодня праздник: 28 июля
22:12День Военно-Морского Флота и пожары в Крыму – главное за день
22:00Крымский мост: обстановка вечером в воскресенье
21:43В девяти микрорайонах Керчи на два дня ограничат подачу воды
21:31Незарегистрированные пчелы жили у пасечников в Бахчисарайском районе
21:14300 человек примут участие в крымском чемпионате по массажу
20:54Ждать ли ослабления жары в Крыму на следующей неделе
Лента новостейМолния